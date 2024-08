Flor Regidor expresó su decepción tras la filtración de chats privados por parte de Nico Grosman: "Todo una mentira"

La reciente ruptura entre Flor Regidor y Nico Grosman generó un nuevo conflicto, esta vez por la exposición de chats privados por parte del finalista de Gran Hermano 2023. Todo comenzó cuando Nico decidió publicar en sus redes sociales una conversación de WhatsApp en la que, según él, se aclaraba el verdadero motivo de la separación.

"Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento. Quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo. De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más, y que todo estaba terminado incluso antes de que llegue a Uruguay", explicó en sus redes, acompañando su mensaje con una captura de la conversación en la que Flor le decía: "No estamos más juntos vos y yo... te la buscaste, tenés cero responsabilidad afectiva".



Ante la exposición de estos mensajes, Flor no se quedó callada y respondió públicamente, expresando su profundo malestar. “No solo se escapa, sino que expone chats privados, cuando yo traté de ni dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa”, comenzó diciendo.

Luego, confesó que más que enojada, se sentía decepcionada: "Nada más triste que la decepción. Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada. Desde el jueves a la tarde, estando en Bariloche, empecé a notar y la gente me contaba situaciones en las que claramente se notaba algo entre ellos”.

Flor también relató cómo vivió esos últimos días antes de que Nico publicara los chats. Según su testimonio, mientras ella estaba devastada y buscaba respuestas, Nico actuaba como si nada hubiera pasado. “Por eso yo llorando le puse todos esos mensajes porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegue a Uruguay íbamos a hablar. Claramente en Uruguay, como se vio en redes, me recibió como si nada, me besó como si nada y me dijo que me amaba como si nada”, describió, añadiendo que todo le parecía "una mentira y una falta de respeto".

Finalmente, Flor lamentó la situación en la que se encuentra, destacando que su decepción viene no solo por la traición, sino por la falta de sinceridad de Nico. “Yo siempre pedí sinceridad, y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo haya admitido. Respeté y tomé su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación donde la confianza está perdida”, concluyó, agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió en estos días difíciles.

