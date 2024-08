“Era muy crudo el trato que le hacían a Fabiola Yañez”: la declaración completa de Daniel Rodríguez

El hombre que sabía todos los secretos de la quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández declaró durante seis horas en la Justicia. Aunque dijo que no vio golpes, Daniel Rodríguez, el ex intendente de la residencia presidencial, le pintó a los investigadores de Comodoro Py 2002 un panorama de cómo era la vida de Fabiola Yañez sobre todo después de la fiesta de Olivos. Su testimonio no solo confirma las peleas y las discusiones con Alberto Fernández sino también cómo Fabiola quedó literalmente sola después de aquel escándalo. Y además reveló que una de las amas de llaves de la residencia la vio golpeada, supuestamente, por haberse caído en la bañera. Se descuenta que la fiscalía podría convocar a declarar a esa empleada.

Infobae accedió a la declaración completa de Rodríguez. Tal como adelantó este medio, Rodríguez dijo que no vio golpes, pero sí admitió que la relación entre la pareja estaba rota. Y hasta confirmó que era un secreto a voces en la quinta de Olivos sobre el presunto vinculo entre Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y el entonces presidente. Incluso aseguró que al fin del mandato fue a ver a Alberto Fernández cuando Fabiola no estaba.

En su declaración, el ex intendente de la residencia también reveló que “en dos o tres oportunidades nos encontramos con que el presidente se retiraba con su custodia o la primera dama se retirara sin mi conocimiento ni de los de Casa Militar. Que se iban sin conocimiento de Casa Militar, solo de la custodia de ellos dos”.

Aquí los puntos principales de su declaración:

La relación Alberto y Fabiola. “Yo los vi en una instancia, después de esa bendita foto, los encierros de Fabiola, el desmejoramiento. Lo que sucedió con el tema político a partir de allí. Es lo que viví y percibí (...) Después de todo el tema de la foto, yo noto que la relación de ellos recae. Si cuando aparece la foto, Fabiola se deteriora anímicamente mucho. No se si tuvo que cambiar su número de teléfono. A ella eso la lastimó muchísimo. En las redes la agredía, los agredieron a los dos”.

El quiebre después de la foto de Olivos. “Desde agosto 2021, de ese problema, la primera dama no empezó a tener actividad, dejó de tenerla, eso le afectó mucho. Era muy crudo el trato que le hacían a ella. Fabiola empezó a no estar más presente. Después de la foto, empezó a haber un malestar entre ellos dos; todos nos sentíamos afectados por la foto de la quinta de Olivos los que trabajábamos ahí. Yo me refiere a todo, a Fernández y a Fabiola, también. En ese lapso, después de la foto, no vino nadie más, como que quedó sola.

El motivo de por qué se mudó Fabiola al chalet. “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quién me contó, pero me dijeron eso. Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba sí se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones. A mí me lo decía el ama de llaves. Las dos por igual. Ahora recuerdo que la otra ama de llaves se llama Cynthia... Yo me entero que habían tenido una discusión; me cuentan que en el teléfono de Francisquito había una filmación y había visto una filmación de una mujer. Estaban caldeados los ánimos, entre los dos, eh. (...) El famoso hecho de la comida en la quinta de Olivos marcó un antes y un después en la relación entre ellos. Fabiola quedó sola, no salía, no tenía trato alguno con casi nadie. El 23 de agosto del 2022 ella pasó a saludar por la noche, me pasó a saludar. Vino a mi residencia de la quinta y pasó a saludar y pasar un rato conmigo y mi familia, porque era mi cumpleaños. Alberto estaba de viaje. Luego de ello comenzó a escalar y deteriorar todo, la pareja. No sé lo que pasaba adentro de la habitación, pero se observaba que había desmejorado la relación entre ellos.

Los golpes y el ama de llaves: “No, yo directamente no la vi con moretones, me hubiera llamado la atención, pero si que la Sra. Teresa, un ama de llave, me dijo que la Sra. se volvió a caer, y me dijo porque no lo habla con el Dr. a lo cual le respondí que hable ella con el Dr. Aparte pasaba que Fabiola casi no salía. No sé cuánto tarda un moretón, pero tal vez pasaba un mes sin salir, tal vez salía de noche, pero no teníamos contacto visual. Los que tenían contacto visual eran el ama de llaves, una chica Daniela que le cuidaba al nene. Era la planta permanente de mozo, que Fabiola le había pedido que le cuide al nene. Y no obstante que ella era moza, arreglaron que se quede unos días ahí adentro y llegó a estar como 12 días sin irse Daniela”.

¿Intervino en alguna pelea?: “Nunca estuve en una discusión de ese tipo, nunca tuve que separarlos, mediarlos o contenerlos. Para que llegue a eso, tiene que ser un hecho agresivo, que vieran golpes, eso no pasó. No presencié que se golpearan. Si hubiese pasado no que quedo un minuto en la quinta”.

Las discusiones y los gritos. Violencia “física no observé, y después he estado presente en alguna discusión, caso como cuando íbamos a votar por el tema del horario de salida, escuchar al presidente reclamar que se apure porque llegaban tarde. Esas discusiones, de que discutían por cualquier cosa a los gritos por que no baja (sic), pero después no presencié, uno se dio cuenta que la pareja está muy mal, pero no sabía qué es lo que pasaba cuando estaban los dos solos”

Los cambios para Fabiola antes y después de la foto. “En el primer tiempo, antes de la foto de la cena de Olivos, esto es agosto del 2021, había un grupo de colaboradores, no había niñera pero estaban las dos amas de llave de ella, Teresa, que había trabajado antes del gobierno en la casa de Alberto, y la otra no recuerdo el nombre. Era personal contratado de la Secretaría General; obviamente esta gente disponía de más gente de limpieza, gente contratada y personal de planta (...) Desde agosto 2021, de ese problema, la primera dama no empezó a tener actividad, dejó de tenerla, eso le afectó mucho. Era muy crudo el trato que le hacían a ella. Fabiola empezó a no estar más presente. Antes iba más a jefatura y pedía cosas y que a partir de ello, dejó de hacer sus cosas, le afectó eso. Yo al chalet, si pedían que yo le llevara algo, yo iba con Teresa. Después de la foto, la actividad de ella cesó. Después de la foto, empezó a haber un malestar entre ellos dos; todos nos sentíamos afectados por la foto de la quinta de Olivos los que trabajábamos ahí. Yo me refiere a todo, a Fernández y a Fabiola, también. En ese lapso, después de la foto, no vino nadie más, como que quedó sola. Después comenzaron con lo de Scholas. La situación era mala para todos los que estábamos ahí. Todo lo que ocurría en los medios afectó a todo el personal de Olivos”

La ruptura. “Lo que quiero expresar es que todos fuimos afectados por la foto, más la pareja, y al personal de la quinta también. Anímicamente en lo personal, tanto Fabiola como Fernández tuvieron un cambio ellos en sus quehaceres diarios. No sé lo que pasó entre ellos dos puntualmente, a ellos dos más que a todos, pero a todos los que trabajamos en la Quinta nos hizo muy mal la publicidad de la foto”.

Las cámaras de Olivos: La quinta no tiene cámaras internas. La calle del medio tenía un domo, que yo ordené que lo pongan y era de mi propiedad, porque podía suceder que se nos vaya el presidente y nadie sabía. Todas las cámaras eran perimetrales. Había aproximadamente 4 específicas que eran domos. Una cámara de éstas estaba sobre el perímetro de la Quinta sobre Villate y apuntaba a un costado del Chalet y tomaba a la pileta de manera completa. Resulta que un día la primera dama me pregunta si uno de esas cámaras me enfoca en la pileta, porque ella estaba con su familia en bikini, por ejemplo, entonces me pide que si es así no la filme. Hablé con uno de los de Casa Militar para ver la posibilidad de que no haya un soldado parado cerca de la pileta en esas ocasiones y si se puede evitar que filme el domo en ese sentido de la pileta”.

Las salidas de Alberto Fernández y Fabiola Yañez sin avisar: “En dos o tres oportunidades nos encontramos con que el presidente se retiraba con su custodia o la primera dama se retirara sin mi conocimiento ni de los de casa militar. Que se iban sin conocimiento de casa militar, solo de la custodia de ellos dos. Por ello solicité que una persona de Granaderos pueda tener vista del Chalet presidencia y de la salida, apostado en el patio de la capilla que identifica en el mapa con el número 8. Ese hombre le pasaba a Casa Militar la información de ingreso y egreso que eran los que manejaban la seguridad de ambos. Desconozco cómo manejaba casa militar la información de ingreso y egreso y si lo registraba. El granadero podía mirar los ingresos y egresos de la primera dama de casa de huéspedes y del Chalet presidencial. Con excepción del domo de la pileta nunca solicité ni di instrucción alguna de donde iban las cámaras ni de donde apuntaban. Las cámaras filman a la calle”

La atención médica en la presidencia. “Mientras estuviese el presidente y la primera dama debía estar la ambulancia, un médico y una enfermera. La unidad médica tiene todos los registros de ingresos del personal que reportaba a esa dependencia. La unidad médica atendía a la pareja presidencial y su hijo. Podía atender una emergencia del personal de la quinta, incluso recetaba al personal. El área dependía de Federico Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial. Siempre había un médico las 24 hs. Esa dependencia tiene un libro propio con todo lo actuado por ellos. También tienen una caja con todos los medicamentos del presidente y de la primera dama. (...) Fabiola como el presiente lo llamaban directamente a Saavedra. El me ha pasado a saludarme después, no siempre. Las visitas médicas fueron más frecuentes con Francisquito, para los controles pediátricos, no venía Saavedra, sino pediatras”.

El capítulo Sofía Pacchi: “Sofía Pacchi era concurrente a la quinta de Olivos hasta la foto de la quinta de olivos, era colaboradora de la primera dama. Después, no la vi más en la quinta de Olivos. Me enteré que había tenido en cargo en gobierno. Casa Rosada. Una vez, al final del mandato fue a la quinta de Olivos, cuando Fabiola no estaba. En una nota periodística dice que fue a verme, porque figura que fue a administración, pero fue a reunirse con Presidente. Estuvo una hora y pico en jefatura de gabinetes. Es el edificio identificado como 9. Aclaro que muchas personas figuran que iban a administración, pero iban a ver al presidente. En la campaña de 2019 conocí a Sofía Pachi en un campo Roque Pérez. A ese campo había ido en ese entonces el candidato Alberto Fernández con Fabiola y ella con su novio. Se que Pacchi era del grupo de ‘amigos de Yáñez’”

¿Sofia Pacchi-Alberto Fernández? “Realmente no me consta. Sé que hubo un problema de ese tema, que ella se tuvo que ir, había algo en el medio. Que según decían, por radio pasillo, Alberto estaba con Sofía, pero realmente no sé ni los vi.”

La única persona que quedó cerca de Fabiola. “De las amigas de ella, está la vestuarista que estuvo casi hasta último momento, que viajaba con ella, Marafioti”. Se trata de Carolina Marafioti, estilista, fue la única confidente que le quedó a Fabiola tras la difusión de la foto de Olivos. La acompañó por Israel y Europa. Se cree que podría ser otra de las personas convocadas por la fiscalía en la causa.

* Para www.infobae.com