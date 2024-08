Fuerte acusación de Ramona Ramallo y un reclamo al Intendente Viotti: "Nadie ayuda"

En la mañana de este lunes, luego de la reunión de comisiones, los concejales se reunieron con Ramona Ramallo, presidenta de la vecinal del barrio Virgen del Rosario y Marcela Arrieta, integrante de la misma.



Participaron del encuentro Lisandro Mársico, presidente del Concejo Municipal de Rafaela y los concejales Paz Caruso, Alejandra Sagardoy, Valeria Soltermam, Mabel Fossatti, Martín Racca y Augusto Rolando.

Se dialogó acerca de la actualidad del barrio y se plantearon una serie de problemas que está atravesando el sector. Entre ellas, la inseguridad, los daños en la sede vecinal, casos de maltrato infantil de manera intrafamiliar, entre otros.



La reunión finalizó con la palabra de Lisandro Mársico, quién comentó: “Nos llevamos los reclamos y los derivaremos a las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal”.

Ramona en dialogo con la prensa, y en especial ante la pregunta de R24N, fue clara al denunciar que no recibe apoyo de "nadie", que el Ejecutivo local no se ocupa de nada y que el hermano del Intendente, nos referimos a Iván Viotti, le redijo las viandas como "castigo".

Lo que ayer expuso Ramallo es demasiado serio como para que pase inadvertido y tanto el Ejecutivo como los concejales no se interesen en forma urgente. La situación del barrio no es diferente a la que se vive en la mayoría de los barrios de la ciudad, el poco apego al trabajo del intendente comienza a hacer mella y las consecuencias pueden ser nefastas si no se toman medidas urgente.

El deterioro de la calidad de vida , la violencia, la inseguridad, el peligro que se ve en algunos sectores de la ciudad es muy peligroso y se sabe que cuando el Estado deja de ocupar lugares, los mismos son absorbidos por los que lucran con las necesidades de la gente, de ahí al peligro que significa la droga con todas sus consecuencias hay solo un paso.