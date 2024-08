¿A Viotti no le interesa los Juegos Odesur 2026?. ¿Qué dice Hugo Morel, su Subsecretario de Deportes?

Desde la Municipalidad no se dijo nada sobre las quejas que se están dando en algunos dirigentes por la "pereza" del Ejecutivo local en referencia a los Juegos Odesur 2026. Por ahora solo vemos un injustificado "enojo" de algunos "enanos" mentales que se niegan a ver la realidad y auto proclaman la gestión de Viotti como excelentísima, sin saber que la evaluación de los resultados las tiene que hacer la gente y nadie más. Siempre decimos que la soberbia no es buena consejera, por lo visto esta gestión no lo cree de esa manera. Solo le podemos recomendar a quienes se disgustan con nuestras críticas, que se relajen y que sepan que el trabajo del periodismo es incomodarlos y contar la verdad, para mentir están ellos, los que mes a mes cobran suculentos sueldos que se los pagamos todos los contribuyentes.

Los juegos Odesur 2026 son una extraordinaria oportunidad para la ciudad, si Viotti los quiere disimular por que uno de los gestores que Rafaela sea sub sede fue Luis Castellano, ya es un serio problema del actual intendente que tendrá que superar. Viotti debe entender que se terminó la campaña, que debe gobernar y por sobre todo que tiene que ser más apegado al trabajo diario. Si no está dispuesto a trabajar 24 horas por la ciudad, evidentemente no sabía en donde se metía cuando acepto ser candidato a intendente de la ciudad. Hay que dejar la Play por un rato y trabajar duro por la ciudad.

¿Qué dice a todo esto Don Hugo Morel, el Secretario de Deportes de la ciudad?: Habla por "boca de ganso" e infantilmente lo manda al frente a su jefe, que no es otro que el empleado que la ciudadanía de Rafaela puso para gobernar la ciudad por 4 años, pero de lo que se pierde la ciudad al no hacer todo para que los Juegos Odesur 2026 tengan a Rafaela como una sub sede de importancia y a la Rafaela la visiten más de 9 mil personas, no dice nada y tiene una actitud infantil inaceptable para un funcionario público. Morel está a tiempo de trabajar en serio y revertir lo que está pasando, depende de él, es un dirigente importante y con capacidad, solo le falta darse la autonomía que algunos no le permiten.

Hugo Morel. Subsecretario de Deportes que auto proclama que la gestión de gobierno de Viotti es "buenísima"

En nuestras recorridas habituales por las calles de Rafaela, en donde entrevistamos a la gente y les damos la posibilidad que el gobierno local no les da, y que no es otra que manifestarse libremente y expresarse, nos topamos con el Presidente del Club Tiro Federal Argentino de Rafaela, quien nos manifestó el profundo malestar que tienen con el Intendente Viotti por no salir a defender los intereses de la institución con vistas a los Juegos Odesur 2026 que se van a llevar a cabo en la provincia de Santa Fe y que algunas disciplinas van a venir a nuestra ciudad.

El reclamo es concreto y el dirigente habló de un desinterés del Ejecutivo local para peticionar ante las autoridades provinciales.

Sería importante que los funcionarios de Viotti, y el propio Intendente se hagan eco del reclamo de este dirigente y se pongan a trabajar para que la ciudad tenga la participación que se merece.

Los juegos Odesur 2026 son una vidriera espectacular que tendrá la ciudad, Viotti aún no lo registró, está ocupado en otras cosas, quizá para él la política sigue siendo mucho más importante que la gestión.

Juegos Odesur 2026

En la XXXV Asamblea General Ordinaria de la ODESUR, se rectificó la sede de los XIII Juegos Suramericanos por unanimidad.

Luego de una completa presentación por parte de las autoridades gubernamentales de la provincia de Santa Fe y el informe de la Comision de Evaluación de la ODESUR, los 15 países miembros decidieron dar su voto de confianza para que la mayor fiesta multideportiva de la región se realice en la provincia argentina mencionada.

Está previsto que la XIII edición de los Juegos Suramericanos se lleve a cabo en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela en el 2026

El presidente de la ODESUR, Camilo Pérez López Moreira al momento de la designación de Santa Fe como sede de los juegos expresó:

“Estamos muy contentos ya que Santa Fe es una provincia apasionada por el deporte al igual que nosotros. La ciudad de Rosario en conjunto con la provincia ha organizado unos exitosos Juegos Suramericanos de Playa y Suramericanos de la Juventud, en el 2019 y 2022. Conocemos su capacidad y su profesionalismo. Esto nos da tranquilidad y confianza que juntos organizaremos uno grandes Juegos Suramericanos en el 2026”.

Los Juegos Suramericanos cuentan con la participación de más de 7.000 atletas de los 15 países del continente sudamericano que competirán en más de 50 disciplinas deportivas, muchas de las cuales serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027.

Las modalidades deportivas propuestas fueron: acuáticos, aguas abiertas, atletismo, balonmano, baloncesto, bádminton, básquet 3×3, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, hockey césped, ecuestre, e-sport, gimnasia, lucha, judo, karate, pesas, patinaje, pádel, pentatlón, rugby, remo, squash, softbol, taekwondo, tenis, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, voley playa, y voleibol.