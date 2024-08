Pullaro presentó el plan de gasoductos para Santa Fe que beneficiará a más de 45 localidades

El proyecto incluye 6 gasoductos troncales que optimizarán la matriz energética y reducirán los costos para una producción más competitiva. A su vez, esta infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos. Cabe señalar que de la presentación también participarán autoridades de empresas del Estado y representantes de asociaciones intermedias.

Durante la actividad, el gobernador refiriéndose a Hughes, su pueblo natal, recordó: “Mi pueblo es un pueblo que no tiene gas natural, que no tiene servicio de cloacas y que de la canilla no sale agua potable. Sabemos lo que viven los vecinos y vecinas en el interior de esta rica provincia que aporta tanto a este sistema federal y que lamentablemente nada vuelve. Vemos las dificultades que tienen nuestras industrias, nuestras empresas para poder ser competitivas”.



“Con esa mirada de los pueblos que amamos, y con nuestras vivencias de haber vivido en una gran ciudad como Rosario, entendemos que tenemos que hacer estas cosas, que son cosas importantes. Y tomar decisiones políticas que nos permitan que Santa Fe sea una provincia competitiva, una provincia que genere trabajo, una provincia que genere empleo. Y fundamentalmente que sea la provincia que se vea, que es el motor del cambio que viene a la República Argentina”, agregó Pullaro.

A continuación, el gobernador realizó un breve balance de su gestión: “Nuestros recursos cayeron un 56 % si comparamos un año con el otro. Sin embargo, en lo que va del año, también hemos logrado que a los empleados públicos se les aumente 3 puntos por encima de los niveles de inflación y hemos logrado tener un pequeño superávit fiscal en estos 9 meses de gobierno”.

Luego destacó que desde el inicio de la gestión se mostró la intención de “poner orden en el Estado de la provincia de Santa Fe” y “ser más eficientes”. “Así fue como empezamos a tener importantes ahorros en el Estado que fueron volcados a nuestro contrato social: seguridad, educación y producción”, concluyó.

También estuvieron presentes en la actividad los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria de Energía, Verónica Geese; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; el presidente provisional del Senado de la Provincia de Santa Fe, Felipe Michlig; y la presenta de la cámara de diputados de la Provincia de Santa Fe, Clara García.

Los gasoductos

Se trata de 6 gasoductos distribuidos en toda la provincia:

» El Gasoducto del Sudoeste Lechero beneficiará a las siguientes localidades: Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

» El Gasoducto Ruta Provincial N°20 a Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi.

» El Gasoducto Ruta 34 llegará a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.

» El Gasoducto Ruta Provincial 93 – 33 favorecerá a Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Godeken y Cañada del Ucle.

» El Gasoducto Ruta Provincial 14 – 17s a Coronel Arnold, Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Fuentes

» Y el Gasoducto Ruta Provincial 13s – 90 llevará el servicio a Albarellos, Coronel Bogado, La Vanguardia, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal y Carreras.

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.