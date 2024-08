Carmen Barbieri le pidió a Mercedes Ninci los nombres de las amantes de Alberto Fernández: cuántas son

La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández y los videos de Tamara Pettinato junto al ex presidente en Casa Rosada despertaron una gran polémica y se vinculó además al ex mandatario con otras mujeres.

En este sentido, Carmen Barbieri sorprendió a Mercedes Ninci al aire del ciclo Mañanísima, El Trece, al pedirle los nombres de las amantes de Alberto Fernández.

“Las que vos decís ‘gatos’... Hay que mal que suena, ¿no? Estas señoritas que se enamoraron del poder, del dinero o de él, ¿por qué no se pueden enamorar?”, introdujo la conductora.

Y cuestionó los términos con que Mirtha Legrand se refirió al ex presidente en su programa cuestionado su aspecto físico: "Me sonó raro lo que dijo Mirtha Legrand, no estoy de acuerdo con eso. Cuando era joven también era igual. Es una gran maestra, la cual admiro y aprendo mucho, pero no estoy de acuerdo con eso".

“¿Me vas a dar nombre de los gatos? Cualquier cosa la carta documento me llega a mí”, insistió Carmen. Mercedes Ninci no dio vueltas y precisó: “Tengo una lista de 22. Todas terminaban trabajando en la Secretaría General de la Nación”.

"Qué fuerte esa palabra. Yo tengo un gato en casa se llama Apolo", reaccionó el periodista de policiales Ignacio González Prieto. "Cuando un gato es muy importante digo: es un tigre de bengala", cerró Carmen.

Los escandalosos beneficios vip que recibió Tamara Pettinato durante su vínculo con Alberto Fernández

En medio de la polémica y revuelo por los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, Mercedes Ninci dio escandalosos detalles del trato preferencial que habría recibido la panelista en el momento donde tenía el vínculo de cercanía con el ex presidente.

La periodista reveló en el aire de Radio Mitre algunos de los beneficios que habría recibido Tamara Pettinato durante sus viajes en pandemia, donde contaba con auto y chofer designado, y además tenía un trato vip de la PSA cada vez que llegaba a la Argentina para no demorar en los trámites de rigor cuando se llega al país.

“Tamara Pettinato tenía un tratamiento ultra VIP en el aeropuerto de Ezeiza, durante la pandemia y después. Ella viajaba, después volvía, bajaba del avión, la esperaba un hombre de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y este la acompañaba a realizar los trámites. Tramite exprés si lo había, me dicen que en 15 minutos ya había bajado del avión y estaba en el coche”, indicó Mercedes Ninci.

Y detalló al respecto: “A la salida de la terminal A del aeropuerto, la esperaba siempre la misma camioneta blanca de la PSA, que estaba estacionada en el lugar donde van los vehículos oficiales o de diplomáticos, y de ahí la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos, o a donde pidiera”.

"La llevaban en un vehículo oficial asignado para que no la parara nadie en principio en la época de pandemia. En la Argentina le estábamos pagando el sueldo a un oficial de la Nación para que le haga de chofer a Tamara Pettinato", siguió la periodista del ciclo Alguien tiene que decirlo.

"Me cuentan que le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. Y quienes se oponían los sancionaban con diez días de suspensión o los echaban. Se de un caso que se negó a cumplir a esta orden, porque le parecía que no correspondía, y directamente afuera", aseguró Mercedes Ninci sobre el trato especial que gozó la panelista por aquel entonces de su vínculo cercano al ex presidente Alberto Fernández.

Fuente: A24