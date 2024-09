Denim blanco para renovar tu vestidor

Los jeans blancos, los favoritos de Rosie Huntington Whiteley y Sienna Miller, realzan cualquier look al instante. Con su color liso y su tejido resistente, hay infinitas formas de usar un par de jeans blancos y, si bien son una opción ideal para las vacaciones, no deberían reservarse solo para los meses de verano.

Para las amantes del estilo bohemio, se pueden llevar con túnicas o suéters bordados. Repletas de accesorios y con botas gamuzadas, no necesitan mucho más. Si te encanta el look de las chicas escandinavas, una chaqueta de jean y mocasines será suficiente.



Así de adaptable y versátil es este pantalón que se puede encontrar en mil formatos: cintura altísima, formato balloon, skinny, wide e incluso oxford.

En lo que refiere al estilo, mantener las prendas en un tono uniforme garantizará que consigas un look minimalista y elegante. Por ejemplo un jean blanco con una camisa oversize de algodón en color crudo y accesorios negros. ¡Imposible fallar! Holly Gorst, editora de moda en ELLE UK, está de acuerdo en que los jeans blancos son mucho más versátiles de lo que creemos: "Son un imprescindible, en cualquier forma y ajuste", dice. "Tanto si optas por un corte holgado combinado con una remerita, zapatillas y un bonito bolso vintage o si optas por unos pantalones acampanados, un top transparente y montones de joyas doradas. Son un básico que funcionará en cualquier armario".

No importa cuál sea la tribu estilística con la que te identifiques, hay un jean blanco para cada una y seleccionamos nuestros favoritos de pasarela para que te inspires.

