En medio de las tensiones, Javier Milei cenó con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

Nuevamente sin intermediarios, en persona y a solas, el presidente Javier Milei conversó este martes por la noche en la Quinta de Olivos con el ex mandatario nacional y líder del PRO, Mauricio Macri, luego de las tensiones en el Congreso y ante la expectativa de una posible alianza de este espacio con La Libertad Avanza.

El actual jefe de Estado se retiró de la Casa Rosada pasadas las 18:30 y se dirigió a la residencia oficial, donde esperó al dirigente de la -por el momento- oposición, con quien ya se reunió cuatro veces en poco menos de un mes.

En rigor, este nuevo encuentro estaba previsto originalmente para el lunes, día en el que el libertario habitualmente no va a Balcarce 50 y trabaja desde su oficina del predio de Vicente López, pero el cónclave se pospuso por problemas de agenda.

“Me parece muy bien que se junten. Y sano para los dos espacios que sean ellos quienes hablen sin intermediarios”, destacó a Infobae una importante figura cercana a Macri y que conoce con precisión la dinámica del partido amarillo.

El diálogo entre ambos se dio después de la interna que se desató en el bloque de La Libertad Avanza en ambas Cámaras del Congreso, a partir de la posición no alineada con el Gobierno que tomaron algunos de sus integrantes ante distintos proyectos.

De hecho, mientras Milei y Macri compartían una cena en Olivos, en Diputados la bancada del oficialismo formalizaba la expulsión de Lourdes Arrieta, la mendocina que discutió a los gritos con Martín Menem y quiso denunciar a su compañero santafesino Nicolás Mayoraz.

Las autoridades del partido en el recinto, encabezadas por Gabriel Bornoroni, se conectaron a un zoom en el que confirmaron a los nuevos integrantes del espacio, sin la mencionada legisladora, pero todavía con Rocío Bonacci y Marcela Pagano, de quienes también se hablaba sobre un posible alejamiento.

En tanto, en el Senado continuaba el malestar y los cuestionamientos cruzados entre el mileísmo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por las responsabilidades a partir de la aprobación de la modificación de la movilidad jubilatoria, que el mandatario nacional vetará.

En ese contexto, el Presidente recibió una vez más en la residencia oficial al líder del PRO, que aportó a algunos de sus senadores para la sanción de ese proyecto impulsado principalmente por Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical.

Si bien el ex mandatario nacional respaldó luego la decisión de Milei de vetar la norma, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo acusó públicamente de haberles pedido a los legisladores que votaran a favor del aumento de haberes.

No obstante, en las oficinas de la Casa Rosada buscaron minimizar el conflicto y en esta oportunidad no culparon a Macri por lo sucedido, ya que consideran que, a diferencia de lo que ocurre en Diputados, en la Cámara alta no tiene tanta influencia, debido a que muchos senadores responden políticamente a otras personas, como a Horacio Rodríguez Larreta, o son independientes.

Tal como había anticipado este medio, en La Libertad Avanza se está llevando adelante una suerte de reordenamiento, que incluye un acercamiento a quien hasta hace poco era parte del oficialismo, Oscar Zago, actualmente al frente del MID y con aceitados vínculos con el PRO.

De hecho, el diputado conversó en las últimas horas con Milei y previamente le propuso a la cúpula libertaria avanzar con las negociaciones para armar un interbloque que agrupe no solo a LLA y al MID, sino también a la bancada que comanda Cristian Ritondo.

Por otra parte, en su rol de mostrarse más activo e intervenir personalmente en las negociaciones legislativas, por la mañana, el Presidente se reunió en la Casa Rosada con el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche.

El legislador se encontró primero con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y posteriormente ambos subieron al despacho presidencial, en el que estuvieron durante algunos minutos.

Algunos sectores del Gobierno ya no ocultan su descontento para con el senador Francisco Paoltroni, al que incluso calificaron como “ex miembro de La Libertad Avanza” por haberse expresado públicamente en contra del pliego que mandó el Poder Ejecutivo para postular al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Ante este panorama de internas y reordenamiento del oficialismo en el Congreso es que volvió a surgir la posibilidad de una alianza estratégica con el PRO y una cena privada más en la Quinta entre los dos líderes de ambos espacios.

