Luis Caputo y Juan Grabois se sacaron chispas por redes sociales: “Llegó el bucanero”

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente social kirchnerista Juan Grabois se sacaron chispas en las últimas horas por redes sociales. Todo empezó con recientes declaraciones del funcionario nacional en una entrevista radial, sobre lo cual opinó el líder del Frente Patria Grande. Acto seguido, Caputo reaccionó indicándole a Grabois: “La rebelión de la gente fue contra ustedes”, a lo que este último lo tildó de “bucanero rebelde”.

“La paciencia no es eterna. Se les va a caer la careta. Van a correr como lo que siempre fueron: garcas y cago*es. Se van a ir a votazos por la puerta de atrás y nosotros vamos a arreglar el desastre que dejen”, indicó Grabois en un posteo de X, respondiéndole al jefe del Palacio de Hacienda, quien había apuntado contra él durante un reportaje concedido a Radio Rivadavia.

El meollo de la cuestión radica en que Grabois, exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, en una entrevista con C5N, sostuvo que le sorprende la paciencia de la gente hacia el gobierno de Javier Milei. Habiendo recogido el guante, ‘Toto’ Caputo lanzó: “La gente aguanta porque le sacó la ficha a ellos, la gente los odia, esas lacras le robaron y mintieron a la gente durante 16 años”.

Como contrarrespuesta, Grabois armó un decálogo contra los dichos de Caputo y lo publicó. No obstante, el funcionario continuó: “Entonces ahora (los ciudadanos) están dispuestos a hacer el esfuerzo que Argentina siempre debió haber hecho, pero que ellos han engañado y les hicieron creer que había pociones mágicas para la felicidad”.

La posterior respuesta de Grabois consistió en un recuento de 10 puntos, en los que responde al ministro de Economía, separándolo del Presidente. “A Milei se lo respeta como enemigo porque ganó las elecciones con el voto popular. Es inquilino de la (Casa) Rosada hasta que el pueblo le anule en las urnas el contrato electoral. Mientras tanto, lo vamos a combatir”, puntualizó el dirigente social.

Y subrayó: “A Toto no se lo respeta porque es un trepador que el pueblo no eligió. Siempre lo designaron a dedo. Se dedicó a cag*r a la gente y endeudar el país cada vez que pudo, incluidos los US$ 44 mil millones del FMI que se timbeó para beneficiar a sus amigos fugadores. Hay que reconocerle la virtud del mercachifle porque no debe ser fácil venderte después de que te echen por inútil de un gobierno chot*simo como el de (Mauricio) Macri”.

En esta línea, Grabois continuó: “Efectivamente me molesta la paciencia social con un ladri como Caputo, la paciencia frente al hambre de millones de pibes y abuelos, frente al saqueo de nuestros recursos naturales, frente al avasallamiento de nuestra dignidad nacional”. “Aunque a nadie le guste escucharlo, es mentira que la sociedad es buena, laboriosa, comprometida y solidaria, maldecida por políticos malos, chantas, garcas y ladrones. Los políticos no salen de un repollo. Si no cambia la sociedad, no va a cambiar la política”, sumó.

Finalmente, manifestó: “La paciencia no es eterna. Se les va a caer la careta. Van a correr como lo que siempre fueron: garcas y cagones. Se van a ir a votazos por la puerta de atrás y nosotros vamos a arreglar el desastre que dejen”. “Pero no se preocupen. Somos distintos. No vamos a usar bolsas mortuorias ni guillotinas, no vamos a financiar sicarios ni espías, no vamos a ofrecer ‘cárcel o bala’ ni perseguir a nadie… si buscan golpistas ya saben donde encontrarlos: sus diputados van a visitarlos. Esos son golpistas de verdad y tienen condena perpetua”, sentenció.

Al hacerse eco del manifiesto de Grabois, Caputo apenas respondió: “La rebelión de la gente a la que llamás, ya sucedió Juan. Fue en las elecciones, y contra ustedes”. A esa contestación, Grabois insistió: “Desde las Islas Caimán llegó el bucanero rebelde Toto Caputo en su nave pirata para liderar la Revolución Federal. Lo triste es que cuando a estos giles se les acaba el veranito entran en histeria, se ponen a echar culpas, se la llevan toda, nos dejan la cuenta con los acreedores, el país en la miseria y encima a la novia de Astiz”.

