Por los 50 años de la Escuela secundaria para Adultos "Libertad", hubo sesión especial del Concejo

Luego del agradecimiento por parte del presidente del Concejo, Lisandro Mársico, por el recibimiento y la aceptación de la propuesta de sesionar allí, se dio lugar a la votación del primer proyecto de Resolución que propuso declarar de Interés Municipal el 50º aniversario de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº1007 "Libertad". También hizo mención al acto que se llevó a cabo el pasado 23 de agosto en el salón auditorio del Instituto del Profesorado Nº 2, al que asistieron los concejales y el intendente, Leonardo Viotti, entre otros.



"La escuela hoy cuenta, entre sede y anexos, con 13 divisiones, 32 docentes, 3 administrativos, 3 asistentes, unos 300 alumnos y equipo directivo”, dice entre otras cosas el proyecto en sus considerandos. Y recalca casi al final: “Que cuando cae la tarde, la E.E.M.P.A. abre sus puertas y comienzan a entretejerse innumerables relaciones sociales. Que en estos 50 años han pasado gran cantidad de personas que compartieron momentos, historias, sacrificios y alegrías; conociendo otras que fueron sus compañeros de camino y que muchas veces se transformaron en amigos”.



Quien primero homenajeó la institución fue la concejal Alejandra Sagardoy: “La E.E.M.P.A. es una escuela que cumple con todos los requisitos que se espera de una escuela pública, que es de calidad, inclusiva, que combina lo intelectual, lo emocional, el cuerpo y el pensar, lo racional y las pasiones. Han transcurrido 50 años de una historia que fue enriqueciéndose y fortaleciéndose con la plena convicción de que la constancia, la honestidad, el compromiso, el sacrificio, la unidad, la cooperación y el respeto en la labor diaria son la clave de un pasado histórico que construye un presente y un futuro prometedor”.



En nombre del bloque opositor, la concejal Valeria Soltermam expresó: “Quienes asisten a esta escuela lo hacen convencidos de que el camino hacia una vida plena sin duda alguna es la educación. Y lo hace gente que tiene ganas de vivir, de avanzar, que no se conforma, que tiene ganas de seguir peleando por sus sueños, gente que decide no bajar los brazos. Conocemos a muchos estudiantes que han pasado por esta institución, y entendemos que esta es la escuela de las segundas oportunidades, la que da revancha, la que recibe a quien creyó, o le hicieron creer, que no se podía. Rescatamos también los vínculos que se generan entre docentes y estudiantes, que siempre excedieron lo meramente educativo. Esta casa se abre a nuevos desafíos y sueños. Así fue en estos 50 años y apostamos que así lo siga siendo”.

Luego de que se establezca un cuarto intermedio, la directora Fabiana Ingaramo y la vice directora Silvia Picard pasaron al frente a recibir la placa de reconocimiento. Y emocionada, la directora dijo: “Es un honor para mí estar en este momento en la escuela para festejar estos 50 años. Esta es una escuela muy particular. Aquí venimos cansados, de noche, haciendo mucho sacrificio, dejando los hijos, y con una enorme necesidad de conseguir este título de secundaria para poder mejorar en el trabajo y seguir estudiando. Les damos las gracias por haber venido a compartir con nosotros este momento. También deseo que para los alumnos esto sea una linda experiencia, de conocer cómo trabaja el Concejo para respetarlo y aprovechar todo lo que hace por la ciudad”.





DEMAS PROYECTOS

Luego, se continuó con el orden del día, dando lugar al proyecto de Resolución que plantea la creación del programa "La Escuela en el Concejo", a través del cual los alumnos de las escuelas secundarias y primarias de la ciudad conocerán el sitio donde funciona el Concejo Municipal, su historia, sus programas y funciones. Al respecto, la concejal Carla Boidi informó que el autor de la iniciativa fue el presidente del Concejo Lisandro Mársico, con la intención de formalizar la actividad que el Concejo ya viene realizando, invitando a las escuelas a conocer el Concejo -a través de visitas guiadas-, su historia, sus programas, y su funcionamiento.

Seguidamente, se aprobó la minuta con la que la oposición solicita al DEM proceda a informar el criterio de actualización de los honorarios de los talleristas que se desempeñan en el programa municipal "Talleres Barriales" y la cantidad que hay por barrio".



Al respecto, Soltermam habló sobre la importancia para los vecinos de la realización de los talleres barriales, y también que sus profesores estén bien pagos por el Municipio. “Hoy a su valor hora la están cobrando por debajo de la mitad de lo que se cobra en el ámbito privado. Debemos reconocer a estos trabajadores que además deben tener al día su monotributo, el que también aumentó en el último tiempo”, indicó.

Por su parte, Sagardoy aclaró que los talleres barriales es una política pública anterior y que esta gestión nueva decidió sostenerla. A lo que Soltermam le respondió: “Estoy de acuerdo que se trata de una política pública que debe sostenerse, pero la gente no vive del reconocimiento. Por eso queremos saber con qué criterio se actualizan los honorarios de los talleristas”.

Se votó también el proyecto del bloque opositor, que solicita a la Agencia Provincial de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, se adhiera al sistema de Licencia de Conducir Digital. Martín Racca señaló: “El proyecto consiste en pedirle al gobierno de la Provincia que se adhiera a la ley nacional que permite que las licencias de conducir emitidas puedan tener validez en el sistema digital. Si ingresamos hoy a la aplicación Mi Argentina, tenemos los datos de vehículos, tarjeta verde, azul y los seguros que tenemos pagos. Nos falta la licencia. Es pedirle al gobierno que avance con este tema así tenemos la facilidad de agilizar y modernizar el Estado, pudiendo circular libremente por el país mostrando todos los documentos a través de una aplicación”.



Posteriormente, se votó el proyecto impulsado por el oficialismo, que propone la creación en el ámbito de Concejo Municipal del programa “Colecta de Sangre” en conjunto con la ONG Honrar la Vida y el CUDAIO (Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos). Cabe recordar que en dos oportunidades el CUDAIO, Honrar la Vida y el Concejo Municipal han coorganizado colectas de sangre en la ciudad, teniendo la última una gran adhesión por parte de los vecinos. Se plantea ahora que el Concejo incorpore como un programa la coorganización con dicha ONG y CUDAIO, de una colecta anual de sangre.

Luego de las palabras de los concejales Carla Boidi y Martín Racca, el presidente de Honrar la Vida Osvaldo Minighini, junto a Valeria Gutiérrez, pasaron al frente a recibir una copia del proyecto. “Honrar la Vida el 1° de agosto cumplió 32 años. Por circunstancias de la vida, hace 22 años que estoy aquí. Este es un paso muy importante que estamos dando. Nuestro trabajo es silencioso, y vamos a seguir trabajando y avanzando. Muchas gracias”, dijo el presidente seguido de sentidos aplausos. “Cuando uno tiene la necesidad de salvar una vida, y se necesita un órgano o sangre, ahí se da cuenta de la verdadera importancia que tiene Honrar la Vida para Rafaela y zona. Nosotros no hacemos más que colaborar con ellos porque es una labor loable, solidaria y destacable”, agregó Mársico.



La concejal Carla Boidi, por su parte, defendió el proyecto que impulsa la creación de una Escuela Municipal de Jardinería dentro del eje Verde Urbano y Biodiversidad. “La escuela se enfocará en promover la educación ambiental y el amor por la naturaleza mediante la enseñanza de técnicas de jardinería y horticultura. Su objetivo principal será proporcionar a los interesados las herramientas necesarias para crear y mantener huertas, jardines y espacios verdes, fomentando así la sustentabilidad y la conciencia ambiental comunitaria”, explica en sus fundamentos. “Este proyecto se enfoca, sobre todo en trabajar el oficio, en capacitar a la gente que tiene interés de trabajar en esto”, dijo Boidi. Y Caruso agregó: “Celebramos la iniciativa y la vamos a seguir muy de cerca para que pueda ser una realidad”.

Por último, se votó la minuta del bloque opositor, a través de la cual solicita al DEM información con respecto a la venta del material reciclado en el Complejo Ambiental. “Esta minuta tiene que ver con poder acceder a los datos. Muchos de años anteriores están publicados, y nos parece importante contar con esta información ahora, donde tal vez la crisis económica puede llegar a afectar la productividad de la planta de recupero. Muchas veces la generación de residuos es un parámetro importante para analizar la situación económica. Cuando crece el consumo, también crece la productividad en nuestro Complejo Ambiental. Recordemos que 70 familias de la ciudad venden el recupero de los residuos que nosotros sacamos los lunes y jueves, además de los comercios, industrias y empresas que también se comprometen con esta acción”, comentó Caruso antes de que el proyecto sea aprobado.

