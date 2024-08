El confidente de Silvina Luna cuestionó a varios famosos: “Iban a los canales a contar sobre su deterioro”

El recuerdo de Silvina Luna está cada vez más presente. A un año de la muerte de la modelo, los medios de comunicación empezaron a dedicarle algunos informes y en las últimas horas sorprendió el testimonio de su mayor confidente: Christian Basoalto, su chofer y amigo.

Aunque hasta el momento había mantenido un perfil bajo, Basoalto no dudó en hablar a corazón abierto sobre cómo fue acompañar a la artista en los últimos días de su vida. Además, sacó algunas cuestiones a la luz y apuntó contra algunos famosos.

Al comienzo de la charla, Basoalto contó que empezó a llevar a Luna a realizarse distintos estudios por un pedido de Ezequiel, el hermano de la modelo.

“Le iba a comprar los remedios, iba al banco, cosas que la ayudaban en lo cotidiano. Cuando empezó a ir mucho al Hospital Italiano porque le subían los niveles de calcio y no quería que se enterara Ezequiel, me llamaba y capaz que se tenía que quedar internada y me quedaba con ella”, le dijo a Carlos Monti al aire de Entrometidos (Net TV).

Su vínculo con la artista se volvió muy fuerte en esa etapa. Incluso se mudó para estar cerca de ella cuando lo necesitara.

“A lo último ella se había lastimado una pierna y teníamos que ir con silla de ruedas al Italiano. Ella no tenía privilegios porque tenía que esperar a que la llamaran, y aunque se quería ocultar, cuando la nombraban, la gente empezaba a mirarla, así que trataba de cuidarla”, recordó.

El entrevistado recordó que Luna estaba muy aferrada a lo espiritual. “En momentos en que ella estaba intubada, pero consciente, le llevé una virgen que le enviaron las Trillizas de oro”, indicó.

Qué dijo el confidente de Silvina Luna sobre algunos amigos famosos de la modelo

En uno de los pasajes más fuerte de la charla, Christian Basoalto no pudo evitar meterse en un tema polémico. Y, aunque trató de no dar nombres, expuso algunas actitudes que tuvieron figuras del espectáculo que rodearon a Silvina Luna.

“Yo tengo amigos que ella me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales”, arrancó diciendo.

Al sentir que se refería a dos excompañeros que la modelo tuvo en Gran Hermano (Telefe), Monti indagó: “¿Un matrimonio conocido?”. “Y yo decía que no estaba bueno porque iban a contar sobre su deterioro físico”, respondió, dando a entender que el periodista estaba en lo correcto.

Luego, precisó cuál fue exactamente la actitud que le molestó de las figuras: “Te vas a dar cuenta de que cuando la despedimos ellos no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’. Me dolió mucho porque ella los quería y eso me afectó”.

Por otra parte, Christian se quebró de la emoción al asegurar que Silvina se fue “en paz”. “Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, describió.

Fuente: TN