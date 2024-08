¡Chau Tinelli! Marcela Feudale abandonó a Marcelo por una estrella del streaming: “Prefiere a…”

Durante años, Marcela Feudale fue la voz de los programas de Marcelo Tinelli, aportando detrás de cámara su personal estilo como locutora y como persona de confianza del conductor. Sin embargo, la Feudale no va a estar en el Cantando, el nuevo ciclo que pronto se verá en América TV.

La angelita de LAM se bajó del proyecto, a pesar de que Marcelo Hugo le hizo llegar, vía Ángel de Brito, que si ella quería podía ser “la locutora oficial” del ciclo que ya definió a Florencia Peña como su conductora.

Feudale, que hasta ahora sólo se le había negado a Tinelli en pandemia, cuando se dedicó a cuidar a su mamá, volvió a bajarse del barco, por una contundente razón. “No puedo, tengo un trabajo nuevo”, se excusó el jueves 29 de agosto en LAM, mientras contaban detalles de lo que se verá.



Y la locutora se explayó: “No puedo aceptar la propuesta porque ya tengo un compromiso nuevo. Voy a hacer columnas de historia para Blender, un streaming en el programa de Tomás Rebord, algo que ya tenía confirmado desde la semana pasada”. “Prefiere a Rebord que a Flor Peña”, lanzó De Brito, picante.

MARIXA BALLI SE HARTÓ DE MARCELO TINELLI

Luego de comentar que Milett Figueroa será parte del Cantando, Marixa Balli reveló que se hartó de Tinelli y explicó sus motivos. "No lo sigo a Marcelo. Lo dejé de seguir hace dos meses y al día siguiente me deja de seguir él. Es maravilloso porque no nos seguimos", sentenció.

Y agregó: "La verdad es que ya me pudrí, me cansé de todas las boludeces de Marcelo. Dije: 'chau y lo dejé de seguir'. Lo dejé de seguir y me hice una apuesta a mí de 24 horas, después mirá para ver si me seguía y no lo hacía. Se dio cuenta y me dejó de seguir".

