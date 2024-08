En caída libre: Atléticoperdió de local ante Chaco For Ever

Atlético de Rafaela perdió 1 a 0 contra Chaco For Ever en condición de local, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. De esta forma, perdió una final para tratar de salir del fondo y evitar el descenso.

El primer tiempo, fue realmente malo. Casi no hubo situaciones de gol para ninguno de los dos. Lo máximo para resaltar, es un penal que le cometieron, casi en simultáneo, a Oliver y Jappert sobre el final.

Pero en el complemento, cambió todo. Iriter forzó a Grinovero a mandar una pelota al corner a los 9. y un minuto después. Enriquez tuvo una situación increíble, quedando de frente al arco, pero tirándola ancha.

Todo estaba mejor para Chaco For Ever. El equipo de Pancaldo salía rápido de contra y llegaba profundo. Y así llegó el gol: desborde a los 16 desde la derecha, y cabezazo de Enriquez para poner el 1 a 0.

No hubo reacción en la Crema. Es más: siguieron las jugadas de riesgo de Chaco For Ever. A los 14, Perinciolo entró solo por la izquierda y su remate se estrelló en el palo. Grinovero, que se había puesto ya de frente al arco, logró contenerla y evitar el 2 a 0.

Sobre el final, todo fue empuje Celeste. Tres en el fondo y tres arriba. Plata o mierda. No había otra. Y llegó la chance cuando Nievas bajó a Merlino dentro del área. Penal. Gran oportunidad para, al menos, rescatar un punto. Pero Lucas Albertengo lo pateó a media altura, a la izquierda y Canuto lo atajó.

Ahora, Chaco For Ever se despidió, casi con seguridad, de la lucha por el descenso: le sacó 11 puntos a falta de 24 a la Crema.

Si el lunes gana Brown de Adrogué, Atlético quedará solo en el descenso, a tres puntos de distancia del Tri. Le quedan 8 finales:



San Telmo (V)

San Martín de San Juan (L)

Dep. Madryn (L)

Defensores Unidos (V)

Atlanta (L)

Almirante Brown (V)

Colón (L)

Estudiantes RC (V)

El panorama es muy complicado.

Fuente: via pais