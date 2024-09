Boho: asumí el estilo sin parecer que vas disfrazada

Blusas de aire bohemio, chaquetas de gamuza, vestidos vaporosos de flores... Basta con enumerar estas prendas para imaginar en cuestión de segundos una forma de vestir muy concreta, un estilo que viene y va pero que esta temporada promete encumbrarse como la gran tendencia. En efecto, nos referimos al estilo boho, la estética que dominó el armario en los primeros años 2000 gracias, entre otras cosas, a la todopoderosa estilista Rachel Zoe y su ejército de zoettes, como se denominó a las famosas que vestía.

En 2024, la estética regresa pero actualizada con pinceladas de las tendencias dominantes. Repasamos las claves para sumarse al boho: qué prendas y accesorios lo definen, cómo propone la pasarela llevarlo, las opciones vistas en el Street Style, los nuevos iconos de estilo que mejor lo abanderan y consejos de expertas para lucirlo sin sentirnos disfrazadas.

Las claves de la tendencia

Tal y como apunta la asesora de imagen Ester Montagut, el estilo boho de los primeros dosmiles "se caracterizó por su enfoque en la autoexpresión y la creatividad personal. A través de la combinación de diferentes texturas, colores y piezas vintage", las seguidoras de la tendencia pudieron diferenciarse de la "moda más convencional". La estilista y consultora de moda Patricia Gutierrez, añade cómo esta forma de vesitr se inspiró en "la moda bohemia de los años '60 y '70, vinculada al mundo artístico", y resurgió gracias a nombres como Kate Moss, Sienna Miller o las gemelas Olsen, asiduas a este tipo de prendas.



Gutierrez aconseja imponer la naturalidad para evitar sentirnos disfrazadas y experimentar con todas las posibilidades que ofrece el boho: "Es importante adaptarlo a nuestro estilo para que no se vea forzado y elegir prendas básicas atemporales como texanas, maxi vestidos o alguna prenda de gamuza y elevarlo con los accesorios como un cinturón de piel o un bolso de flecos, por ejemplo". Por su parte, Montagut enumera algunas prendas y accesorios con los que adentrarse en territorio bohemio: "vestidos largos y fluidos, faldas amplias, pantalones anchos y de cintura alta, chalecos, sombreros de ala ancha, joyería artesanal...".

Las nuevas reinas del "boho"

Este verano, la actriz británica Daisy Edgar-Jones ha dejado claro que además de ser una de las intérpretes más solventes de su generación, también es un icono de estilo. Durante la promoción de su última película, Twisters, desplegó todo un arsenal de looks en clave boho-chic, una serie de elecciones con las que cautivó a sus fans y dejó claro que las mezclas bohemias pueden ser sofisticadas y cómodas en partes iguales. Una de sus elecciones más comentadas fue un dos piezas azul vaporoso que combinó con un collar dorado de aspecto envejecido y unas botas camel. El diseño pertenecía a la colección otoño-invierno 2024-2025 de Chloé, la firma responsable del regreso de una estética que, por otra parte, siempre ha estado vinculada a esta casa francesa y que su nueva directora creativa, Chemena Kamali, tiene en cuenta a la hora de moldear sus colecciones. La misma marca y a la misma colección pertenece su look boho-chic que se viralizó en redes sociales: minivestido color arena, zuecos con un original taco bajo aguja, maxibolso y collares, el complemento que subraya el aire bohemio del estilismo.



Otra seguidora del nuevo boho es la actriz Camila Morrone. La intérprete, que el año pasado participó en la serie Daisy Jones and the Six, ambientada en la década de los setenta, con las mezclas bohemias monopolizando cualquier vestidor, ha sabido llevar este estilo de la pequeña pantalla a la calle. En su caso, se mantiene fiel a su gusto por las combinaciones minimalistas y aboga por la fórmula de estilo ideal para sumarte a la tendencia sin estridencias: añadir a un look de falda y jersey un cinturón y unas botas altas. Acierto seguro.

Sobre la pasarela, el regreso de la tendencia es indiscutible. Aparte de la colección mencionada de Chloé, sin duda la más referenciada a la hora de hablar de este estilo, firmas como Rabanne o Etro han hecho igualmente guiños evidentes al boho. Cada firma llevando a su terreno esta estética, en donde dominan la superposición de prendas, los accesorios en clave maximalista, los estampados, las siluetas relajadas, el contraste de tejidos y, en definitiva, ese espíritu lúdico y tranquilo propio de la tendencia.

El Street Style también ofrece su versión particular del nuevo boho, renovado con licencias poderosas a las tendencias actuales. Por ejemplo, sí a los vestidos de aire hippy y sí a llevarlos con botitas de leopardo, el print por excelencia de 2024. Esa fórmula, vista en las calles de Copenhague, se une a otras propuestas fotografiadas en las fashion weeks de Milán o París, donde las botitas conviven con zapatos tipo Mary Jane, los vestidos vaporosos mantienen su carácter etéreo pero incorporan aberturas, mientras los bolsos en clave XL se lucen repletos de colgantes, el toque de tendencia del momento.

Fuente: Elle Argentina