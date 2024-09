6 looks infalibles para el aeropuerto

Los trajes de baño para días en la playa o los looks perfectos para hacer turismo suelen ser las primeras prendas que metemos en una valija bien pensada, pero no debemos olvidar las ideas de ropa de aeropuerto, ya que merecen la misma atención. Al fin y al cabo, nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar mientras hacemos los trámites.

Recientemente, Emily Ratajkowski nos mostró cómo dominar el arte de la comodidad elegante, con un short y unas botas moto de Miu Miu. Por supuesto, si no te gusta llevar pantalones cortos que descubran las piernas en el aeropuerto, tener un par de pantalones suaves y de calidad será una inversión inteligente. Además, estos pantalones descontracturados se pueden combinar fácilmente con un cárdigan o una remera blanca básica.

El toque de gracia lo dará un buen bolso. Kaia Gerber es fanática de la bolsa de lona Celine Triomphe, mientras que Shay Mitchell, por supuesto, lleva un bolso estampado de su propia colección Béis.

Acá te dejemos seis looks inspiradores para que puedas jugar al momento de comenzar tu viaje.

1* Maxi blazer



Es sabido que en el avión siempre hace frío. Por eso una buena forma de estar bien lookeada es combinar prendas básicas (como un jean y una camisa o una remera) y un blazer oversize masculino.

2* Suéter pequeño



Un look fácil de resolver y súper cómodo es el que combina pantalón suave y holgado con un suéter pequeño. Puede ser un minicárdigan también. Las zapatillas altas harán el resto.

3* Jogging

Esta es la prueba más contundente: el jogging puede llevarse sin que parezca que recién salimos de la cama. Un buen abrigo, bolso gigante y mocasines cómodos.

4* Zapatos trendy

Menos siempre es más. Un pantalón cómodo con tu remera favorita pueden verse de maravillas si llevás zapatos trendy. Los de malla son un hit.

5* Total black

Estamos convencidas de que el negro de pies a cabeza no puede fallar. Un pantalón de pierna ancha y un buen abrigo para un look misterioso.

6* Short pijama & botas

Tomando (como decíamos al principio) a Emrata como inspiración, el short de algodón y las botas son una buena idea. Mujer precavida vale doble: en este caso es conveniente que lleves un jogging en la mochila por si la manta del avión no te resulta suficiente.

Fuente: Elle Argentina