Gurú de la city recomienda en qué invertir en septiembre

El analista de mercados Salvador Di Stéfano, uno de los más escuchados de la city porteña, vaticinó en una columna de opinión cuáles son las inversiones recomendadas para septiembre.

A continuación, la columna del gurú:

Agosto muestra una fuerte recuperación en activos financieros. Se aleja toda posibilidad de salida del cepo, baja el dólar y suben bonos, además de las acciones.

En los últimos días de agosto, vemos cómo los rendimientos de los activos en pesos caen notablemente. Una lecap a marzo del año 2025, que a fin de julio rendía el 55,1% anual, hoy rinde el 47,2% anual. Parece una diferencia mínima, pero es suficiente para demostrar que la confianza está retornando al mercado. A esto tenemos que sumarle que la Tesorería, en la última licitación, colocó una lecap en pesos a un año a una tasa del 58% anual, todo un logro para el gobierno, que está mostrando una curva de tasas en pesos que hace un año atrás no existía.

Los bonos en pesos ajustados por inflación también tuvieron una mejora sustancial. A fines de julio, la tasa de retorno del bono TX26, que es en pesos, ajusta por inflación, paga una tasa del 2,0% anual, amortiza en 5 cuotas semestrales y consecutivas a partir de noviembre del año 2024, rendía inflación más 12,5% anual, en la actualidad rinde inflación más 6,9% anual.

Los bonos en pesos ajustados por dólar linked, como el TV25, que vence en marzo del año 2025, ajusta por dólar mayorista y paga una tasa del 0,5% anual, tenía a fin de julio un rendimiento negativo del 11,5% anual, en la actualidad rinde menos 8,7% anual.

El bono soberano también muestra una mejora sustancial. El emblemático bono AL30, que es el de mayor volumen en el mercado y que vence el 9 de julio del año 2030, paga una renta del 0,75% anual. A fin de julio valía U$S 50,0 y su tasa de retorno era del 27,2% anual, en la actualidad vale U$S 53,8 y rinde el 24,6% anual. El riesgo país a fin de julio era de 1.560 puntos, en la actualidad está en 1.440 puntos.

El dólar MEP a fin de julio se ubicaba en $ 1.293 y hoy cotiza a $ 1.271,3. Mientras que el dólar blue, que llego a cotizar $ 1.500, ya cotiza en $ 1.315 y se aproxima en su cotización al dólar MEP. Las acciones, a través de su indicador, el índice Merval en dólares, pasaron de cotizar en U$S 1.154 a fines de julio a los U$S 1.288 actuales.

La obligación de YPF con vencimiento en el año 2033 rendía el 8,2% anual a fines de julio y hoy rinde el 8,6% anual. Una obligación negociable más corta, como Pampa, que vence en diciembre del año 2026, rendía a fines de julio el 7,3% anual y hoy rinde el 6,7% anual. Recordemos que las obligaciones negociables están alcanzadas por el pago de bienes personales.

Los depósitos en dólares totales al 31 de julio se ubicaban en U$S 20.944 millones y, en la actualidad, suman U$S 21.398 millones. De este total, la mayor diferencia se observa en los depósitos en dólares privados, que para iguales fechas pasaron de U$S 18.587 a U$S 19.071 millones.

Todos estos datos revelan que estamos ante una mejora sustancial en los mercados, que no son la panacea, pero que ayudan a sobrellevar el actual escenario económico.

Lo que viene para septiembre

La Reserva Federal de Estados Unidos podría bajar la tasa de corto plazo cuando se reúna el próximo 18 de septiembre. Esto puede alentar una subida de los mercados emergentes que ayude a una recuperación más importante de los activos financieros argentinos.

La revaluación de la moneda china, el yuan, posibilita una recuperación de las materias primas agropecuarias. Si bien la cosecha americana fue un éxito, estamos observando una recuperación del precio de la soja, que nos ilusiona a pensar que estaríamos en un precio piso y que no habría que esperar mayores derrumbes a futuro. Lo mismo sucedería para el caso del maíz y el trigo.

En el mes de septiembre culmina la moratoria, el blanqueo y el pago del adelanto de bienes personales. No descartemos que haya prórrogas, de hecho, los consejos profesionales ya las están solicitando. Sin embargo, se comienza a notar una suba de la recaudación, depósitos en dólares y baja del riesgo país.

En septiembre conoceremos el balance de la Tesorería del mes de agosto. El gobierno volverá a mostrar superávit primario y financiero, acumulando 8 meses de resultados positivos para las cuentas públicas, dato no menor para la economía argentina.

A partir del día lunes, baja el impuesto PAIS para bienes y flete del 17,5% al 7,5%. Esto traerá, en el tiempo, una baja de precios en los bienes importados. A partir del 23 de diciembre del año 2024, este impuesto desaparece completamente, lo que hará que baje el dólar turista y quede en cero el tributo para todos los bienes y servicios. Si a esto le sumamos las desregulaciones que está llevando adelante el gobierno, con menores aranceles a la importación, podríamos pensar en una baja en los niveles de inflación actuales para el último trimestre del año, y una proyección de inflación menor al 35% anual para el año 2025.

Conclusiones

. - En el mes de septiembre, todos los activos financieros tuvieron una suba importante, excepto las obligaciones negociables, que parecería haber alcanzado un piso en sus rendimientos.

. - Los activos nominados en pesos y pesos ajustados por inflación mostraron una fuerte baja en sus tasas de retorno, lo que hace atractivo buscar activos con mayor riesgo y potencial de utilidades.

. - En este contexto, vemos a los bonos soberanos y las acciones con grandes posibilidades de suba durante el mes de septiembre, lo que podría ubicar al riesgo país en torno de los 1.200 puntos en un futuro no muy lejano, como ocurrió entre finales de abril y primeros dais de mayo. Esto implicará que un bono como el AL 30, que hoy vale U$S 53,8, podría valer en torno de los U$S 60. Un bono como el AL35, más largo y con más volatilidad que hoy vale U$S 45,29, podría valer en torno de U$S 50 o algo más.

. - Las acciones están muy compradoras en el exterior y aquí la posibilidad de mayores utilidades está al alcance de la mano. Acciones bancarias y energéticas podrán dejar buenas utilidades.

. - En resumen, no vemos una devaluación ni un desenlace negativo con la inflación. En cambio, vemos que el sistema financiero se fortalece con mayores compras de dólares del Banco Central y suba de los depósitos en dólares bancarios. Es una señal que esperaban desde el exterior y que se hizo sentir en las cotizaciones en el mes de agosto, lo cual podría ser el comienzo de un rally alcista en los activos financieros desde ahora hasta fin de año.

