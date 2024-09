Las internas de la familia de Lanata

Hace ya 78 días que Jorge Lanata permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano. Si bien hay mucho hermetismo a su alrededor, se sabe que su estado de salud es delicado. El avance es lento y no queda otra más que esperar.

En medio de todo esto, salió a la luz una interna entre las hijas del periodista y Elba Marcovecchio, su actual esposa. Dicen que la relación entre ellas nunca habría sido del todo buena y que ahora, todo empeoró. Es más, surgió la versión de que la abogada habría pedido expresamente que se prohibiera el ingreso de las chicas y del asistente de Jorge Lanata en el horario de visitas.

Lanata tiene dos hijas de relaciones anteriores.

Consultada por todo esto por el equipo de "Desayuno Americano", Elba fue contundente: "No es tema mío. Lo único que hice fue cumplir los deseos de Jorge. Eso lo tengo que cumplir a rajatabla porque hace a su intimidad. No importa si a mi me parece o no me parece bien. Yo cumplí con lo que él pidió".

Dicho eso, evitó cualquier tipo de polémica con las hijas de su marido: "No es momento para hablar de nada porque Jorge está internado. Hace 78 días que estoy abocada a él, a mi trabajo y a mis hijos que son menores y no tienen papá. Insisto, él está internado y no hay nada que discutir o hablar. No es momento para nada de eso. El centro hoy es Jorge".

