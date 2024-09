Andrea del Boca reveló que tomó clases para aprender a besar y recordó su inesperado chape con Diego Maradona

Andrea del Boca sorprendió al revelar en una entrevista para Cortá por Lozano (Telefe) su preparación para las escenas románticas en la pantalla. En el receso de las grabaciones para Bake Off Celebrity, la actriz compartió una anécdota que dejó a todos con la boca abierta: ¡tomó clases para aprender a besar!

"Cuando fui a estudiar al Instituto de Lee Strasberg en Estados Unidos, fui a un curso de besos", contó Andrea. La razón detrás de esta decisión fue su participación en Romeo y Julieta: "Yo había hecho Romeo y Julieta, y cuando lo hice no me habia enamorado nunca. Entonces mi contradicción era cómo interpretar a Julieta que es la enamorada por excelencia, si nunca conocí el amor".

También, la actriz brindó algunos tips que aprendió en la escuela para aprender a besar: "Los besos tienen que ser estéticos, no siempre son apasionados. A parte yo tengo mucha boca. Lo ideal es estar relajado, no ponerse tenso porque pareces duro, trabajar para la cámara y no tapar al compañero".

Sin dudas, Del Boca es una de las actrices de telenovelas por excelencia que protagonizó decenas de romances de ficción con distintos galanes. Al ser cuestionada por cuál fue el mejor besador, respondió tajante: "Es difícil porque yo los quiero, no puedo elegir. Yo en mi cartera siempre tengo un chicle y unas gomitas de menta, pero en general son todos muy galanes y están preparados para el momento del beso". Además, hicieron un repaso por los hombres talentosos con los que protagonizó amoríos: desde Suar, Darín y Daddy Brieva, hasta llegar a Raúl Tybo e incluso ¡Diego Maradona!, quien afirmó que "chapó muy bien".

La actriz recordó este momento inolvidable en su carrera: el beso con Diego Maradona en La Noche del 10. Según la Andrea, fue una escena improvisada por el propio Maradona. "Diego me dijo que quería hacer una escena conmigo, y cuando estábamos en plena grabación, me agarra las manos, me levanta y me dice: 'Hace 25 años quiero hacer esto'... y me besa en la boca". Aunque la situación la tomó por sorpresa, aseguró que el momento fue muy divertido y quedó perfecto para la audiencia, alcanzando altos niveles de rating.

Fuente: Paparazzi