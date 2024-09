La gente pide "gestión" ante una ciudad sucia, insegura, con veredas rotas y con accidentes de tránsito que la tornan imposible

Sin lugar a dudas, y cuando ya llevamos casi 9 meses de Viotti como intendente, que Rafaela vive uno de los peores períodos de que se tenga memoria.

La ciudad sigue sucia, los "parches" que el intendente coloca y que luego dejan de surtir efecto demuestran la ineptitud en la gestión de gobierno, no solo de él, también de los funcionarios que lo acompañan, las veredas están rotas y caminar por la ciudad casi que es una odisea, el excremento de las aves es un tema que por ahora no tiene visos de solución y los accidentes de tránsito son una constante, quizá junto a la inseguridad la más dolorosa.

Lo que la gente pide muy sabiamente es gestión, trabajo, sacrificio y por sobre todo compromiso. En estos nueve meses de Viotti como intendente no se observa "gestión", contracción al trabajo y voluntad de encontrar un cambio para bien.

El intendente y su principal grupo de colaboradores están en la cosa chica, en lo pequeño. Es como si Viotti sugería de campaña electoral sin entender que es el intendente de la ciudad y que las responsabilidades son otras.

Ya nos cansamos de pedirle limpieza, que la imagen de las veredas rotas con el agravante del excremento de las aves tornan imposible transitar por algunas calles de la ciudad, en especial las del centro, quizá la cara misma de la ciudad. Viotti en un momento pareció que entendió la realidad y comenzó a limpiar la ciudad, pero fue solo un parche, nada más, ninguna solución de fondo. Hoy nuevamente podemos decir que el centro de la ciudad es un verdadero gallinero imposible de transitar.

A todo esto la inseguridad vial hace estragos y desde la municipalidad no hay campañas de concientización para educar tanto a automovilistas como transeúntes. Las sendas peatonales nadie las respeta, las velocidades máximas en calles y avenidas tampoco y los motociclistas no llevan cascos. Viotti encarga controles "vende humo" para demostrar una gestión que no existe y secuestra motos a lo "pavote", pero las soluciones reales no llegan.

En círculos cercanos al intendente comienzan los coro circuitos y algunos funcionarios comenzaron a expresar su malestar, tal es el caso de una funcionaria que quedó muy mal parada luego de que Viotti la desmintiera en cuanto a los gastos que el municipio debió afrontar en oportunidad de la presentación del payaso Piñón Fijo, ello llevó, de acuerdo a la información que tenemos, a una renuncia de esta importante funcionaria que finalmente no fue aceptada, pero el clima no quedó bien y la misma funcionaria le manifestó a su círculo más intimo la intención de dar un paso al costado hacia fin de año en desconformidad por algunas medidas tomadas para "dibujar" los números.

Nueve meses en los que Viotti piensa que sigue de campaña, nueve meses de poca o nula gestión, nueve meses de deterioro de una ciudad que supo ser orgullo provincial y que hoy dista mucho de aquellos tiempos. Nueve meses en donde a muchos se les comienza a caer la careta y la realidad indica que con "vender humo" no alcanza, Nueve meses en donde lo mejor que puede hacer el intendente es ponerse en serio a trabajar.