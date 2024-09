Números que asustan y que requieren ideas, dedicación y por sobre todo mucho más trabajo por parte del Ejecutivo local

Los números de los resultados del relevamiento socioeconómico de Rafaela 2024 son realmente preocupantes, números que hablan de menos trabajo, menos producción y negativos en todo. Es necesario que los funcionarios del Ejecutivo, sobre todo el intendente Viotti, comiencen a trabajar y a generar ideas innovadoras, nuevas, que tengan impacto y de esa manera se generen nuevos puestos de trabajo. Es necesario que la famosa "maquina de impedir" que es la ciudad a la hora que un privado quiera instalar una industria o fabrica nueva se desarticule y que Rafaela sea apetecible para atraer nuevas inversiones. Hace mucho tiempo que a la ciudad no vienen nuevas industrias que den trabajo, las Pymes tienen trabas inaceptables para poder desarrollarse y los cuentapropistas no se animan a poner un negocio por que los trámites para la habilitación son engorrosos y caros. El intendente debe generar propuestas atractivas, para ello es imprescindible ponerse a trabajar y dejar la política y los egos personales de lado. Rafaela tiene una "chapa" importante a nivel nacional e internacional que no es aprovechada por los gobiernos de turno y por sobre se debe entender que el aumento de Tasas lo único que hace es espantar inversores. Hay que trabajar y exacerbar las ideas, no hay secretos, hay que brindarle a las empresas que quieran instalarse en la ciudad los servicios necesarios y por sobre todo ir a buscarlas. El actual intendente es una continuidad del anterior aunque sean de partido diferente. Si no se trabaja con profesionalismo, todo se hace más difícil. Hay que dejar la cosa chica y salir a trabajar, el intendente Viotti debe entender que es el intendente y que ya no está en una banca del concejo criticando sin sentido, debe comenzar a pensar en la ciudad y en los rafaelinos.

En el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" se llevó a cabo la presentación de los resultados del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela 2024 llevado a cabo por el ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local).



La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo del ICEDeL, Germán Bottero, el presidente del CCIRR (Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región), Mauricio Rizzotto, y el licenciado en Economía, Mario Garrappa. Además, en ese marco, se efectuó el lanzamiento del 5.º Censo Industrial; una herramienta crítica para conocer, evaluar y generar políticas que permitan fortalecer al sector industrial de nuestra ciudad.



Los datos del citado Relevamiento Socioeconómico muestran que las condiciones generales del mercado laboral se ajustan a las previsiones de declive anticipadas, alineándose con las tendencias observadas en indicadores similares medidos por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) a nivel nacional.



En ese sentido, durante el segundo trimestre de 2024, la tasa de actividad alcanzó el 52,6 %, mientras que la tasa de empleo se situó en el 44,9 %.



Asimismo, la tasa de desocupación trepó hasta el 7,2 % y la tasa de subocupación total fue del 10,6 % con un 7,4 % de la población económica activa trabajando menos de 35 horas semanales y dispuesta a trabajar más horas.



De esta manera, se puede observar que la presión sobre el mercado laboral ha aumentado con un 14,6 % de la población económicamente activa enfrentando problemas de empleo, incluyendo tanto a desocupados como a subocupados demandantes.



Conclusiones

Como es habitual, los problemas de inserción laboral impactan de manera más pronunciada a ciertos grupos, siendo las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel de instrucción los más afectados.



Estas desigualdades subrayan la necesidad de enfoques específicos para abordar las barreras que enfrentan estos segmentos de la población en el mercado laboral rafaelino.



Por otro lado, ante un contexto de deterioro económico significativo, las familias han adaptado sus estrategias de manutención, recurriendo a la diversificación de ingresos, el uso de ahorros, la venta de pertenencias y la ayuda externa.



La dependencia de jubilaciones y pensiones ha disminuido, evidenciando el fuerte impacto de los ajustes en el poder adquisitivo. Además, el uso de ahorros para gastos cotidianos ha aumentado del 35,1 % al 40,5 % de los hogares. En tanto que el acceso al crédito ha caído del 20,3 % al 14 %.



La crisis también ha incrementado la necesidad de asistencia social con un 9,1 % de los hogares recibiendo ayuda social y 1 de cada 5 hogares recibiendo algún tipo de asistencia directa proveniente del Estado, familiares, amigos, vecinos e instituciones locales.



El panorama descrito resalta la necesidad de fortalecer las redes de protección social para mitigar los efectos adversos de la crisis económica. Asimismo, resulta crucial mantenerse atentos ante la posibilidad de un deterioro continuo en el escenario económico nacional que podría intensificar aún más las dificultades para las familias.



Censo Industrial

El 5.º Censo Industrial se presenta como una herramienta imprescindible para obtener datos precisos y actualizados sobre el sector industrial de Rafaela. Esa información permitirá planificar estrategias efectivas para su desarrollo y fortalecimiento.



En este caso, este censo abarcará una amplia gama de información que será analizada, incluyendo el número de empresas, el tipo de actividades que realizan, la capacidad de producción, el empleo generado, las demandas de capacitación y asistencia técnica, facturación y exportaciones, entre otros temas de interés.



La realización de este operativo será un trabajo coordinado por el equipo técnico del ICEDeL en articulación con otras instituciones de nuestra ciudad.



Vale indicar que la labor de campo comenzará en este mes de septiembre y se extenderá hasta finales de noviembre.









