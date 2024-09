KAOHSIUNG (TAIWÁN)

Kaohsiung es la segunda ciudad más grande e importante de Taiwán. Aunque posee el mayor puerto de mercancías de Taiwán (uno de los Cuatro Tigres Asiáticos), hoy en día no es tan importante como lo fue en el pasado, debido al desarrollo de otros puertos de su país vecino: China.

También tiene el desagradable honor de ser la ciudad más contaminada de Taiwán. Aunque esto no suelen ponerlo en sus anuncios turísticos.

¿Cómo moverse por Kaohsiung?

Moverse por Kaohsiung es muy fácil y cómodo. Aunque solo hay dos líneas de metro, la red de autobuses interurbanos es muy amplia y te permite llegar a cualquier lugar de la ciudad. Te recomiendo que compres una tarjeta de transportes. Tienes la Easy Card y la I-pass. Ambas son de prepago y cuestan 100 TWD no reembolsables pero tendrás un pequeño descuento cada vez que la uses en la red de metros, autobuses y trenes locales (no los rápidos). Puedes pagar en los Convenience Stores (7eleven, Familymart, etc) y el dato más importante: son válidas en TODO Taiwán, no solo en la ciudad donde la compres.

Para saber cómo llegar a los lugares usando el transporte público solo necesitas marcar la opción de transporte público en Google Maps, aparecen tanto líneas de metro como autobuses.

Recuerda que sin Internet la app de Google Maps solo muestra la ruta en coche. Si quieres ir andando o en transporte público necesitarás conexión. Si no quieres comprar una Simcard, puedes planear la ruta en tu alojamiento y hacer capturas de pantalla.

Lotus Pond en Kaohsiung

Es un lago artificial construido en el siglo XVII en las afueras de la ciudad aunque hoy en día es ya parte de ella.

Empezando desde por el sur del lago encontrarás las famosas Pagodas del Tigre y del Dragón. Según sus creencias debes entrar por la cabeza del dragón y salir por la del tigre para atraer la buena suerte y librarse de los malos espíritus. Justo enfrente está el Palacio Tzu Chi, olvidado por muchos que se centran en el Tigre y el Dragón. El templo original se construyó en el siglo XVII y se remodeló en 1959. Está dedicado al Dios de la Medicina: Bao Sheng Da Di, un médico que salvó cientos de vidas. De todos los templos, pagodas y pabellones que hay alrededor del lago, este fue el que más nos gustó: la decoración cubriendo cada espacio, los pocos (o ningunos) turistas visitándolo y los locales haciendo sus ofrendas, peticiones y rezos nos ayudaron a crear esa preferencia. Te recomiendo que, por lo menos este, no te lo pierdas.

Más adelante está el Templo Ciming, un palacio de tres plantas al estilo chino. Aunque no es un templo confucionista, está dedicado a Confucio y a Guanyin, la Diosa de la Misericordia. Justo enfrente está otro de los grandes reclamos del Lotus Pond: los Pabellones de Primavera y Otoño (Spring and Autumn Pavilions). Fíjate en las cientos de tortugas que se amontonan debajo de una figura de Guanyin cabalgando un enorme dragón que separa las dos pagodas de tres pisos. Desde los Pabellones un puente se adentra en el lago para llegar al Pabellón Wuli. Además de ser un símbolo de paz y buena fortuna es el lugar perfecto para descansar un poco y disfrutar de las vistas del lago desde lo alto.

El siguiente alto en el camino es el puente de acceso al Templo Zuoying Yuandi reconocible por la gran estatua del Emperador del Cielo Oscuro: Xuantian. Dentro de la misma estatua se encuentra el santuario del mismo Xuantian.

El Palacio Zuoying Tianfu es la construcción más grande del lago. Desde el siglo XVII se ha reconstruido en varias ocasiones pero siempre respetando el estilo original. Es un lugar muy importante de peregrinación no solo para los taiwaneses sino para creyentes de otras nacionalidades.

Desafortunadamente ya no nos quedaron fuerzas para visitar el famoso y más grande Templo de Confucio de Taiwán aunque luego nos enteramos de que está en proceso de renovación y desde hace unos meses lo mantienen cerrado al público.

Si aún te quedan fuerzas y ganas de ver más templos, no tienes más que adentrarte por las calles alejándote del lago y seguro que encontrarás pequeños templos y capillas en cada rincón. Esa es una de las características de este país.

Si llega la hora de comer, te recomiendo un restaurante coreano que parece ser el mejor del barrio con comida muy buena y muy barata. Mira en el mapa.

¿Qué más ver en Kaohsiung?

Las dos atracciones principales son el Lotus Pond y el complejo budista de Fo Guang Shan. Pero hay más. Mucho más, si lo buscas.



TUNTEX SKY TOWER

El edificio más alto de Taiwán hasta que se levantó el Taipei 101. Si no te conformas con verla desde abajo, puedes subir para ver la ciudad (si la contaminación lo permite).



ISLA CIJIN

Es una pequeña isla de forma alargada justo enfrente de la costa de Kaohsiung. Se puede llegar en ferry fácilmente. Nosotros no fuimos porque aparte de tumbarse en la playa, ver el faro y un par de templos todo gira en torno a los caros restaurantes de pescado y marisco. Muchos taiwaneses acuden en masa los fines de semana para gastarse miles de dólares (dólares de Taiwán) en una simple comida en algún restaurante o unos cientos de dólares en diferentes puestos del famoso night market.

ESTACIÓN DE METRO FORMOSA BOULEVARD O DOME OF LIGHT

Es la estación donde se unen la línea roja y la naranja (Red 10 y Orange 5). Al llegar sigue las indicaciones de Dome of Light y llegarás a una enorme cúpula hecha de cristales. Una maravilla de luz y color creada por el italiano Narcissus Quagliata que representa la vida del hombre por medio de los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. Las salidas al exterior son obra del japonés Takamatsu.

ESTACIÓN DE METRO CENTRAL PARK

También está en la línea roja (Red 9). Fue diseñada por el británico Richard Rogers como si se tratara de un jardín subterráneo. Cubierta de césped con girasoles y una cascada de agua que desciende entre las escaleras mecánicas.

FONGSHAN COUNTY

Los restos de una antigua ciudad amurallada de principios del siglo XVIII y sus cuatro puertas (una en cada punto cardinal). Está un poco al sur del Lotus Pond por lo que es fácil combinar la visita a ambos. Saliendo por la puerta Fengyi (la del lado este) puedes llegar al lago rodeando el cerro o subiendo para admirar las vistas y bajando hasta la orilla.



PIER 2 ART DISTRICT

Cerca de la estación de metro Sizihwan de la línea naranja (Orange 1). Antiguamente aquí se encontraba el puerto y la estación de trenes. Ahora las antiguas edificaciones han sido reconvertidas en salas de exposiciones, tiendas, librerías y cafeterías. También hay diversas “esculturas” callejeras como un gran Transformer. Las señales de tráfico y algunas aceras también se han modificado para convertirlas en obras de arte. Es una zona bohemia donde se dan cita los jóvenes taiwaneses cada fin de semana aunque durante cualquier día, incluso por la mañana, se puede ver a personas paseando y disfrutando de las instalaciones. Nosotros nos pasamos más de una hora descansando del calor en una librería ojeando libros de fotografía.

SOUSHAN

Oficialmente Parque Nacional de Soushan; extraoficialmente la montaña de los monos (Monkey Mountain). Hay varios caminos para llegar pero te aconsejo ir desde la Catedral del Santo Rosario de Gaoxiong (aunque no es nada especial, tiene el privilegio de ser la primera iglesia católica de Taiwán) e ir subiendo poco a poco en dirección a la Universidad Nacional Sun Yat-Sen. Te recomiendo que pases a visitar el Santuario de los Mártires (Martyr’s Shrine).

Al llegar a la universidad lleva cuidado con los monos porque, aunque hay carteles que prohíben darles de comer, están siempre atentos a la comida o las bolsas de plástico que lleva cada persona que pasa por allí. Se puede entrar a los terrenos del campus universitario y desde allí (a la izquierda) un camino lleva hasta el distrito de Yancheng. Un barrio normal de una ciudad normal donde puedes ver colegios, tiendas de barrio de toda la vida y niños que te señalan mientras sonríen. Desde allí puedes llegar fácilmente a la línea naranja del metro o coger un autobús que te lleve al centro. En la montaña que forma el Parque Nacional de Soushan hay también hay un parque zoológico aunque recuerda ser responsable y que los animales deberían vivir en su hábitat y NO en una jaula por muy grande que sea.



NIGHT MARKETS

Cada ciudad taiwanesa tiene varios night markets. En Kaohsiung además de los turísticos Rueifong Night Market y Liuhe Night Market podrás encontrar varios. Algunos son diarios, otros solo un día a la semana y otros no tienen muy claro el concepto de “night”. Enfrente de nuestro hostal está el Singjhong Night Market (desde las 10 o 11 de la mañana hasta medianoche).

Los mercados de Taiwán no son solo de comida. También puedes encontrar ropa, accesorios, juegos, bisutería y lo mejor de todo: ver la vida cotidiana de sus habitantes.

MUSEOS

No somos grandes amantes de museos. Solo vamos a algunos que nos hayan recomendado varias personas pero si tú eres aficionado a ellos, en Kaohsiung tienes unos cuantos. Desde el típico Museo de Ciencia y Tecnología, el de Bellas Artes, el de Literatura o el Nacional hasta algunos más extraños como el Museo del azúcar o el de la Historia de la Medicina del sur de Taiwán pasando por el de la Cultura Hakka.

Fuente: Blog de Kasiavictor.com