Roma en 3 días: itinerario para aprovechar al máximo tu viaje

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DE Roma en 3 días?

Es una pregunta que se hace cualquier persona que visita esta ciudad. Desde la historia que se respira en cada esquina, hasta la cultura que se puede sentir en cada plaza, Roma es un lugar lleno de emociones y sensaciones que te transportan a otra época, de ahí que siempre recomendemos ubicaros en esta ciudad con inmensidad de opciones con un FREE TOUR: aquí te dejo la información.

Si por el contrario quieres un TOUR PRIVADO, con un guía en exclusiva para ti y tu familia, aquí te dejo esta información, donde podrás tener a un precio muy interesante un guía particular para conocer la ciudad el amor.

Para mí, lo más importante de Roma es la cantidad de monumentos y lugares históricos que hay para visitar. Desde el Coliseo hasta el Panteón, pasando por el Foro Romano y el Vaticano, hay tantos lugares para visitar que es imposible abarcarlos todos en un solo viaje.

Pero más allá de los lugares turísticos, lo que hace especial a Roma es su ambiente. Es una ciudad que se vive en la calle, donde la gente se reúne para hablar, comer y pasar tiempo juntos. La comida en Roma es otra de las cosas que no te puedes perder. La pizza, la pasta y el gelato son algunos de los platos típicos que te harán la boca agua. Puede ser que me recuerde a Asturias, por lo que se vive en la calle…

Pero lo que realmente me enamoró de Roma fueron sus calles y plazas. Perderse por las calles empedradas de Trastevere o sentarse en la Plaza Navona mientras observas a los artistas callejeros es una experiencia de esas que se queda grabada en la retina. Y si tienes la suerte de visitar Roma en primavera, verás cómo las flores de los naranjos llenan la ciudad de un aroma dulce y fresco.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ROMA?

Roma es una ciudad única en el mundo, llena de historia, cultura y arte. Pero, ¿qué tiene de especial Roma? Para mí, son varias cosas que la hacen única.

En primer lugar, la arquitectura de Roma es espectacular. Los edificios, monumentos y plazas de la ciudad están llenos de detalles y ornamentos que te dejan sin aliento. Desde la majestuosidad del Coliseo hasta la grandeza de la Basílica de San Pedro, Roma tiene una arquitectura que te hace sentir como si estuvieras en un museo al aire libre.













En segundo lugar, el arte en Roma es excepcional. Desde las obras maestras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hasta las esculturas de Bernini en la Fontana di Trevi, Roma es una ciudad que respira arte en cada rincón. Además, hay numerosos museos y galerías de arte que albergan obras de algunos de los artistas más importantes de la historia.

Pero no solo es la arquitectura y el arte lo que hace especial a Roma, sino también su gastronomía. La comida en Roma es deliciosa y variada. La pasta, la pizza, el gelato y el espresso son algunos de los platos típicos que no te puedes perder. Además, los mercados de la ciudad ofrecen productos frescos y locales que harán las delicias de cualquier amante de la comida. Ahora que escribo esto, me estoy dando cuenta que el Sr. Zapatillas será totalmente feliz en esta ciudad comiendo.

Por último, lo que hace realmente especial a Roma es su ambiente. Es una ciudad llena de vida, donde la gente se reúne en las plazas y en los bares para disfrutar de la compañía de amigos y familiares. Los italianos son conocidos por su pasión por la vida y su capacidad de disfrutar de las cosas simples, y en Roma se puede sentir esa pasión en cada esquina.

EL COLISEO

El Coliseo de Roma es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocidos en todo el mundo, y sin duda uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a la Ciudad Eterna.

Este majestuoso anfiteatro fue construido en el siglo I d.C., y es el símbolo más representativo de la antigua Roma. Con capacidad para más de 50.000 espectadores, el Coliseo fue el escenario de numerosos espectáculos y combates de gladiadores, que eran uno de los entretenimientos más populares de la época.

Hoy en día, el Coliseo es una de las principales atracciones turísticas de Roma y una ventana al pasado de la ciudad. Es impresionante pensar que, en ese mismo lugar hace más de 2.000 años, se llevaban a cabo los espectáculos que eran el centro de la vida romana.

Si decides visitar el Coliseo, podrás recorrer sus ruinas y descubrir su arquitectura impresionante. Te encontrarás con pasillos y pasarelas que una vez estuvieron llenos de espectadores, y tendrás la oportunidad de admirar la grandeza del edificio.

Además, hay una exposición permanente en el interior del Coliseo, donde se exhiben artefactos y objetos relacionados con la historia del lugar. También podrás disfrutar de vistas espectaculares de la ciudad desde lo alto de las gradas.

EL VATICANO

El Vaticano es uno de los lugares más impresionantes de Roma y es una visita que no puedes perderte si estás en la ciudad. Se trata de un pequeño estado independiente dentro de la ciudad de Roma, el hogar del Papa y uno de los epicentros de la religión católica.



Una de las atracciones más impresionantes del Vaticano es la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes y majestuosas del mundo. Su interior alberga numerosas obras de arte y tesoros religiosos, como la famosa escultura de La Pietà de Miguel Ángel.

Otro espacio impresionante es la Capilla Sixtina, que se encuentra en los Museos Vaticanos. Esta obra maestra del arte renacentista fue pintada por Miguel Ángel en el siglo XVI y es famosa en todo el mundo por sus impresionantes frescos en el techo y en las paredes. Es una experiencia única poder admirar estas obras de arte en persona y apreciar todos los detalles y colores que las componen.

Por último, no puedes dejar de visitar la Plaza de San Pedro, que es la entrada principal al Vaticano y uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. La plaza fue diseñada por Bernini en el siglo XVII y está flanqueada por dos grandes columnatas que dan la bienvenida a los visitantes. Es un lugar impresionante que te dejará sin palabras.

Si estás interesado en asistir a una AUDIENCIA CON EL PAPA, los miércoles podréis participar en un experiencia única en la Santa Sede, donde acompañados de un guía en español, se encargará de todo para que podáis verlo

EL FORO ROMANO

Este lugar histórico fue el centro de la vida política, religiosa y social en la antigua Roma durante más de mil años, y en la actualidad sigue siendo un lugar de gran importancia cultural y arqueológica.



El Foro Romano es un vasto conjunto de ruinas y restos arqueológicos que se extienden en una amplia área entre el Coliseo y el monte Palatino. Aquí es donde se encontraban los principales edificios públicos y monumentos de la antigua Roma, incluyendo templos, basílicas, arcos de triunfo, y el Senado.

Entre las ruinas del Foro Romano, se pueden admirar algunas de las estructuras más impresionantes y emblemáticas de la antigua Roma, como el Templo de Saturno, el Templo de Antonino y Faustina, y el Templo de Vesta. También se pueden ver las ruinas del Arco de Tito, la Basílica de Majencio, y el Templo de César, entre muchos otros.







Además de la impresionante arquitectura, el Foro Romano ofrece una ventana única a la historia de Roma y a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Al pasear entre las ruinas, podrás imaginar cómo eran las calles y plazas de la ciudad hace más de dos mil años, y descubrir la importancia de los monumentos y edificios públicos para la vida de los romanos.





LA FONTANA DI TREVI

La Fontana di Trevi es una de las atracciones turísticas más populares de Roma, y con razón. Esta impresionante fuente barroca es una obra maestra de la arquitectura y el arte, y un símbolo icónico de la ciudad eterna.

Me vais a permitir un «kit-kat»: ¿Queréis ver una foto de hace mil siglos, cuando el Sra. Zapatillas solo viajaba sin preocuparse de hacer fotos ni vídeos para ninguna red social?. Más de 20 años hace de esta imagen y tan sólo puedo decir, que he aprendido un poco de encuadres fotográficos. ¿En qué momento saco una foto en la Fontana di Trevi, sin Fontana?. Poco postureo había de aquella.



También os tengo que decir una cosa: que hoy esa foto es imposible de hacer, sin tener a cien mil personas al lado. Así que ahora hasta la veo perfecta.

Con sus impresionantes esculturas y su majestuosa cascada de agua, la Fontana di Trevi es una verdadera maravilla visual. La fuente se encuentra en una pequeña plaza rodeada de edificios históricos y calles empedradas, lo que la convierte en un lugar encantador para pasear y tomar fotografías.

La Fontana di Trevi fue construida en el siglo XVIII, y es una de las fuentes barrocas más grandes y elaboradas de Roma. La fuente está decorada con numerosas esculturas y relieves, que representan a los dioses del mar y las leyendas romanas.

Según la tradición, lanzar una moneda en la fuente asegura el regreso a Roma. Los visitantes suelen lanzar una moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, para que caiga en la fuente. También se dice que lanzar dos monedas asegura el amor, y lanzar tres monedas asegura el matrimonio.

LA PIAZZA NAVONA

Situada en el corazón de la ciudad, esta plaza es un lugar imprescindible para visitar durante tu estancia en la capital italiana.

La Piazza Navona fue construida en el siglo XVII, sobre las ruinas del antiguo estadio de Domiciano. Hoy en día, es un lugar animado y lleno de vida, donde se puede disfrutar de la belleza arquitectónica y la cultura romana en su máxima expresión.







La plaza cuenta con tres fuentes notables, siendo la Fuente de los Cuatro Ríos la más impresionante de todas. Esta fuente barroca de tamaño monumental fue diseñada por Gian Lorenzo Bernini, uno de los artistas más famosos de la época barroca en Italia. La fuente representa los cuatro ríos más importantes del mundo conocido en ese momento: el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata.

En la Piazza Navona también se pueden encontrar numerosos cafés y restaurantes con encanto, y un ambiente agradable tanto de día como de noche. Los turistas pueden disfrutar de la vista de la plaza y de sus alrededores, como la iglesia de Santa Inés en Agonía y el Palacio Pamphili, uno de los edificios más destacados de la plaza.

EL PANTEÓN

El Panteón es uno de los edificios más impresionantes y antiguos de Roma. Construido en el año 27 a.C. por el emperador Augusto, es considerado uno de los monumentos más destacados de la arquitectura romana.

El Panteón es famoso por su cúpula impresionante, que es una de las más grandes jamás construidas sin armadura de hierro. La cúpula está hecha de concreto y se eleva a más de 43 metros de altura. En el centro de la cúpula hay un óculo circular que mide más de 8 metros de diámetro, lo que permite que entre la luz natural y da una sensación de grandeza.

En el interior del Panteón, se pueden encontrar varios tesoros arquitectónicos, como las impresionantes columnas de granito rojo que soportan el techo, los mosaicos y las esculturas. La tumba del artista y arquitecto renacentista Rafael se encuentra en el interior del edificio, junto con otras tumbas de personajes importantes de la historia de Roma.

El Panteón también tiene una gran importancia religiosa, ya que fue convertido en una iglesia cristiana en el siglo VII. Actualmente, se sigue celebrando la misa en su interior y es un lugar de culto y peregrinación para muchos creyentes.

En resumen, el Panteón es uno de los edificios más impresionantes y antiguos de Roma, una joya arquitectónica que sigue maravillando a los visitantes por su majestuosidad y belleza. La cúpula, los mosaicos y las esculturas son un testimonio de la grandeza de la civilización romana, mientras que su importancia religiosa lo convierte en un lugar de peregrinación y culto. Si visitas Roma, no puedes perderte el impresionante Panteón.

Mercado Porta Portese

Cada domingo, sin importar si el cielo se viste de gris o brilla con el sol, el icónico mercado de Porta Portese en el encantador barrio de Trastevere se transforma en un bullicioso laberinto de tesoros y sorpresas. Miles de curiosos se lanzan a la aventura, recorriendo los coloridos puestos que parecen contar historias de épocas pasadas. Con cada paso, la emoción crece: ¿será hoy el día en que encuentres esa joya escondida?

Imagina descubrir una camiseta de marca por solo 3 €, un espejo de bronce que evoca tiempos antiguos, o incluso un par de zapatillas Air Jordan de 1994, ¡en perfecto estado! Y eso no es todo: gramófonos que susurran melodías del pasado, lentes de sol vintage que te transportan a otra era… En Porta Portese, la búsqueda de lo extraordinario es una experiencia que nunca decepciona.

Los valientes exploradores que se adentran en este mercado, donde el tiempo parece haberse detenido, se encuentran con vendedores que han mantenido sus puestos durante décadas, junto a otros más innovadores que traen consigo hallazgos frescos cada semana. Este lugar es un verdadero paraíso para quienes desean darle un toque único a su hogar. ¿Te imaginas una lámpara de mesa retro en un vibrante verde o un reloj de cuco que marque el ritmo de tus días? Solo aquí, en una soleada mañana de domingo, podrás encontrar esos detalles que harán que tu nuevo apartamento brille con personalidad.



EL BARRIO DEL TRASTEVERE

El barrio del Trastevere es uno de los más pintorescos y auténticos de Roma. Situado al otro lado del río Tíber, este barrio histórico es conocido por sus estrechas calles empedradas, sus edificios antiguos y sus numerosos restaurantes y bares, y es por eso que siempre lo recomiendo como zona para alojarte en tu viaje a Roma en 3 días.

Durante el día, puedes pasear por las estrechas callejuelas y disfrutar de la atmósfera bohemia y relajada del barrio. El Trastevere también es conocido por sus iglesias antiguas y sus plazas encantadoras, como la Piazza di Santa Maria in Trastevere, que es un lugar popular para sentarse y tomar una bebida mientras se disfruta del ambiente.

Por la noche, el Trastevere cobra vida con sus restaurantes y bares, que ofrecen una amplia variedad de platos italianos tradicionales y cocina internacional. La calle principal del barrio, la Vía della Scala, está llena de restaurantes y bares, y es un lugar popular para disfrutar de una cena en una terraza al aire libre.

En resumen, estos son solo algunos de los lugares que no te puedes perder en Roma en 3 días. La ciudad está llena de historia, arte y cultura, y cada rincón es una experiencia única. Si tienes la oportunidad de visitarla, no te arrepentirás.

CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA VER ROMA

Roma es una ciudad llena de cosas que ver y hacer, por lo que el tiempo que necesitas para visitarla depende de tus intereses y presupuesto. Sin embargo, como regla general, te recomendaría pasar al menos 3 ó 5 días en la ciudad para poder ver lo más importante y disfrutar de ella sin prisas.

En este tiempo, podrías visitar algunos de los lugares imprescindibles que te mencioné anteriormente, como el Coliseo, el Vaticano, el Foro Romano y la Fontana di Trevi. También tendrías tiempo para recorrer algunos de los barrios más pintorescos de la ciudad, como Trastevere o el barrio del Panteón.

Además, si eres un amante del arte, podrías dedicar un día entero a visitar los museos de la ciudad, como la Galería Borghese o el Museo Nacional Romano. Si prefieres la gastronomía, también podrías dedicar tiempo a explorar los mercados locales y probar algunos de los platos típicos de la cocina italiana.

VISITA GUIADA POR LOS MUSEOS VATICANOS Y LA CAPILLA SIXTINA

Una visita guiada por los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina es una experiencia inolvidable que todo viajero debería vivir al menos una vez en la vida. Estos lugares son algunos de los tesoros más impresionantes del mundo del arte y la arquitectura, y son un testimonio de la riqueza cultural de Roma y de la Iglesia Católica.

Durante una visita guiada, tendrás la oportunidad de recorrer los extensos Museos Vaticanos, que albergan algunas de las colecciones de arte más impresionantes del mundo, con obras de maestros como Miguel Ángel, Rafael y Botticelli, entre otros. Tu guía te llevará por los diferentes salones y galerías, explicándote la historia y el contexto de las obras de arte que encontrarás en el camino.

Después, llegarás a la impresionante Capilla Sixtina, un lugar lleno de historia y espiritualidad. Este lugar es mundialmente famoso por sus frescos pintados por Miguel Ángel en el techo y en la pared del altar, que representan escenas del Génesis y del Juicio Final. Tu guía te explicará la historia y los significados detrás de estas obras de arte y te ayudará a comprender su importancia en la historia del arte y la cultura.

VISITA GUIADA POR EL COLISEO, FORO Y PALATINO

La visita guiada por el Coliseo, el Foro y el Palatino es la mejor forma de hacer una inmersión total en los principales monumentos. En poco más de tres horas, se sumergirás en 2000 años de historia, de mano de un increíble guía que te lo explicará de una manera tan interesante que te cautivará.

Una visita guiada por el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino es otra de las experiencias que no puedes perderte si visitas Roma. Estos tres lugares son algunos de los más icónicos de la ciudad y representan la esencia de la Roma antigua y su legado cultural.

Durante la visita guiada, tendrás la oportunidad de recorrer el Coliseo, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Tu guía te explicará la historia y los detalles de este impresionante anfiteatro, que fue el escenario de numerosos espectáculos de lucha y entretenimiento en la época romana.

Después, podrás caminar por el Foro Romano, una zona arqueológica llena de restos y ruinas de edificios y templos de la antigua Roma. Tu guía te llevará a través de los diferentes caminos y te explicará la historia y la importancia de cada uno de los lugares que veas.

Por último en tu viaje de Roma en 3 días, visitarás el Palatino, una de las siete colinas de Roma y el lugar donde, según la leyenda, Rómulo fundó la ciudad de Roma. Aquí podrás ver restos de palacios y jardines antiguos, así como disfrutar de una vista panorámica de la ciudad desde lo alto de la colina.

