La provincia descontará el día no trabajado por el paro convocado por los gremios docentes

El Gobierno provincial confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por un sindicato de docentes públicos para este jueves. Además pone a disposición de los trabajadores de la educación que no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

Los trabajadores que concurran a sus puestos de laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 5 de septiembre.

Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



Ausencia

En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

El plazo para presentar la Declaración Jurada se extiende desde el 5 al 9 de septiembre inclusive.

La postura de Amsafe

Amsafé, el sindicato que representa a los docentes oficiales de la provincia de Santa Fe, anunció una huelga y una movilización para el próximo jueves en respuesta a la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno.

Desde el gremio argumentan que la reforma podría tener un impacto negativo en los derechos de los jubilados y pensionados, y ha convocado a todos sus afiliados a participar en la protesta para expresar su rechazo a las modificaciones previstas.

La movilización está programada para coincidir con la fecha en la que la Legislatura podría discutir y votar sobre el proyecto de reforma.

Amsafé sostiene que la reforma, tal como está planteada, no solo vulnera derechos adquiridos, sino que también podría agravar la situación económica de los jubilados.

La jornada de protesta incluirá una concentración frente a la sede de la Legislatura, donde los manifestantes exigirán que se frene el proyecto de reforma.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.