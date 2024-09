Christina Ricci es la Imagen de la Campaña FW24 de GANNI

¿Te has preguntado por qué GANNI no se presentó en la Copenhagen Fashion Week este año? La razón es que la marca hará su debut en la próxima Paris Fashion Week, coincidiendo con el lanzamiento de su campaña Otoño/Invierno 2024, titulada ‘Who’s That Girl?’

GANNI ha elegido a Christina Ricci, la actriz que interpretó a la original Wednesday Addams, para encarnar a la “Chica GANNI” en tres facetas: La “Protagonista”, la “Libre de Espíritu” y la “Inconvencional”.



La “Protagonista” representa a la mujer moderna que destaca en su carrera y vida personal, logrando un equilibrio perfecto. La “Libre de Espíritu” es segura de sí misma, divertida y aventurera, abrazando la maternidad y la individualidad en su vida cotidiana. La “Inconvencional” es la chica cool que sorprende e inspira con su forma única de ser.

Christina Ricci comentó: “Me divertí mucho con GANNI en el set. Jugar con los personajes y adoptar un enfoque más humorístico sobre la naturaleza multidimensional y las expectativas de las mujeres modernas fue una parte interesante de la experiencia de la campaña. Con GANNI, hay una celebración genuina de las mujeres individuales y sus peculiaridades, así que como actriz, realmente disfruté darle vida a esto en la campaña.”

Fuente: Xmag