Una ciudad sucia y descuidada, el signo distintivo de la gestión de gobierno de Viotti

Vamos por los nueve meses de gobierno de Leonardo Viotti y las excusas de adaptación ya se terminaron, no existe excusa alguna que lo justifique y se puede decir que la gestión de Leonardo Viotti se caracteriza por lo sucia y descuidada que está la ciudad. Quizá se podría resumir en una sola palabra y es incapacidad. Viotti tendría que comprender que su función principal es "ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPÍEZA", que todo lo demás son "aires de grandeza" que no condicen con su marcada incapacidad.

No existe sector de la ciudad que no esté descuidado y sucio, seguramente los que transitan Rafaela lo pueden advertir, y que quede bien en claro, no es solamente el casco céntrico de la ciudad el que se ve deplorable, es toda la ciudad.

Si Viotti caminara Rafaela como lo hacía en campaña cuando iba a mendigar el voto de la gente, seguramente se comenzaría a preocupar por su labor, la que dista mucho de la que la ciudad se merece.

Por ahora Viotti solo supo aumentar la Tasa municipal y manejar en forma discrecional algunos fondos públicos en forma bastante dudosa. En 9 meses no se puede rescatar absolutamente nada de esta gestión, es lamentable pero es la realidad.

Para gobernar una ciudad como Rafaela hace falta trabajar mucho, dedicarle mucho tiempo, dejar muchas cosas personales de lado y por sobre todo tener capacidad. Lamentablemente ninguno de estos ítems hoy cumple el intendente.

Las elecciones de medio termino están a la vuelta de la esquina, y desde la oposición se relamen los dedos, saben que solo deben comprar pochoclos y sentarse a ver una película con un final conocido. El ex intendente Castellano se prepara para comenzar su campaña antes de fin de año, ya sabe quienes lo van a acompañar y el objetivo es uno solo: conseguir 4 concejales para arrebatarle el Concejo al oficialismo y desde allí preparar todo para 2027.

Viotti y Bottero serán los grandes responsables de lo que por ahora se ve como una derrota segura, son los autores intelectuales de una gestión de gobierno manejada por tres, pero los que piensan son ellos dos, el hermano del intendente solo actúa, nada más.

La solución es trabajar, no hay mucho misterio, trabajando se disimula la incapacidad, pero si no se está dispuesto a trabajar en forma seria y decidida, el panorama no es para nada bueno. Hace unos años le pedí a Viotti que dejara la Play, que eso lo distraía mucho, hoy le hago un reclamo similar, le pido que se ponga a trabajar para que Rafaela recupere el esplendor que hasta hace poco tenía y que algunos, me incluyo, no supimos ver.