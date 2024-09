El jefe de Williams se rindió ante los pies de Colapinto: "Hizo todo lo que tenía que hacer correctamente"

Tras su llegada a la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto no para de recibir elogios por todos lados. En ese contexto, el jefe del equipo Williams Racing, James Vowles, no se quedó atrás y también lleno de gratas palabras al oriundo de Pilar.

Desde su debut en el Gran Premio de Monza en Italia, el corredor de 21 años es la cara del momento y, en esta oportunidad, fue el jefe del equipo quien demostró su admiración y su confianza en el argento, ya que expresó que gracias a él, hay motivos para sumar puntos en lo que va de temporada.

"Terminar a unos pocos segundos de Alex Albon, cuya diferencia se hizo en el primer stint, cuando clasificó fuera de posición, es un buen resultado. Hizo todo lo que tenía que hacer correctamente, al principio no perdió la posición e hizo un buen trabajo en la parada en boxes", comentó el mandatario sobre Colapinto, quien finalmente terminó duodécimo.

Luego, en diálogo con Motorsport, agrandó la figura del argentino: "Parte de la razón por la que está en el coche es su capacidad para hacer frente a enormes cantidades de presión”.

"Aún se necesita tener una capacidad natural para conducir rápido, pero él no es realmente inestable. Le hemos dado más información de la que un ser humano puede asimilar y, si le preguntas ahora, te dirá que definitivamente fue demasiada. Pero eso no le ha hecho entrar en ningún otro estado que el de ‘así es como hago las cosas y así es como me desempeño mejor’, y esa es una de las razones por las que está en el coche", remató el jefe, elogiando por completo a Colapinto.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras ese destacado estreno en la F1, el calendario del piloto argentino continuará el domingo 15 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú dándole lugar a su segunda presentación defendiendo los colores de Williams.

Teniendo las prácticas y rondas de clasificación repartidas entre el viernes 13 y sábado 14 de septiembre, la gran carrera se celebrará el domingo desde las 8:00 (horario de Argentina).

Fuente: 442