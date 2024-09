Santiago Cúneo habló de la “frustración” de Cristina Kirchner por no poder “salir del clóset” del peronismo: su teoría

El periodista y dirigente político Santiago Cúneo se volvió viral en las últimas horas luego de postular una curiosa teoría sobre la ex presidenta Cristina Kirchner. En este sentido, Cúneo habló de la “frustración” de la dos veces mandataria por no poder “salir del clóset” del peronismo, tras la pelea que Cristina mantuvo el viernes con el actual jefe de Estado, Javier Milei, a través de la red social X.

Habiendo tomado nota del extenso documento publicado por Cristina Kirchner con críticas a la gestión del líder de La Libertad Avanza y el cruce que éstos protagonizaron en la citada red social, Cúneo analizó lo sucedido en su programa ‘1+1=3’ en el canal de streaming 22. Fue allí que formuló una curiosa teoría sobre la dos veces mandataria, al tiempo que aprovechó para pegarle al actual jefe de la Casa Rosada.

“¿Sabés qué siento Cristina cuando escucho tu relato? Es el de una vendedora inmobiliaria que quiere convencer al cliente que el inodoro va en la cocina”, arrancó planteando Cúneo. “Es delirante”, aseveró. Fue allí que largó: “Hay momentos en los que uno dice qué frustración que tiene Cristina de no poder decir que es socia de la Sociedad Rural y liberal, que no pueda salir del clóset y decir: ‘Yo siempre quise ser una garca de doble apellido y dueña de un toro campeón’. No le sale”.

En el mismo análisis, el comunicador cuestionó a Cristina Kirchner por darle “entidad a algo que no existe: el movimiento anarco capitalista”. “Eso es un delirio de este muchacho esquizofrénico (en alusión a Javier Milei) que tiene autopercepciones, producto de su enfermedad mental, que Cristina toma como propia y le da entidad global”. “Un disparate”, puntualizó.

En esta línea, Cúneo agregó: “Podríamos poner en el primer renglón: ‘A nueve meses de la asunción del loco, psiquiátrico, esquizofrénico, al Gobierno…’, y punto. No darle jerarquía de liderazgo global de un movimiento que no existe. Sos generosa. Argentina tiene una ausencia absoluta de modelo productivo y de cultura del trabajo. Y vos sos una de las culpables, que destrozó la matriz productiva de la Argentina y destruyó la cultura del trabajo reemplazándola por la teoría del subsidio”, sentenció.

