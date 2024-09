La tibieza de Pullaro frente los jueces de la Corte Suprema

Este domingo a primera hora, el gobernador, Maxi Pullaro, se reunió con los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial y otros representantes del Poder Judicial. El encuentro se dio en un marco de tensión entre los magistrados, que reclaman por recursos al Ejecutivo, y el mandatario que los acusó de "tener coronita y privilegios".

Desde "muy temprano", como así lo señaló Pullaro en un video publicado en sus redes sociales, la reunión comenzó a las 7.30 en el Salón Protocolar de la Casa de Gobierno. Allí estuvieron presentes los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.



En tanto, por la Corte, asistieron su presidente, Rafael Gutiérrez y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi.

Mesa de diálogo

Si bien la previa tuvo todos los condimentos con un tenso ida y vuelta entre Pullaro y Gutiérrez, el gobernador santafesino quedó en el plano débil.



Una vez finalizado, fue Bastia el portavoz, quien brindó detalles sobre lo que dejó el "encuentro mañanero" e hizo referencia desde su inicio de gestión cuando "desde el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero". En ese sentido, remarcó que aún no recibieron ningún dato por lo que los integrantes de la Corte "se comprometieron" a brindarla este lunes.

Por otro lado, aseguró que "Quedó demostrado, con documentación, que nuestro ministro de Economía acompaño, que hemos cumplido en un 107% el presupuesto que teníamos destinado a la obra pública de la Justicia en el primer semestre, momento en que la provincia estaba viviendo un proceso de profundo ajuste y cuando desde el mismo Gobierno teníamos grandes restricciones en materia de obra pública y ejecución de obra pública".

Dentro de ese contexto contó: "En lo vinculado a la creación de los cargos que se nos planteó, pusimos claro sobre oscuro: la realidad del país significó para Santa Fe un profundo ajuste de pérdida del 20 % de los recursos reales, y motivó a que en nuestro gobierno hubiera, por ejemplo, más de 2.000 cargos menos por el contexto en el que nos toca gobernar".

Sobre esa línea manifestó que fue entendido por los integrantes de la Corte, por ende se comprometieron a enviar la información que deben en cuanto al cubrimiento de vacantes.

Bastia precisó que se puso sobre la mesa "la información que ya tenían de que hace más de 40 días que los concursos están en marcha para cubrir tanto fiscales, defensores, jueces penales, camaristas y jueces del fuero no penal como civil, comercial, laboral y de familia en todo el territorio de la provincia".

"Privilegios" en el Poder Judicial

Por su parte, el ministro de Gobierno e Innovación Pública fue consultado sobre si creía que en el Poder Judicial había privilegios, tal como lo ratificó el gobernador santafesino, y respondió: "Las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos".

Tal lo informó Urgente24, Bastia argumentó: "Vivimos en un Estado provincial que tiene normas que se aplican a los ciudadanos, otras que son de origen provincial y otras que son normativa nacional. Y creo que no está bien y no es correcto que haya una serie de asuntos que incumben a funcionarios santafesinos que se rijan por normas que no alcanzan al resto de los santafesinos".

A raíz de ello, anticipó que desde el Gobierno seguirán trabajando "cumpliendo con la ley y exigiendo que las leyes se cumplan porque acá todos los ciudadanos somos iguales".

Respuesta de la Corte Suprema

A su turno, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia también demostraron cierta blandeza y expresaron que fueron "escuchadas" las cuestiones planteadas sobre la cobertura de vacantes, la activación de la firma de decretos de gestión (nombramientos, ascensos y cesantías), y el presupuesto. Sin embargo, destacaron que no se abordó la reforma previsional impulsada por la administración de Pullaro, ni el recambio de jueces.

En ese sentido, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, volvió a replicar a los dichos del jefe de la Casa Gris y garantizó: "Acá no hay privilegios".

Por medio de un comunicado, los magistrados especificaron que "En primer lugar, se planteó la necesidad de la más rápida cobertura posible de la totalidad de las vacantes de Magistrados de los distintos fueros e instancias y regiones de la provincia que a la fecha suman un total de 74 y las que se incrementarán a más de 90 a la finalización del corriente año".

Posteriormente, indicaron que dicha situación "comienza a generar índices de retraso en la normal prestación del servicio con la consecuente incidencia en las resolución de los conflictos traídos por los abogados de los distintos foros del Estado en representación de la ciudadanía en general".

Al respecto, Gutiérrez sostuvo que hubo "muchas renuncias" a causa de este tema pero confirmó que, según lo dicho por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el gobierno está llamando a concurso y van a tratar de cubrir los cargos lo antes posible.

Reforma previsional y movilización de jueces

En relación al proyecto de reforma previsional, que el jueves obtuvo media sanción en el Senado, Gutiérrez comentó que tiene su opinión, aunque aclaró que "por un impedimento" no puede difundirla.

Asimismo, el presidente de la Corte hizo hincapié sobre el tema de los supuestos privilegios que tiene el Poder Judicial y se preguntó: "¿Qué privilegio? Decime uno. ¿Cuáles son los privilegios del Poder Judicial? Trabajan, cobran un buen salario, pero por lo que trabajan y hacer los aportes, como cualquier empleado público en proporción al salario que cobran".

Sobre la movilización de unos cien jueces frente a los Tribunales provinciales en Rosario, el 30 de agosto pasado, contó que "Fue una iniciativa de los jueces de reunirse entre ellos y plantear un montón de cuestiones, algunas que nosotros planteamos y otras más como la reforma previsional; porque están entendiendo que hay algunas normas ahí que los perjudican".

Para cerrar, respondió que no tiene "ningún problema" en realizar un aporte mayor a la Caja de Jubilaciones y dijo que la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que no hay límite de edad para el Poder Judicial, en relación a la intención del gobierno de fijarlo en 75 años.

