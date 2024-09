Rafael Gutiérrez es un "pícaro" que le reclama a Pullaro lo que le dejaba pasar a Perotti, aunque tiene razón

No solo es el Presidente de la Corte de Santa Fe, también es un pícaro político que desde su sillón como máxima autoridad de justicia de Santa Fe hace política y mueve algunos hilos de poder. Rafaela Gutiérrez le exige a Pullaro lo que no le exigía a Omar Perotti. Las vacantes en el poder judicial son el verdadero problema que hoy por hoy tiene la justicia y no se cubre por la simple razón que como siempre la política mete la cola. Pullaro tiene la obligación de cubrir en forma urgente las vacantes, la justicia no puede seguir funcionando de esa manera y Rafaela es un caso concreto en donde las vacancias solo contribuyen a una justicia deficiente e ineficiente. El Gobernador Pullaro también debe comprender que el MPA debe contar con muchas más herramientas para poder hacer un buen trabajo. Faltan fiscales y ayudantes, las investigaciones menores no se hacen y los delitos de estas características se terminan archivando por prescripción de la acción. Es necesario que en forma urgente se cubran las vacantes y se arbitren los medios para las que se van a producir en el futuro por la modificación del sistema previsional en la provincia. Pero esto no es nuevo y Gutiérrez lo sabe, no se puede hacer el distraído y acordarse ahora cuando durante 4 años de gestión de Omar Perotti miró para otro lado, eso no es ético.

Si la justicia se sigue mirando como el "resguardo" de los políticos difícilmente se pueda cambiar algo. De entrando es absolutamente discrecional que el gobernador de la provincia pueda elegir a cualquiera de los tres primeros que rinden el examen, eso no solo no es ético, también es sospechoso y le quita transparencia al proceso de elección. Si un abogado rinde el examen, lo aprueba y saca el mayor puntaje, ese debe ser el que tiene que ocupar el cargo. Actualmente el gobernador puede elegir sin reproche alguno a cualquiera de los tres primeros, es decir que si uno saca 10, otro 9 y el tercero 6, y por cuestiones políticas se elige al tercero, la elección es legal. Siempre sostuvimos que puede ser legal, por que la mala ley lo permite, pero no ético. Eso se debe cambiar, alguien tiene que dar alguna vez el primer paso, de lo contrario la falta de transparencia seguirá desprestigiando a una justicia cada día más cuestionado y vapuleada.´

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, detalló este lunes los tres ejes que tuvo la reunión del domingo a las 7 de la mañana con el gobernador Maximiliano Pullaro y algunos de sus ministros.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), sostuvo que las principales preocupaciones de los ministros supremos tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, puntualmente en torno a la falta de jueces en diferentes juzgados provinciales.

Falta de jueces

“Uno de los temas fue el tema de las vacantes que son numerosas en la provincia y nos preocupa, porque esto resiente el funcionamiento en diferentes zonas de la provincia. Por ejemplo, faltan los dos jueces laborales de San Lorenzo, tenemos problemas en San Cristóbal, Rafaela, en Rosario y nuestra preocupación es porque no se completan estas vacantes y todo eso va en contra del funcionamiento normal del Poder Judicial”, señaló Gutiérrez.

Reforma jubilatoria

Consultado sobre los motivos por los que vienen creciendo las vacantes, el presidente de la Corte aseveró que “hay mucha incertidumbre” entre los jueces por la reforma jubilatoria. “Todos los que estaban en condiciones de jubilarse, sabiendo que podría perjudicarlos la nueva reforma previsional, lo que han hecho es optar por la jubilación y lamentablemente reemplazar a un camarista o un juez no es una cuestión simple porque hay que buscar gente capacitada para que ocupe los cargos”, advirtió.

Pese a eso, sostuvo que es necesario “cubrir inmediatamente los cargos”. “El ministro de Seguridad y Justicia nos dijo que ya estaban convocando a los tribunales examinadores para poder cubrir los cargos cuanto antes”, agregó el juez supremo en relación a lo hablado ayer en la reunión con representantes del Ejecutivo.

El segundo eje fue el de la promoción y ascenso de personal algo que, según Gutiérrez, “está parado en el Poder Ejecutivo”, y también afecta el funcionamiento del Poder Judicial. “Es algo que nos reclama el gremio constantemente”, señaló.

En tanto que el último tema de la audiencia con Pullaro y sus funcionarios tuvo que ver con las obras de infraestructura judicial que la provincia estaba realizando en distintas ciudades y que, por la caída de la recaudación del último trimestre, “podría generar algunos problemas”.

