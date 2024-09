Sigue el pase de facturas entre Pullaro y la Corte

La Corte Suprema de Justicia remitió una nota al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, con una copia de los datos estadísticos sobre el desempeño de juzgados de toda la provincia que ya fueron enviados en el mes de febrero.

La notificación formal constituye la respuesta al reclamo formulado por el ministro de Gobierno, Fabian Bastia, en el sentido de que no se había proporcionado la información requerida oportunamente y que, según dijo, en la reunión del domingo por la mañana de la Corte con el gobernador Maximiliano Pullaro, se había acordado hacer de inmediato.

Tras el encuentro, Bastia señaló que "apenas asumimos, solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos, por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla".

Efectivamente, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, requirió, en una nota dirigida al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, "información detallada" sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial "en todos los fueros e instancias". En la misma nota consignaba que era a los efectos de "establecer prioridades" en la asignación de recursos, y también en dirección a la "la toma de decisiones en relación a los concursos ya finalizados". E incluso solicitaba a la Corte que se informe "las prioridades de cobertura de vacantes".

Precisamente, la cobertura de vacantes fue uno de los temas centrales planteados por la Corte en la reunión del domingo, además del movimiento de trámites paralizados y el otorgamiento de presupuesto para las obras públicas. Gutiérrez, acompañado por Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler acusó 74 vacantes de magistrados ya producidas y la previsión de que lleguen al menos a 90 para fin de año, por efecto de las jubilaciones disparadas ante el cambio de sistema previsional.



La nota enviada ahora desde la secretaría de Gobierno de la Corte, por indicación de Gutiérrez, da cuenta de que en fecha 7 de febrero se dio respuesta al requerimiento. La estadística acompañada a la respuesta formal de aquél momento, dirigida por nota a Cococcioni, y reforzada con una notificación informal por correo electrónico al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, da cuenta de manera detallada de las causas ingresadas, cargos anuales, expedientes a fallo, resoluciones dictadas y en estudio, en los juzgados vacantes. Y se pone a disposición para responder cualquier duda o efectuar la ampliación que se requiera (cosa que no pasó desde entonces). Y esto es lo que hace constar la nota remitida este lunes, a manera de respuesta frente a la solicitud de Bastia.

Distintos criterios

De todos modos, más allá de lo referido a cómo se interpreta desde cada Poder el contenido de este cruce de solicitudes y datos proporcionados, quedó claro en la reunión que el parámetro de "prioridades" es diferente. La intención del gobierno es cubrir las vacantes que se consideren realmente necesarias y no hacerlo (o al menos no prioritariamente) con las que tienen poco volumen de trabajo. Y así lo espetaron, con algunos ejemplos, en el "mano a mano" del domingo. También se pretendía (como deja en claro la nota de Cococcioni) que la propia Corte abunde al respecto. La Corte, en tanto, asumió una postura institucional de reclamar por todas las vacantes, si bien en la comunicación remitida en febrero se hace hincapié en algunos casos particularmente graves, como el hecho de que haya cuatro cargos libres en el fuero de primera instancia de Distrito de Santa Fe, lo que equivale a un 40 %. Máxime cuando buena parte de esas vacantes estaba destinada a ser cubiertas por los 42 pliegos enviados y luego retirados (a pedido de la gestión entrante) por Omar Perotti.

En refuerzo de esa postura, los ministros de la Corte asistieron al encuentro con una planilla adicional, en la que daban cuenta de la cantidad de cargos creados de manera sucesiva por todas las últimas gestiones de gobierno, que los llevaron de 801 en el viejo sistema procesal penal (en febrero de 2013) a más del doble a la fecha, por la generación de 899 puestos nuevos. Y mencionaron las s leyes aprobadas en diciembre de 2023, creando tres cargos de vocal de cámara, y enero de 2024, con otros 17 (5 vocales de cámara y 12 de juez de primera instancia).

La línea argumental de la Corte era que la "carestía e ineficiencia" que el Ejecutivo atribuye al Poder Judicial en rigor se sustenta en la cantidad de cargos y que, en todo caso, a nivel presupuestario Santa Fe tiene una tasa de recursos humanos por cada mil habitantes muy por debajo del resto de las jurisdicciones del país, y con incidencia en el presupuesto total más baja que Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o Buenos Aires.

El gobierno alegó que los trámites para la cobertura de vacantes están en marcha, aunque claramente no con los mismos criterios.

¿Más facturas?

De todos modos, si de "pase de facturas" en el desayuno se trata, los representantes del Ejecutivo encabezados por Pullaro (además de Bastia y Cococcioni, el ministro de Economía, Pablo Olivares) también las tenían reservadas para los momentos más ríspidos del intercambio. No solamente el público comentario de Bastia sobre la ejecución "apresurada" de las partidas para obras, y sobre la demora en expedientes de nombramientos y ascensos, donde en el curso de la semana se habían filtrado nombres de familiares de funcionarios (para quienes, como se afirmó allí, corren las generales de la ley), sino también sobre la intención de que los ministros de la Corte den un paso al costado.

Un tema que hoy por hoy concentra buena parte de la atención de las cabezas de ambos poderes y que, aunque no figuraba en la agenda formal, ni fue reseñado luego por los participantes, si ocupó (como era de esperar) un segmento destacado de la discusión. E incluyó cruces de reproches y justificaciones, incluso sobre lo actuado en alguna causa emblemática (como Vicentin). Pero, reconocimientos más o reproches menos, y en lo que respecta a esta reunión, no se exploró ninguna alternativa que se parezca a una salida acordada.

Con información de El Litoral