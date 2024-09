Selena Gómez reveló que no puede ser mamá: qué decisión tomó

Selena Gómez habló a corazón abierto con Vanity Fair y dio detalles de sus planes de formar una familia con su novio Benny Blanco. Luego de estar mucho tiempo fuera del ojo público, a causa de sus problemas de salud.

Recientemente, la actriz se mostró muy activa sus redes sociales, promocionando su línea de maquillaje Rare Beauty, creando contenido para Tiktok y dando más detalles de su vida privada.

La cantante atravesó momentos muy difíciles de salud, ya que se sometió a un trasplante de riñón, además de luchar contra el lupus y la depresión bipolar. Tiempo atrás, reveló que los medicamentos que consume podrían impedirle tener un embarazo seguro.

Esto ha sido una complicación para Selena, ya que no podrá tener hijos de la manera convencional. "Nunca lo he dicho, pero lamentablemente no puedo llevar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas de salud que pondrían en peligro mi vida y la del bebe", confesó la artista.

En los últimos días, Gómez se sinceró sobre esta situación y explicó como planea llevar adelante su sueño de formar una familia. Además habló sobre sobre su relación con el productor.

Cuáles son los planes de Selena Gómez para poder ser mamá

Si bien el hecho de no poder llevar un embarazo, fue algo que por mucho tiempo tuvo que lamentar, hoy en día la Selena piensa en otras formas de poder cumplir su gran sueño.

"No es necesariamente la manera en la que lo imaginaba. Me siento bendecida porque hay personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos grandes posibilidades para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras vías para las personas que sueñan con ser madres. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por lo que será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé", explicó la cantante.

De la misma manera confesó que ser madre no es algo que ahora tiene en mente por estar en pareja, si no que es algo que ella ya tiene decidido y quiere que suceda antes de tener 35 años, sobre esto dijo: "Antes de conocer a mi novio, estuve soltera durante cinco años, con la excepción de algunas citas, Y me dije: 'Bueno, si esto es lo que hay, entonces ¿Qué es lo más importante para mí? La familia' "

Selena Gómez habló de su noviazgo con Blanco, y detalló que el compromiso no es un tema urgente para ambos y reveló: "Nunca me habían amado de esta manera. Él ha sido una luz. Una luz que completa mi vida".

Fuente: caras.perfil.com