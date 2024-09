La escalofriante práctica con cadáveres de Oriana Sabatini y la llamativa reacción de Dybala

Oriana Sabatini es una apasionada de la tanatopraxia, una práctica para el cuidado, conservación y embalsamamiento de cadáveres. Incluso, estudió y se especializó en la materia.

Su esposo Paulo Dybala no parece ser un fanático de la disciplina pero todo indica que le da curiosidad lo que hace la cantante. En las últimas horas, se viralizó una entrevista de la hija de Catherine Fulop en la que reveló que el futbolista la acompaña a sus prácticas.

“Me habló Daniel Carunchio, el dueño de la funeraria y me dice ‘che Ori, en 10′ viene un cuerpo. ¿Estás para venir?’ y yo obvio que sí”, comentó y siguió: “Ya había cenado, no tenía más nada que hacer y había un partido de Brasil y no sé quién que lo iban a ver Paulo y mi viejo”.

Según relató Oriana, cuando avisó que se iba a la funeraria todos reaccionaron diciendo “ay no” y “qué horror”. “Bueno, les pido si alguien me podía llevar y ahí me querían llevar todos, todos querían esperar en la funeraria”, expresó entre risas y opinó sobre la curiosidad de su familia: “Claro, porque todos quieren espiar”.

Por último, contó que Paulo fue quien la llevó y la esperó en la cocina de la funeraria mientras ella realizaba sus prácticas. “Tranqui, yo me quedo y te acompaño”, reveló que le dijo.

Fuente: Clarin