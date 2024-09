¿Una tormenta perfecta? La inflación, importaciones y la deuda, podrían ser un cóctel explosivo para el dólar

Los analistas financieros advierten sobre un panorama complejo para la estabilidad del dólar en Argentina. A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, como la reducción del impuesto PAIS y del tipo de cambio importador, las reservas del Banco Central continúan siendo una preocupación central. Según informes de consultoras de la city, si bien estas medidas han generado cierta calma en el mercado cambiario, el impacto a largo plazo aún es incierto. Los expertos señalan que el volumen de compras de dólares por parte del Banco Central ha sido limitado y que la demanda privada podría seguir presionando al alza al tipo de cambio en los próximos meses.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno es la estacionalidad de la balanza comercial, que suele ser negativa en ciertos períodos del año. A esto se suma el vencimiento de una importante cantidad de deuda en dólares a principios de 2025, lo que podría generar una mayor demanda de divisas y ejercer una presión adicional sobre las reservas internacionales. Las reservas netas del Banco Central se encuentran en niveles críticos, y los analistas estiman que podrían deteriorarse aún más si no se toman medidas adicionales para fortalecer las finanzas públicas y atraer inversiones extranjeras.

Por otro lado, el blanqueo de capitales ha generado un aumento en los depósitos en dólares, lo que ha brindado cierta flexibilidad al Banco Central. Sin embargo, los expertos advierten que el efecto de esta medida sobre las reservas netas es limitado y que el verdadero desafío radica en encontrar una solución sostenible para el financiamiento de la deuda y el déficit fiscal.

En este contexto, la política cambiaria del Gobierno será crucial para determinar la evolución del tipo de cambio en los próximos meses. Los analistas consideran que el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y su agenda de reformas estructurales son factores clave para generar confianza en los mercados y atraer inversiones.

¿Podrá el Gobierno mantener el dólar bajo control en un contexto de alta inflación, creciente demanda de divisas y vencimiento de deuda? Esta es la pregunta que los inversores y la sociedad en su conjunto se hacen, y cuya respuesta tendrá un impacto significativo en la economía argentina.

¿Dólar bajo control?

De acuerdo con un reporte de la consultora 1816, el Gobierno bajó el impuesto PAIS a 7,5%, el Tipo de Cambio importador cayó a $1.025 desde $1.120 y la brecha con el CCL pasó a 26,4% desde 15,8%. Si bien aclaran que hasta el momento el volumen y las ventas del BCRA en el spot han sido muy acotados, todavía no se sintió el efecto de la baja del dólar importador sobre la demanda privada.

En este sentido, señalaron que durante los próximos meses difícilmente tengamos un BCRA comprador en el MULC, dado que el cociente entre importaciones pagadas y devengadas, que ya había alcanzado el 96% en julio (y veremos si achicó algo en agosto, último mes con impuesto PAIS de 17,5%), debería superar el 100% en los 3 meses entre septiembre y noviembre (ver 3era figura).

"Quizás incida el diferimiento de pagos de agosto 2024, pero lo que seguro va a influir es el solapamiento del nuevo esquema de pagos de importaciones (dos cuotas de 50%, una a los 30 y otra a los 60 días de ingresadas las mercaderias) con el viejo cronograma (cuatro cuotas de 25% a 30-60-90-120 dias)", indicaron.

Además, apuntaron octubre a priori debería ser el mes más complicado para el Central en el spot, producto de que se cancelarán el 50% de las importaciones ingresadas en septiembre y el 50% de las de agosto, pero también el 25% de las de julio y el 25% de las de junio.

Meses complicados

Para el bróker Grupo Invertir en Bolsa, las reservas del BCRA continúan preocupando al mercado (las reservas netas continúan negativas en más de u$s 5.000 millones), dado que un aumento en el volumen de importaciones, ya sea debido a la reducción del tipo de cambio importador o a una reactivación de la economía, podría impactar directamente sobre las arcas del BCRA.

En este sentido, indicaron que el gobierno continúa confiando en el sostenimiento del superávit comercial como principal sostén del nivel de compras de divisas, aunque este difícilmente resulte suficiente para contrarrestar la creciente demanda privada, dado que nos encontramos en un período estacionalmente malo para la acumulación de divisas sin el empuje del agro: septiembre probablemente vea al BCRA vendiendo dólares diariamente en el MULC, aunque definitivamente no en montos comparables a los registrados en 2023.

"No obstante, una ayuda no menor viene siendo el aumento significativo en los depósitos en dólares gracias a la creación de las cuentas CERA en el contexto del blanqueo, el cual comienza a acelerar su ritmo. Esto impacta positivamente sobre las reservas brutas, aunque no así en las reservas netas. De todas formas, este mayor nivel de reservas brutas le daría mayor flexibilidad al BCRA para disponer de las mismas como la política monetaria o cambiaria lo requiera", indicaron.

Estado de las reservas: preocupante

Según 1816, las reservas netas están en u$s -5.250 millones (restando pagos de Bopreal), nivel en el que se estabilizaron hace alrededor de un mes. Mirando hacia adelante, estimaron que no es de esperar que suban antes del pago de Bonares y Globales de enero 2025 (vencen u$s 4.367 millones entre capital e intereses).

Por la estacionalidad de la balanza comercial (la liquidación de la cosecha en 2024 trascurrió con normalidad y no hay stocks excesivos esperando a ser comercializados) y la calendarización de importaciones, detallaron que el MULC debería ser moderadamente deficitario. Además, antes del vencimiento de la deuda soberana en Dólares, observaron que nuestro país enfrenta en lo que resta del año entre pagos de títulos públicos y FMI (neto de desembolsos) vencimientos por u$s 1.100 millones. Así, de no mediar financiamiento externo para los pagos de enero de 2025, las reservas netas podrían ir a buscar la zona de u$s -10.000 millones en la segunda semana del año entrante.

"Los depósitos privados en moneda extranjera crecieron u$s 887 millones desde el 12 de agosto, señal de que el blanqueo está tomando impulso. Pero como solamente la multa aporta reservas netas y las CERA son tan atractivas (el mismo equipo económico insiste que la Regularización de Activos no tiene un objetivo fiscal), incluso un blanqueo exitoso podría aportar poco al stock neto del BCRA", alertaron

En este sentido, explicaron que el efecto del blanqueo sí podría ser muy relevante para la dinámica de los depósitos en Dólares y, por ende, las reservas brutas, dado que un mayor stock de reservas brutas daría mayor flexibilidad al Central para ir hacia reservas netas más negativas si es que los objetivos de política económica lo demandan, aunque es de imaginar que existe un nivel de reservas netas por debajo del cual el mercado (y/o el tenedor local de Argendólares) estaría incómodo y podría desatarse una dinámica inestable.

"En los próximos trimestres, si el equipo económico mantiene el rumbo de la política cambiaria, descubriremos cuán cómodo está el mercado con niveles crecientemente negativos de reservas internacionales netas negativas en el marco de un Gobierno cuyo compromiso con el equilibrio fiscal está fuera de toda duda y que ha emprendido un enorme ajuste de precios relativos y, no menos importante para el largo plazo, tiene una ambiciosa agenda de desarrollo económico basada en el RIGI", comentaron.

* Para www.iprofesional.com