Caso Giuliani Hnos: Empresarios, contadores y abogados implicados en una grave denuncia por estafa

El medio local MINUTO RAFAELA, en los últimos días realizó una publicación en la que el reconocido abogado de la Provincia de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, da detalles de lo que se puede denominar un escándalo judicial con todas las letras, no solo por el tenor de la denuncia en si que involucra a empresarios locales, contadores y abogados, si no por que de lo manifestado por el profesional se desprende un deficiente accionar por parte de la fiscalía local y una nula investigación con la gravedad que ello implica.

El reportaje que a continuación reproducimos, cuenta en detalle el lado de la campana del denunciante, Fernando Giuliani, también la inacción del MPA. Ahora habrá que ver que dicen del otro lado, por lo que como siempre ofrecemos nuestro medio para quién lo considere necesario aclare esta cuestión que visto desde el lado del denunciante, reviste al menos una gravedad institucional preocupante.

EL REPORTAJE

–Hace tiempo teníamos información que como medio no podíamos ofrecer de manera pública, ahora, ¿efectivamente esa información era cierta, se presentó una denuncia?

«Precisamente fue presentada ante la Fiscalía Regional 5 – UF Rafaela (Sección Criminalidad Económica y Compleja), la denuncia penal firmada por Fernando Juan Giuliani, quien presidía la reconocida y afianzada empresa GIULIANI HERMANOS S.A., en la causa que se caratuló: “FRUTTERO, GUSTAVO JAVIER; ROCHIETTA, JUAN LUIS; SALARI, ADRIANA CARINA y TESSIO, ROBERTO ENRIQUE S/ DEFRAUDACIÓN, CIRCUNVENCIÓN DE INCAPACES, ETC.ESTAFA -DENUNCIA DE GIULIANI, FERNANDO” (CUIJ 21-09376587-4). Y quiero dejar algo en claro, si bien no la patrociné, porque no estoy matriculado en Santa Fe, soy, en mi condición de abogado, el que redactó esa denuncia y no tengo ningún problema en que tal cosa se sepa. Me he hecho cargo siempre de las denuncias que he formulado, muchas de las cuales han sido contra personajes de muchísimo mayor volumen que Rochietta y los demás consortes, como gobernadores, Jueces, Fiscales, funcionarios y empresarios, todo lo cual es fácilmente comprobable, a partir de la lectura de páginas digitales de medios de comunicación y redes sociales, tanto de Entre Ríos como nacionales. Lo hice como fiscal de investigaciones administrativas en algún momento y lo hago hoy como abogado independiente.»

-La denuncia implica a otras personas, por lo que nos contás y por la carátula, ¿porqué?

«La denuncia en sí misma, no es sino la historia de un vergonzoso e impúdico despojo de un enorme patrimonio ajeno, urdido por un inescrupuloso desarrollador inmobiliario como Juan Luis Rochietta, con la necesaria colaboración e ideación técnica de profesionales del derecho y las ciencias económicas, como el Contador Gustavo Fruttero y los letrados Roberto Tessio y Adriana Salari. Sin dudas, que los tres profesionales mencionados, son quienes llevaron adelante los aspectos técnicos de los actos timadores que despojaron de una empresa prestigiosa de la región a sus propietarios, aunque con varios agravantes que tornan muy especial y a la par, trágica, a las maniobras estafatorias a través de las cuales se produjo el saqueo de la empresa a la familia Giuliani /Trovatto.»

-Pregunta obligada que tengo que realizarle, ¿no tenía el Sr. Giuliani asesores legales que protegan su patrimonio y lo orienten en las decisiones? ¿no pudo estar el Sr. Giuliani más al detalle?

«Veamos: los abogados Roberto Tessio y Adriana Salari eran los letrados que asesoraban desde siempre a Fernando Giuliani, lo que le generó a éste enorme confianza de que fueran sus propios letrados quienes llevarían adelante con Rochietta y Fruttero los trámites necesarios para concretar el Contrato de Asistencia que especialmente Rochietta llevaría a cabo, por un tiempo, a fin de lograr normalizar la empresa Giuliani Hermanos S.A., que atravesaba una crisis financiera en un contexto de inestabilidad macroeconómica y que motivó que dos acreedores le solicitaran la quiebra, la que luego es convertida en un Concurso Preventivo y, por otro lado, la esposa de Fernando Giuliani, Adriana Trovatto, titular a la sazón del 10% del paquete accionario de la empresa, comienza a padecer la más grave enfermedad neurodegenerativa, llamada “Enfermedad de Huntington”, que además suma otra consecuencia deletérea y mortificante, como es el carácter hereditario de la misma, con lo cual alguno o algunos de los cuatro hijos del matrimonio Giuliani/Trovatto, sino todos, terminarán sufriendo esta gravosa patología. Todo ello motivó que Fernando Giuliani, atribulado por semejante cuadro económico y familiar, decidiera, incluso motivado por el propio Rochietta, a delegar el gerenciamiento de la empresa, a fin de poder dedicarse a tiempo completo a su esposa y cuatro jóvenes hijos.»

-Es entendible, pero… ¿en ningún momento vió algo raro?

«Imaginate vos que partir de este cuadro desgarrador, y con el fin de lograr una situación de equilibrio emotivo y existencial, decidió dedicarse durante un tiempo a su familia y que otros administraran la empresa, pero teniendo muy claro que en algún momento volvería a retomar su rol de empresario y presidente de Giuliani Hermanos S.A., lo que se pactó expresamente en el convenio suscripto.»

-En concreto, ¿qué dice la denuncia?… si es que se puede saber algo de esto:

«En la denuncia se relata pormenorizadamente cómo se llevó adelante la maniobra estafatoria, detallando cada uno de los momentos o etapas que se fueron dando en función de concretar el designio criminal, que tenía desde el inicio nomás de las tratativas, la aviesa e inconfesable intención de arrebatarle la empresa al denunciante, aprovechándose de modo inescrupuloso y execrable del delicado momento emocional por el que atravesaba Fernando Juan Giuliani, donde el rol de quienes fueron sus abogados, fue incalificable y derechamente estafatorio, lo que no sólo amerita una sanción penal sino también de carácter ético, en el ámbito del Colegio de Abogados de Santa Fe.

Para que se tome real dimensión de este gravísimo caso de estafa y despojo, baste recordar que los denunciados Rochietta y Fruttero, por haber gerenciado un tiempo la empresa y haber desembolsado, en el mejor y más favorable de los supuestos 1/16 avas partes del pasivo concursal, lograron quedarse ilegal e ilegítimamente con una empresa que vale decenas de veces más de los fondos que dicen haber aportado. Como muchos entendidos en estas cuitas han reflexionado con inapelable razón, es inverosímil que, si Fernando Giuliani pretendía normalizar la empresa tercerizando temporalmente su gerenciamiento a través de un contrato de asistencia, haya pagado por esa prestación, entre 40 o 50 veces lo que habría aportado el grupo apropiador.»

-Y nunca pensó en vender la empresa, ¿no?. Por otro lado ¿cómo está la denuncia hoy, el estado de avance, cómo se lleva adelante todo?

«Es claro, que, a juzgar por la actual situación, a Giuliani le hubiera convenido mil veces más haberla vendido a su empresa antes de entregarla a manos timadoras, habiendo hasta perdido su casa habitación, enclavada en un muy selecto barrio de la localidad de Rafaela, la que hoy engrosa el patrimonio de Rochietta o de algunas de sus opacas sociedades.

En fin, son abundantes e incontrastables las pruebas arrimadas y ofrecidas en la denuncia penal efectuada, que acreditan este grosero y enorme suceso estafatorio que no puede ni debe quedar impune.

El denunciante, según nos ha manifestado al equipo de abogados que lo asistimos en reiteradas oportunidades, confía plenamente que el servicio de justicia finalmente abrirá una investigación, decisión que está hoy en manos de la Fiscal General de Santa Fe, al haber rechazado los fiscales Loyola y Vottero la denuncia, entendiendo que algunos de los hechos denunciados se encontrarían prescriptos y otros, en cambio, según los integrantes del Ministerio Publico de la Acusación aludidos, no constituirían delitos, sino conflictos de intereses, cuestiones que deberían dirimirse en sede civil y comercial.»

-¿Y cómo se trató esta denuncia en el plano local, donde debe efectivamente prosperar o bien ser descartada?

Rubén Pagliotto, aseguró a este medio “que los fiscales Loyola y Vottero, analizaron con mucha liviandad los hechos denunciados, demostrando que no lograron entender la dinámica especifica y especial de estos crímenes de naturaleza económico- societaria, que exigen el conocimiento de ese segmento que tiene características y una dinámica distinta a los delitos más comunes y habituales. Porque nadie que medianamente conozca y entienda la materia societaria y realidad empresaria, podría no advertir que estamos en presencia de una burda e infame estafa, que, por los valores patrimoniales y simbólicos en juego, sumado a ello la complejidad del caso en cuestión, ameritan, sin lugar a dudas, un tratamiento especial y la recurrencia a una lógica analítica y estrategia investigativa, distintas a la de los hechos ilícitos más comunes, habituales y menos sofisticados.»

-Este testimonio que nos ofrecés, va a generar un revuelo importante… digo, entiendo que no sos de los que tienen temores pero va a generar ruido en la ciudad porque hablamos de gente de reconocido renombre, ¿estás al tanto?

«Mirá, ojalá, por el bien de todos y el mal de ninguno, pero muy especialmente para que no se incurra en una nueva frustración de la gente común, de carne y hueso, se resuelva la apertura de una investigación penal preparatoria severa y profunda, de tal suerte de que los autores de este abominable acto de saqueo estafatorio reciban en un tiempo razonable una ejemplar y aleccionadora condena, proporcional a los hechos delictivos cometidos y los daños provocados a las víctimas. No hacerlo, implicaría sin dudas, un retroceso en cuatro patas del valor justicia, torturándose de modo inexcusable el derecho de propiedad, acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Por mi parte, hago cargo de lo dicho y expuesto con total tranquilidad.»

-Si, lo comprendo… ¿quiere agregar algo más? por si quedó algo en el tintero…

Mirá, también entiendo que podrían haberse violentado también normas del derecho penal tributario, que importarían a la par, la necesidad de dar intervención a la AFIP, con el objetivo de que se someta a una rigurosa inspección integral, esencialmente, al Sr. Juan L. ROCHIETTA, quien aparece como la cara más visible de este ignominioso acto estafatorio, el que por otra parte no sería el único en su haber como desarrollador inmobiliario, según otras fuentes que contacte.»