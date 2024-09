Sesión "calentita" en el Concejo

Luego del izamiento de la bandera por parte del concejal Martín Racca, y unas palabras alusivas de la concejal Valeria Soltermam en relación al Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, una enfermedad que afecta a 20 de cada 100.000 argentinos y que se conmemora cada 15 de setiembre, prosiguió el orden del día de la sesión del Concejo Municipal de Rafaela.



El primer proyecto tratado fue el de Resolución con el que Cuerpo Legislativo solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la finalización de la obra correspondiente a la autopista Ruta Nacional Nº 34 en los tramos Ataliva-Sunchales y el tramo que se inicia en la circunvalación de Rafaela hasta la intersección de las Rutas Nº 34 y 13 (jurisdicción Ataliva), que se encuentra interrumpida. Tal como fue anticipado, fue miembro informante el presidente del Concejo, Lisandro Mársico ocupando momentáneamente la presidencia del Cuerpo la concejal Soltermam. “A esto lo piden los productores, industriales y la población en general que le dice basta a una seguidilla de tragedias que se viven casi mensualmente en este tramo de la Ruta. Este Concejo se ha hecho eco de los distintos reclamos. Hace días firmamos en Sunchales un petitorio y ayer -por el miércoles- concurrimos a otra convocatoria en la ciudad de Santa Fe para mantener el tema en agenda, en donde el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico anunció que el tramo de la intersección de la 13 con la 34, jurisdicción de Ataliva con Sunchales, se va a retomar, obra con alto nivel de peligrosidad que se había comenzado y se abandonó", explicó.



"Cuando pregunté por el tramo más cercano a Rafaela, que no es menos peligroso, nos dijeron que, por ahora no. Tuvimos que agradecer que se termine el tramo cercano a Sunchales. La verdad que quedó una sensación agridulce, porque el gobierno provincial está ofreciendo alternativas al problema de rutas nacionales”, dijo Mársico, cuestionando luego al gobierno nacional por no alentar la producción.

“El Estado nacional es muy federal para recaudar, pero muy unitario para redistribuir”, manifestó el concejal Juan Senn. “La obra pública es necesaria en el país. Necesitamos un Estado eficiente, tiene que estar presente y lo que necesitamos es trabajar”, agregó Racca antes de aprobarse la iniciativa.

Seguido esto, se dio lugar al proyecto del oficialismo que propuso la creación del Programa “Arte y Ciencia en el Concejo” con el objetivo de promover, ordenar y organizar en el recinto legislativo las diferentes manifestaciones culturales y del conocimiento. Motivó esta propuesta el que, durante los últimos meses, diversos actores de la sociedad civil requirieron la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para poder exhibir sus expresiones culturales. “Hemos tenido oportunidad de disfrutar varias actuaciones y la idea es sistematizar y darle un ordenamiento a las distintas solicitudes que suelen llegar a este Cuerpo, y que sea una manera más de relacionar al Concejo con los vecinos para que se acerquen a participar de eventos culturales o de divulgación. Pretendemos que este sea un espacio donde las distintas disciplinas sean elementos para promover y difundir la cultura de nuestros artistas y la labor de los investigadores en ciencias, apuntando a sociabilizar el Concejo y democratizar el conocimiento”, manifestó al respecto la concejal oficialista Mabel Fossatti.







Luego de aprobarse el proyecto de Resolución que llama a Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Supervisor Administrativo - Categoría 18 del Agrupamiento Administrativo del Cuerpo Legislativo, se prosiguió con otro que sí abrió el debate.



Mientras que en la Cámara de Diputados de Santa Fe se votaba la reforma jubilatoria impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro -que finalmente fue sancionada y ya promulgada-, aquí se trataba el proyecto con el que la oposición le solicitaba al mandatario que reclame los fondos adeudados por el Estado nacional para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe. En su artículo 2°, el proyecto -quizás tratado a destiempo en el Concejo en función de que ya es ley- le solicita a la Legislatura Provincial que el tratamiento del proyecto de reforma se desarrolle en defensa de los derechos de los sujetos involucrados y se rechace la cláusula transitoria que versa sobre una eventual expansión de la edad jubilatoria.

Senn fue el miembro informante: “En agosto el Gobernador eleva a la Cámara de Senadores un proyecto de Ley de emergencia y reforma previsional. A raíz de esto, se acercan a nuestros despachos docentes y empleados municipales preguntándonos qué íbamos a hacer desde el Concejo en rechazo a lo que se entiende es en detrimento de los empleados públicos provinciales. Este proyecto tiene como principales características el aumento de los aportes de los trabajadores de un 14 a un 21%, el aporte solidario en el tiempo que dure la emergencia, la modificación de la movilidad de los jubilados y la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria si el Gobierno nacional lo hace, esto por la cláusula transitoria que le da la facultad legislativa al Ejecutivo para que lo pueda hacer. Claramente nos pusimos al frente de este reclamo. Hay cuestiones para modificar y actualizar, pero no se puede arrancar de abajo hacia arriba, siempre afectando a los más débiles. Lo que la política no pudo resolver, hoy lo termina pagando el empleado público provincial activo y pasivo”.





También habló la concejal Mabel Fossatti, remarcando la importancia de llevar a cabo una reforma del régimen previsional adecuándolo a la realidad. “Muchos de los que menos ganan terminan financiando a los que más ganan. Se busca atacar un problema de raíz tratando de obtener un financiamiento sostenible y sustentable asegurando la protección a las futuras generaciones”, dijo entre otras cosas.

“El bastón de la policía versus el bastón del jubilado”, dijo Racca en relación a lo vivido el miércoles frente al Congreso tras la confirmación del veto de Milei. “Superávit fiscal a cualquier costo, no. Queremos una economía al servicio de la humanidad. Es muy fácil ser más fuerte con los más débiles”, sentenció.

Luego se votó la moción para poder votar artículo por artículo. Así las cosas, el primer artículo tuvo la totalidad de los votos positivos. En el segundo artículo: “solicítese a la Legislatura Provincial que el tratamiento del proyecto de reforma se desarrolle en defensa de los derechos de los sujetos involucrados y se rechace la cláusula transitoria que versa sobre la expansión de la edad jubilatoria”, el oficialismo tuvo cuatro abstenciones de Mondino, Boidi, Rolando y Sagardoy, mientras que la oposición junto a Fossatti, sumaron cinco votos a favor. Antes de votar, Senn justificó su voto: “Al menos nosotros cuatro que presentamos el proyecto, vamos a dormir tranquilos porque estamos del lado de los docentes, policías, y trabajadores municipales”.



“Norma jurídica de equidad y solidaridad, un acto de justicia para que el que más gana, más contribuya”, dijo Boidi antes de abstenerse. “No saben lo que votan. Tienen una bajada política y responden a eso”, dijo Carusso antes de votar. Al momento de justificar su voto positivo, Fossatti manifestó: “Considero que la expansión de la edad jubilatoria tiene que ser debatida y analizada en las Cámaras como corresponde, y de acuerdo a las características de cada actividad. No todos los empleados cumplen los mismos roles. Atento a esto, si el Estado Nacional pone como tope para jubilarse 65 o 70 años, no quisiera ver docentes frente al aula porque, pobres docentes y pobres alumnos”.

Antes de justificar los últimos artículos, los concejales opositores hicieron su descargo. “La verdad, los concejales oficialistas no paran de sorprenderme”, dijo Racca. “Celebro el acompañamiento de la concejal Fossatti, no del resto”, dijo Senn. “Qué alejados que están de la realidad”, dijo Soltermam.

Otro momento álgido de la mañana fue cuando se trató el proyecto de Resolución -también de la oposición- con el que solicitan a la ministra de Salud de la Provincia Dra. Silvia Ciancio unidades para el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107 de Rafaela. “Entendemos que necesitamos fortalecer el sistema sanitario público de nuestra ciudad de manera urgente, aprovechando que el gobierno provincial anunció en el mes de agosto la compra de 150 ambulancias para toda la provincia de Santa Fe. Nosotros le estamos solicitando al gobernador que envíe a Rafaela algunas, porque pareciera que se olvida que Rafaela también forma parte de la provincia de Santa Fe y ejemplos, tenemos de sobra”, dijo Soltermam además de nombrar otras problemáticas que considera se tienen que resolver en el servicio que brinda el Hospital.







El concejal Ceferino Mondino le contestó: “En virtud a este pedido, he tenido la posibilidad de vincularme con nuestra Ministra de Salud, quien puso a disposición su equipo para responder estas inquietudes. En primer lugar, creo que no es saludable desde la política dejar títulos subjetivos, sino que, si hay algún problema, plantearlo. No comparto que nuestro gobernador se ha olvidado de Rafaela, al contrario. En cuestiones de salud se me ha informado que hay un plan integral de salud y de reparación sobre todo del Parque Automotor que ha quedado desgastado, en este caso con ambulancias y minibuses. Ya se han reparado 150 vehículos que se han puesto en funcionamiento. Y para que se queden tranquilos, para final de año, se han licitado 150 ambulancias que van a estar siendo entregadas en los distintos nosocomios de la provincia según la necesidad”.



“Esperemos que la cantidad de ambulancias que lleguen a Rafaela para atender no solo a los rafaelinos sino también a los habitantes del norte de la provincia, sean el número esperado”, le contestó Soltermam.

El último proyecto de Resolución que se votó, fue el que propusieron las concejales Mabel Fossati y María Paz Caruso en cuanto a declarar de Interés Municipal la 25° Jornadas Escolares "Desde el Suelo Pensemos el Ambiente", organizada por la Estación Experimental Rafaela del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que comenzó ayer y terminará este viernes -ver pág. 7-.

Cabe destacar que, durante este jueves por la mañana, los concejales se dirigieron a las instalaciones del INTA, en el segundo día de estas jornadas, para entregar personalmente este certificado de reconocimiento a sus autoridades.

En cuanto a minutas, se votó la que solicita al Ejecutivo informe cuántos alumnos secundarios han participado anualmente del "Programa Seguila Igual" de la Secretaría de Educación y Cultura desde su implementación, y cuántos inscriptos hay en el corriente año. También, qué talleres y actividades se han desarrollado en el marco de este programa, y si existe algún relevamiento en las escuelas secundarias de la ciudad.



El último proyecto aprobado de la mañana, fue la de la oposición con la que también solicitó al DEM informe si se llevó adelante un plan de mantenimiento de pavimento/bacheo en lo que va del año, en que calles se ejecutaron los trabajos, que porcentaje del presupuesto asignado lleva ejecutado, y de no haberse hecho, informe el destino de los fondos asignados en la partida presupuestaria. Esto, a raíz de que vecinos de distintos barrios manifestaron su preocupación por el mal estado de algunas calles de la ciudad.

Con información de La Opinión