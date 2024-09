Precaución: Viotti va a gastar $1500.000.000 para comprar maquinarias que no van a cambiar la vida de los rafaelinos

En el marco del plan de inversión en equipamiento municipal anunciado por el intendente Leonardo Viotti, este viernes se llevó a cabo la primera apertura de sobres para la compra de maquinaria y vehículos destinados a mejorar la prestación de servicios en Rafaela.

Viotti, presidió el acto de apertura de sobres del concurso de precios que desarrolló en el Salón Verde de la Municipalidad, junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino y , como no podía ser de otra manera, su hermano Iván, al que algunos en el Departamento Ejecutivo bautizaron "perejil", ya que está presente en todas las comidas. Pero humor aparte, lo concreto es que se debe tener mucho cuidado con esta licitación que no es imprescindible ni mucho menos, que actualmente el municipio alquila a terceros por lo que el desgaste de las mismas corre por cuenta de su propietario y no de la municipalidad.

La ciudad está necesitada de obras, esta compra de maquinarias solo servirá para poderles adjuntar el poco republicano cartelito "Gestión Leonardo Viotti", un defecto peronista y populista que el intendente incorporó como símbolo inequívoco que su gobierno es "casta" pura.

No es cierto que con la compra de estas maquinarias se van a mejorar los servicios, eso es una mentira argumental para justificar la compra, ya que la locación de las maquinarias por si sola no disminuyen la calidad de las prestaciones, todo lo contrario. Si la Municipalidad presta servicios deficientes es solo por inaptitud y para nada por disponer de una maquinaria propia y no rentada.

Este proceso marca un avance significativo en la capacidad del municipio para brindar servicios de calidad, mejorar la seguridad y garantizar un tránsito más ordenado en Rafaela, dicen desde la Municipalidad y es una de las mentiras más increíbles que se pudieron escuchar desde que Viotti es intendente.

Hay que tener mucho cuidado y estar muy expectante, es demasiado dinero para gastar con una argumentación tan simple y a todas luces falsa. Los dineros municipales hay que cuidarlos y mucho, Rafaela está mal gastando sus fondos y las obras, lo que realmente queda en el tiempo, no aparecen en una gestión que ya se caracteriza por sus gastos "raros" y que seguramente tendrían que ser motivo de investigación.