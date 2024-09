Tras un fuerte "tirón" de orejas, Viotti se puso a trabajar para los Juegos Odesur

La comunicación vino de la Casa Gris, y no existió preludio, se fue directo al grano: "Leo, qué te pasa con deportes, por que no le das bola, los Juegos Odesur son una vidriera demasiado importante como para andar jodiendo con esto, dejá de lado las boludeces e involucrate por favor, si hay funcionarios que no trabajan bien, es importante que tengas los reflejos suficientes para producir los cambios a tiempo, pero dale bola por favor, con este tema no jodas". No hizo falta mucho más, la respuesta vino a las pocas horas y Viotti, "tirón" de orejas mediante comenzó a trabajar para los Odesur y por ahora no piensa hacer cambios en deportes, pero solo por ahora.

LA REACCIÓN DE VIOTTI TRAS EL "TIRÓN" DE OREJAS

En la reciente presentación de los Juegos Suramericanos de la Juventud, Leonardo Viotti, intendente de Rafaela, tomó la palabra para subrayar el rol fundamental de la ciudad en este evento deportivo de relevancia internacional. "Es un orgullo representar a Rafaela en uno de los eventos más importantes que tendrá la provincia de Santa Fe en los próximos años", afirmó Viotti al dirigirse a las autoridades y al público presente, destacando la participación activa de la ciudad en la organización.

Viotti agradeció la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo, así como la del ex gobernador, de incluir a Rafaela como sede clave. "Nuestra ciudad, la menor de las tres que participarán, está muy orgullosa de ser parte de este evento", comentó, resaltando que los rafaelinos están preparados para afrontar este desafío. "Vamos a trabajar de manera articulada con instituciones, privados y familias para que esto sea una verdadera fiesta", agregó.

El intendente también hizo hincapié en el legado que estos juegos dejarán, no solo en infraestructura, sino también en el fortalecimiento de las instituciones y los deportistas locales. "Confiamos en que este evento potenciará nuestras instituciones, nuestros deportistas y familias, promoviendo el deporte como herramienta de desarrollo", sostuvo Viotti, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte y el crecimiento social.

Para concluir, Viotti destacó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la comunidad rafaelina. "Trabajaremos para ofrecer un evento de calidad, motivando a muchos ciudadanos a elegir el deporte como el mejor camino", cerró, en un mensaje de unidad y dedicación para el éxito de los Juegos Odesur en Rafaela.