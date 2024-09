Maximiliano Jara le "tira" una idea a Viotti para ahorrar dinero y aclara: "Del radicalismo me fui hace años, no me une nada a Viotti"

Maximiliano Jara es un militante del liberalismo, alejado del centenario partido radical desde hace muchos años y crítico de la actual gestión de Leonardo Viotti como de la anterior de Luis Castellno. Jara, y por lo que sabemos, ya está ligado en forma directa a La Libertad Avanza y seguramente será uno de sus referentes en las elecciones de medio término del año entrante.

En la mañana de ayer, en el Bar Toscano de nuestra ciudad, presentó un proyecto que ya ingresó por mesa de entrada del Concejo Municipal de Rafaela, el pasado miércoles, el mismo habla sobre la posibilidad concreta de privatizar el deficiente servicio de transporte que hoy tiene la ciudad y que a lo largo del año se proyecta le va a repercutir a la Municipalidad un déficit de 250 millones de pesos, es decir, actualmente tenemos un servicio deficiente y demasiado caro.

Este servicio está en la mira desde hace años. Ineficiente, muy poco utilizado y tremendamente costoso para los rafaelinos, son las características que hoy presenta el mismo, generando una problemática que debe resolverse cuanto antes. Los rafaelinos han tirado en esta aventura que viene desde épocas de Ricardo Peirone, una montaña de dinero totalmente irrecuperable.

Jara comenzó a describir todos los problemas que hoy presenta el servicio: poco utilizado por los rafaelinos, mala distribución de los recorridos y un costo de mantenimiento que lo hace insostenible para la ciudad. "Ahora el costo del boleto está en $ 1.300 y no se observa otra iniciativa que la de continuar aumentando el costo del mismo más allá que hoy no le sirve a los rafaelinos", expresó.

Siguiendo con otras referencias, Jara agregó: "No hay datos desde hace años, que involucran las gestiones de Castellano sobre la evolución del servicio y las pérdidas que el mismo viene generando. Tenemos que en el primer semestre del presente año, el déficit que genera supera los $ 100 millones". Un dato que -ajustado por inflación- permite suponer que al terminar el año las pérdidas van a estar en no menos de $ 250.000.000. De todas maneras, habría que ver si este número se ajusta a la realidad ya que bien medido, podría ser mucho mayor.

Al ser consultado sobre su actividad pública pasada, Jara dijo: "Milité en el radicalismo hasta el 2015 y después me alejé del espacio y desde hace un tiempo trabajo con una perspectiva liberal."

Consultado sobre las empresas que están interesadas en el proyecto de privatización, Jara acotó: "Hablamos con dos empresas locales y las mismas entienden que al tomar un proyecto como este aparecen las incertidumbres propias sobre el servicio referidas a saber si la gente adoptará o no el uso del transporte público. Es por esto que el proyecto contempla un subsidio del 30 % para aquella empresa que se haga cargo del transporte urbano."

Con respecto a las empresas contactadas, Jara dijo que una es María Tours, que actualmente tiene un servicio que une la zona oeste de la ciudad: Terminal de Ómnibus, Parque Industrial, Hospital Jaime Ferré, entre otros puntos, con la vecina localidad del Bella Italia. Sobre la otra, prefirió no brindar su nombre debido a que todavía están en tratativas previas a la formalización de una propuesta. Y agregó: "María Tours tiene un sistema de transporte que sube empleados en el parque industrial y los lleva hasta Bella Italia. Pero en la empresa aducen que los micros afectados al servicio se cruzan en Rafaela, Mientras uno viene, el otro va. Ellos plantean que no los dejan subir pasajeros en todo el trayecto dentro de la ciudad. Las preguntas son ¿por qué no? ¿por qué no se pueden utilizar las garitas del actual servicio público? Tan solo para llevar empleados de un lugar a otro, principalmente en la zona metropolitana de Rafaela, con la gente de Susana, Lehmann o Roca, también la gente misma de Bella Italia, en donde el transporte público prácticamente no existe. Las empresas locales tienen convenios mediante los cuales le pagan el boleto a sus empleados y de esta manera funciona, pero no la dejan prestar el servicio dentro de la ciudad. Aclaro que esto no es de esta gestión de gobierno sino que viene desde hace tiempo. Lo que le pedimos a esta nueva gestión, es que al menos comience el diálogo para buscar alternativas."

