José Luis Espert tras conocer el Presupuesto 2025: «Las jubilaciones van a crecer por la fuerte caída de la inflación»

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, destacó que el Presupuesto 2025 presentado por el presidente de la Argentina, Javier Milei marca un «quiebre en la historia argentina», ya que se da como prioridad el déficit cero, algo que considera fundamental para terminar con la inflación en el país. Por otro lado, Espert dijo que las jubilaciones van a crecer por la baja de la inflación.

«El presupuesto que se presenta hoy es un quiebre en la historia argentina, porque en el artículo 1 se pone el déficit cero, eso de bajar la inflación es lo mínimo que uno tiene que hacer para hablar en serio de un país», afirmó Espert en una entrevista para Radio Rivadavia, dejando en claro que para avanzar hacia un país más estable, no se puede discutir nada sin antes eliminar el déficit fiscal.

El economista también resaltó que el Presupuesto 2025 no contempla subas de impuestos, algo que considera fundamental para detener las crisis económicas recurrentes. «Segundo, no hay suba de impuestos. El Estado ha gastado más de lo que ha recaudado, por eso hemos terminado en crisis constantes. Sin déficit fiscal cero no se puede discutir nada en la Argentina», enfatizó.

En cuanto al rol del Estado, el excandidato presidencial fue contundente: «El Estado nacional se ha transformado en un gran subsidiador de pobreza, o sea, paga planes sociales y jubilaciones de miseria», criticó. Además, apuntó que las funciones esenciales del Estado, como la seguridad, la defensa, la diplomacia y la justicia, han quedado desfinanciadas debido al malgasto en otras áreas. «El gran empleo público a achicar está en provincias y municipios», agregó.

Respecto al cepo cambiario, el dirigente político de 62 años explicó que el gobierno planea una reducción gradual, siempre y cuando las reservas del Banco Central lo permitan. «La idea es seguir reduciendo el cepo cambiario de manera gradual y mirando que la cantidad de reservas del Banco Central sean suficientes para impedir un salto del dólar», afirmó. La previsión del Poder Ejecutivo para 2025 es que la inflación se reducirá al 18,3% y que la economía crecerá un 5%.

El campo, según Espert, jugará un papel crucial en la acumulación de reservas. «Creemos que la cosecha del campo el año que viene va a ayudar a acumular reservas en el BCRA para luego desarmar el cepo», declaró. Para el legislador, este sector es clave para sostener la economía y avanzar en la liberalización del tipo de cambio sin provocar una devaluación abrupta.

Por otro lado, Espert adelantó que las jubilaciones verán una mejora el próximo año gracias a la baja en la inflación. «Las jubilaciones van a crecer en 2025 por la fuerte caída de la inflación», aseguró. Para el diputado, este presupuesto no solo estabiliza las finanzas públicas, sino que también promete una mejoría en el poder adquisitivo de los jubilados, que han sido uno de los sectores más golpeados por la crisis económica.

Finalmente, Espert hizo un llamado a sus colegas en el Congreso para que apoyen el presupuesto y advirtió que quienes se opongan estarán actuando en contra de los intereses de la sociedad. «Los que no quieran votar este Presupuesto 2025 están en contra de la sociedad en general, no hay magia, no le vamos a mentir a la gente», concluyó.

