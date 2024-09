Pullaro: "Ajustamos todos los días pero los recursos no son para la Nación"

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro admitió que "preocupa que se le sigan pidiendo esfuerzos a las provincias". Fue en respuesta al mensaje presidencial de Javier Milei quien este domingo por la noche, al presentar los lineamientos del Presupuesto nacional para el año 2025, reclamó a los gobiernos territoriales un ajuste de 60 mil millones de dólares.

Pullaro habló este lunes a la mañana en Rosario, minutos antes de reunir a su gabinete en el habitual encuentro semanal. Seguramente los anuncios formulados por el mandatario nacional ante el Congreso, donde el déficit cero y el "cepo al Estado" resultaron conceptos centrales, estarán sobre la mesa junto con este nuevo pedido de ajuste.

"La provincia de Santa Fe es una de las que más esfuerzos hizo en lo que va del año para tener eficiencia en el manejo de los recursos y lograr un equilibrio fiscal", dijo el mandatario en diálogo con medios rosarinos. A la vez, evaluó que lo de Milei, en la cadena nacional de este domingo, fueron enunciados políticos más que técnico-presupuestarios.

"Empezamos la gestión con un déficit fiscal que nos afectaba en el equivalente a tres masas salariales, más un recorte importante del gobierno nacional similar a otra masa salarial más", describió el mandatario santafesino. "Reduciendo el gasto político y trabajando en eficiencia pudimos, en seis meses, mostrar un pequeño superávit fiscal: hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional que le quitó recursos secundarios a las provincias", advirtió.

Reclamo en la Corte

"No renegamos de esto si es en pos del equilibrio fiscal, pero que Nación le pague a Santa Fe lo que le corresponde", aclaró en relación con el planteo que sigue vigente ante la Corte Suprema de Justicia.

"No pretendemos que nos dé nada por encima pero tampoco nada por debajo", definió Pullaro quien insistió en que "no corresponde hacer más esfuerzo porque no le debemos nada a Nación, y Nación nos debe mucho, y por eso vamos a continuar nuestro reclamo con respeto pero con firmeza".

Son entre 700 y 800 mil millones de pesos los que demanda Santa Fe y ese monto "se incrementa todos los meses por acción del decreto 282 que hizo que se dejen de mandar transferencias automáticas a las cajas de jubilaciones provinciales", entre ellas la de Santa Fe.

Recursos propios

"La provincia hizo y sigue haciendo esfuerzos para fortalecer inversiones en el sistema productivo, generar empleo y para que pueda haber obra pública", dijo el gobernador para reseñar que este año se invirtieron 500 millones de dólares en este último concepto y para el año próximo se prevén otros 1000 con recursos propios".

"¿Vamos a seguir ajustando? Absolutamente. Ajustamos todos los días, todo lo que se puede pero los recursos no son para la Nación sino para el desarrollo del empleo" y el plan productivo para Santa Fe.

Luego de calificar de "frase grandilocuente pero lejos de la realidad" lo dicho por Milei, insistió: "Vamos a continuar ajustándonos pero para fortalecer el desarrollo de la provincia, mejorar la seguridad pública, fortalecer el sistema educativo y generar empleo". "Hay que ajustar el Estado para que sea más eficiente, pero no se lo vamos a dar a la Nación; lo vamos a invertir en la provincia", avisó.

Y frente a una consigna presidencial de achicar el Estado a su mínima expresión, Pullaro se desmarcó al asegurar: "Creo en la obra pública, en la infraestructura energética y en el desarrollo de infraestructura vial; todo eso genera trabajo, como los créditos Nido que van a permitir emplear entre 4 y 5 personas por vivienda que se construya durante un año o año y medio".

"Eso es lo que la provincia va a hacer. Pero Santa Fe no va a hacer un aporte más grande porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional", insistió.

Por último evaluó que "lo que hizo ayer el Presidente fue un discurso político que tiene que ver con los objetivos de 2025, pero los números duros que tienen que ver con un presupuesto fueron muy pocos". Esos son los que se van a estudiar ahora, con el proyecto en mano y teniendo en cuenta que a fin de mes la provincia deberá presentar su propia hoja de ruta ante la Legislatura.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.