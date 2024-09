Santa Fe apuesta por pliegos gratis en sus licitaciones

El gobierno de la Provincia de Santa Fe tomó la decisión de dejar de vender los pliegos de la enorme mayoría de sus licitaciones y, con ello, proporcionarlos de manera gratuita. La intención es tentar a más oferentes a participar de las compulsas, en las que se compite por precio y -según el caso- por antecedentes y condiciones para proporcionar al Estado un bien o un servicio.

El decreto 1.605, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia, dispone una modificación que según subrayan sus considerandos ya se aplica en otras jurisdicciones lo que dejaba a la provincia del mapa de la bota en desventaja.

Hasta ahora, de acuerdo con un decreto de 2016, el valor de los pliegos era igual a "las dos mil quinientas avas partes del valor estimado de la contratación, es decir el resultado de dividir el monto que se estima gastar por 2.500, con la posibilidad de bajarlo a un "piso" de hasta las diez mil avas partes. De ahora en más, el trámite licitatorio más común tendrá pliegos gratis y, por el contrario, serán excepciones debidamente fundadas por el organismo contratante los casos en que se venda esa documentación imprescindible para competir por una prestación o bien.

El cambio sobre el subsistema de Contrataciones y Gestión de Bienes establecido por la Ley Nº 12510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado) se apoya en el objetivo de que "la gratuidad de los pliegos en las contrataciones de bienes y servicios se ha identificado como una medida efectiva para aumentar la competitividad y diversidad en los procesos de licitación, lo cual puede resultar en la obtención de mejores precios y mayor calidad en los bienes y servicios adquiridos por la Administración Pública". Sin embargo existe, como en tantos otros asuntos del sector público, otra media biblioteca en contra de una medida de ese tipo y parte de la base de que quien compra un pliego (por cualquier valor) tiene un interés genuino y con ello mucho mayores chances de que luego ofertará. Así, bajo esa presunción, el que se compre más o menos un pliego le da a un área puntual cierta anticipación de cuán concentrada puede ser una compulsa. De todos modos, cada repartición contará con una lista de todos los pedidos para descargar por internet esos pliegos, pero sin costo.

Con la otra mitad de la biblioteca como soporte, el gobierno por el contrario entiende que la gratuidad de los pliegos "ya ha sido implementada con resultados positivos en otras jurisdicciones" del país.

Los tres artículos del decreto publicado este lunes 16 de septiembre, de fecha 12, establece que "en todas las gestiones de contrataciones de bienes y servicios, conforme al Título III, Subsistema de Administración de Bienes y Servicios, los pliegos serán de carácter gratuito".

De inmediato, agrega:"Sin embargo, la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, actuando como Unidad Rectora Central, o las respectivas unidades operativas de contrataciones, podrán establecer, excepcionalmente y mediante informe fundado, un valor para los pliegos en casos específicamente justificados. En dichos casos, no se aceptarán propuestas de oferentes que no hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El valor imputado a los pliegos no excederá las dos mil quinientas avas partes (1/2500) del valor estimado de la contratación, excluyendo las opciones de prórroga contempladas. La suma abonada en concepto de adquisición de pliegos no será devuelta a los adquirientes en ningún caso".

Asimismo, "se implementarán mecanismos que permitan registrar aquellas personas que descarguen pliegos desde el sitio web oficial de la provincia."

CON INFORMACION DE EL LITORAL.