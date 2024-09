Blanqueo: suben fuerte los depósitos en dólares e impulsan expectativas del mercado

El blanqueo de capitales que están llevando adelante el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo está generando un ingreso acelerado de dólares al sistema bancario local por parte del sector privado, lo que ayuda, entre otras cosas, a mejorar las expectativas del mercado financiero y las reservas internacionales brutas del Banco Central.

Los depósitos bancarios en dólares, que ya venía creciendo de manera sostenida tras el cambio de Gobierno debido a la mejora en las perspectivas y mayor confianza del mercado, en los últimos días mostraron una fuerte aceleración debido al proceso del blanqueo de capitales.

Desde el 14 de agosto, fecha en la que se reglamentó el Régimen de Regulación de Activos, los depósitos en dólares muestran crecimiento en cada una de las jornadas hábiles. Acumulan más de 20 jornadas consecutivas al alza y los depósitos totales del sector privado en moneda extranjera ya superan los u$s 20.000 millones.

El stock de más de u$s20.000 millones de depósitos privados en el sistema bancario representa el monto más alto desde octubre de 2019, luego de que el entonces candidato presidencial Alberto Fernández ganara las PASO contra Mauricio Macri, lo que generó un desplome de todos los activos argentinos, un salto devaluatorio y masivas salidas de depósitos en dólares.

Fuerte aceleración de los ingresos de dólares a los bancos

Hasta el 11 de septiembre (último dato oficial disponible), el stock de depósitos en dólares del sector privado en los bancos ascendía a u$s20.899 millones, de acuerdo con los registros del BCRA. El monto implica un crecimiento de u$s6.773 millones desde el cambio de Gobierno. Es decir, un avance de 48% respecto a las cifras de principios de diciembre del año pasado.

Desde la reglamentación del blanqueo, casi un mes atrás, el total de depósitos en dólares del sector privado en el sistema bancario acumula un crecimiento de u$s2291 millones, lo que implica un avance de 12,3% en relación a los registros previos a al proceso de regularización de activos.

Hasta ahora, los ingresos de dólares muestran una aceleración de manera sostenida, semana tras semana, y los analistas del mercado financiero prevén que la dinámica se mantendrá hasta finales de septiembre, cuando finaliza la primera etapa del blanqueo de capitales, con la menor penalidad.

De hecho, los analistas de la consultora 1816 resaltan que gran parte del total acumulado desde el 14 de agosto se explica por los ingresos de dólares de las últimas jornadas, producto del blanqueo de capitales, lo que da cuenta del crecimiento de los depósitos a medida que se va acercando la finalización de la primera etapa del proceso.

"En la primera semana de septiembre, el ritmo de incremento diario de los depósitos en dólares se estabilizó por encima de los u$s150 millones, lo que implica una aceleración respecto a la segunda quincena de agosto. En las primeras tres ruedas de la segunda semana de septiembre, el ritmo de crecimiento se aceleró aún más, cerca de los u$s300 millones promedio", destaca Outlier.

Para la consultora, está claro que la dinámica está vinculada con el blanqueo. No obstante, advierte que, a pesar de la aceleración que se observa semana tras semanas, los ingresos de divisas al sistema bancario deberían acelerarse aún más para poder alcanzar las previsiones que manejan en el Gobierno para el blanqueo en efectivo, en el rango de entre u$s10.000 millones y u$s 20.000 millones.

¿Cuánto de los nuevos ingresos de dólares corresponde al blanqueo?

"La experiencia del blanqueo de 2016-2017 puede servir para extraer algunas conclusiones. Con datos al 3 de abril de 2017, la AFIP informó que se regularizaron activos por un total de u$s116.800 millones, de los cuales u$s7.700 millones (6,6% del total) se explicaron por cuentas bancarias en el país, lo que impulsó a los depósitos en dólares", señala Facimex Valores.

Un mes antes de ese blanqueo, destaca, los depósitos privados en dólares venían creciendo a un ritmo de u$s23 millones por jornada, pero entre el 3 de octubre de 2016 y 3 de abril de 2017 crecieron u$s 83 millones por jornada, lo que sugiere que el blanqueo generó un impulso de u$s60 millones por jornada. La cifra equivale a u$s 7400 millones en esos 124 días hábiles, muy similar a los u$s 7700 millones reportados por la AFIP.

"El mismo ejercicio para el blanqueo de 2024 sugiere que el blanqueo de cuentas bancarias locales asciende a u$s1.600 millones, con datos hasta el 10 de septiembre. Un mes antes del blanqueo los depósitos privados en dólares venían creciendo u$s16 millones promedio por jornada, mientras que, desde mediados de agosto, crecieron u$s101 millones promedio por jornada", detalla.

En ese sentido, tomando como referencia la experiencia del blanqueo que se realizó entre 2016 y 2017 bajo el gobierno de Macri, y restando el promedio de transacciones previas al inicio del blanqueo a los registros posteriores al 14 de agosto, Facimex señala que los números sugieren que los ingresos correspondientes al blanqueo podrían ser de u$s86 millones promedio por jornada, equivalente a u$s1.629 millones en las 19 jornadas hasta el 10 de septiembre.

"Si se repitiera la composición de activos blanqueados en 2016-2017 (un supuesto extremadamente cuestionable), estos números ya serían consistentes con un blanqueo mayor a los u$s 17.000 millones. Vale la pena recordar que el Gobierno espera recaudar 0,3% del PBI (1,8% del PBI en 2016-2017). Asumiendo una alícuota del 5% (otro supuesto fuerte) sería consistente con un blanqueo de u$s38.000 millones", destaca el bróker de inversiones.

* Para www.iprofesional.com