Bolsos preciosos de fondo de armario para elevar todos tus 'looks'

En nuestro día a día pueden considerarse imprescindibles para guardar absolutamente todo lo que necesitamos desde el momento en que salimos de casa. Pero en otras ocasiones en las que no nos urge llevar tantas cosas encima, los bolsos pueden llegar a convertirse en los grandes olvidados y no recordamos que, además de ser funcionales, también se pueden encargar de elevar los 'look' más sencillos.

En cualquier caso, a la hora de comprar un bolso nuevo, la decisión puede ser difícil de tomar, sobre todo, si estás planteándote invertir en un bolso de lujo asequible. Si todavía no lo tienes claro, ten en cuenta que nuestras tiendas favoritas, como Zara, Stradivarius o Bershka, cuentan en sus respectivos catálogos con diseños que resultan tan duraderos y bonitos como los más exclusivos que conocemos. Eso sí, lo que debes tener en cuenta a la hora de fichar un bolso que vas a introducir en tu fondo de armario es su atemporalidad para poder lucirlo año tras año sin aburrirte de él.

Dependiendo de cuál vaya a ser su función o los gustos personales de cada una de nosotras, escogeremos un diseño u otro. Eso sí, evita caer en las tendencias más controvertidas, que llevarás solamente unos meses y después dejarás olvidadas en tu armario, como pueden ser el 'animal print', que está arrasando este 2024. Para facilitarte la tarea, te resolvemos la duda de qué bolsos son ideales para llevar con todos tus 'looks'.

De mano. Los conocidos como 'clutch' son los bolsos más prácticos para lucir con todos tus 'looks' de invitada, aunque en su versión más casual también son ideales para el día a día.

Versión XL. Los 'shopper' son los bolsos más solicitados para ir a la universidad o a la oficina puesto que cabe todo lo que necesitamos, incluido un ordenador portátil.

En forma de saco. Estos bolsos, generalmente desenfadados, son perfectos para los días en los que tenemos prisa puesto que se cierran simplemente ajustando una cuerda y tienen una gran capacidad.

Con asa superior y bandolera extraíble. Contar con estas dos opciones en un mismo bolso hacen que se convierta inmediatamente en uno de los más versátiles. Sin duda, se trata de los bolsos preferidos de las expertas en moda más prácticas. Y no es para menos.



Pull&Bear Bolso 'shopper' efecto piel

Un bolso negro de efecto piel es un básico al que podemos recurrir siempre. Además de tener el tamaño perfecto para meter todo lo necesario, sienta bien tanto con un 'look' sencillo compuesto por vaqueros y camiseta lisa para ir a la oficina como con una combinación de falda larga satinada y camisa boho romántica para un día especial.



MODELISA Bolso 'shopper' de ante con tachuelas

Los bolsos de ante son un 'must' dentro del estilo boho y esta opción con tachuelas resulta flexible puesto que no tiene forro en su interior. Eso sí, ten cuidado con lo que introduzcas para evitar que se manche la tela por dentro.



Pull&Bear Bolso bombonera con abalorios

Este bolso bombonera cuenta con el tamaño perfecto para guardar lo imprescindible cuando sales de fiesta. El detalle de los abalorios en un tono burdeos es esencial para elevar cualquier 'look' de invitada. A esto hay que sumar que se cierra mediante un fruncido y cuenta con el detalle de una cadena larga y fina.



BAIGIO Clutch con flecos

Ideal para ocasiones especiales en las que llevarás lo indispensable. Este precioso diseño con tiras cruzadas de seda y satén tiene un bonito detalle de flecos y herrajes metálicos chapados en oro.

Stradivarius Bolso saco con ojales

Aunque a primera vista creas que a través de los ojales se van a salir tus pertenencias debes saber que cuenta con un forro interior para evitar esto. El diseño tiene dos asas de diferentes tamaños ―una corta y otra larga extraíble― para que le saques el máximo partido.



Zara Bolso mini con bandolera

Similar al anterior en lo que respecta a las asas, este bolso mini es perfecto para aportar color a los estilismos más sobrios del otoño-invierno.

Este bolso de efecto piel es un diseño sencillo y atemporal puesto que el color burdeos suele ser protagonista todos los otoño-invierno. Este diseño en cuestión tiene el tamaño perfecto para meter todo lo necesario en él.



Zara Bolso de mano trenzado

Especialmente bonito para las amantes de la estética bohemia. Este bolso de mano trenzado cuenta con un precioso detalle de flecos y el asa redonda en madera. Es perfecto para llevar cualquier temporada con vestidos fluidos o incluso con pantalones vaqueros.

Fuente; Cosmopilitan