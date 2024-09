Fendi Primavera/Verano 2025 en Milan Fashion Week: Kim Jones fusiona delicadeza y estructura en una colección de lujo inesperado

El lujo cobra un nuevo significado con la propuesta Primavera/Verano 2025 de Fendi, donde Kim Jones, su director creativo, ha sabido fusionar lo clásico con lo vanguardista en un desfile que capturó la esencia de la marca italiana desde un ángulo fresco e innovador. Esta temporada, el diseñador británico optó por jugar con las transparencias, los bordados y las siluetas fluidas, transformando cada prenda en una declaración de lujo moderno.

En un escenario minimalista, con bancos geométricos que enmarcaban un espacio cuadrado, las piezas brillaron por su propia cuenta. El beige, el negro y el blanco dominaron la paleta de colores, pero fueron los detalles como las camisas a rayas, los abrigos tipo bata y los vestidos semitransparentes con logotipos reinterpretados en paillettes lo que verdaderamente elevó la colección. La maestría de Jones al combinar tejidos ligeros con cortes estructurados nos recordó por qué su enfoque es tan reverenciado en la industria.

Desde que asumió el mando en 2020, Kim Jones ha hecho de Fendi una casa donde la tradición se encuentra con la audacia. Esta temporada, los materiales lujosos como la seda y los tules se destacaron en piezas que, aunque atemporales en su confección, presentan un giro moderno con detalles únicos. Los bordados intrincados, las capas de organza y los juegos de volúmenes fueron algunos de los elementos más destacados, mostrando la capacidad de Jones para transformar los códigos tradicionales de Fendi en algo totalmente nuevo y emocionante.

Entre las piezas más comentadas del desfile, destacan los vestidos fluidos con transparencias, que se movían con una delicadeza casi etérea, capturando la luz de una manera que hacía parecer que las modelos flotaban en la pasarela. El logo de Fendi, presentado en versiones bordadas con lentejuelas, añadió un toque de glamour sutil pero impactante. En contraste, las prendas de sastrería, como los abrigos largos y los blazers estructurados, equilibraban el romanticismo de los tejidos livianos con una rigidez calculada.



Además, no se podía dejar de mencionar la colaboración de Delfina Delettrez, directora creativa de joyería de la casa, quien presentó piezas que complementaron la colección a la perfección. Los collares rígidos y earcuffs asimétricos fueron los accesorios estrella, aportando un toque futurista que contrastaba de manera sublime con las prendas más delicadas.



Los bolsos, un sello inconfundible de Fendi, también tuvieron su momento de protagonismo. Las reversiones del icónico Peekaboo dominaron la pasarela, con versiones en varios tamaños y colores, y la asa corta se convirtió en la reina indiscutible del desfile, elevando el look general a nuevas alturas de sofisticación.



Si algo ha quedado claro con esta colección, es que Kim Jones no teme jugar con los límites del lujo. Con una paleta de colores que va desde el clásico negro hasta un refrescante beige, y una atención a los detalles que hace que cada pieza parezca una obra de arte, Fendi sigue siendo una referencia ineludible en la moda global. ¿El broche de oro? Un carrusel final en forma de cubo de Rubik, donde cada giro de las piezas nos recordó que la creatividad de Jones no conoce fronteras.

