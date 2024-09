Las mejores tendencias de NYFW 2025

Las tendencias de NYFW nos sumergen en un torbellino de estilo único, prometiendo un 2025 lleno de sorpresas y evolución en la moda.

La New York Fashion Week siempre marca el inicio de la temporada más esperada del año, y esta edición Primavera/Verano 2025 no fue la excepción. Con una explosión de creatividad en cada esquina, las tendencias de NYFW mostraron una moda sin límites, donde los diseñadores se arriesgaron a reimaginar lo que ya conocíamos. Desde looks inspirados en el deporte y la comodidad americana, hasta la sutileza de detalles que juegan con las transparencias y las texturas, esta semana nos dio un vistazo a lo que el futuro de la moda tiene preparado. Cada pasarela fue un escenario para deslumbrar y romper reglas, probando que la moda es, más que nunca, una declaración personal.

En medio del caos habitual de Manhattan, la NYFW nos ofreció un desfile de ideas frescas y audaces, donde la nostalgia y lo moderno convivieron en armonía. Vimos camisas que dejaron de ser simplemente formales para convertirse en protagonistas inesperadas, y prendas deportivas que se fusionaron con la moda contemporánea de una forma que nunca imaginamos. Si algo quedó claro es que las tendencias para el 2025 estarán llenas de contrastes: el lujo más minimalista frente a detalles cargados de excesos, cortes asimétricos, escotes atrevidos y capas voluminosas que nos recuerdan que en la moda, el equilibrio es clave, pero la diversión es esencial.

El arte del silencio: el minimalismo eleva la nueva era de la moda

En su esperado debut en la Semana de la Moda de Nueva York, Toteme sorprendió con una colección que abrazó el minimalismo en su forma más pura. Con siluetas limpias y una paleta de colores neutros que iban desde el blanco hasta el negro profundo, la marca presentó prendas que son el epítome del lujo discreto. Toteme no estuvo solo en esta celebración; otros diseñadores como Brandon Maxwell y 3.1 Phillip Lim también apostaron por esta estética, demostrando que el 2025 será un año en el que menos es más. Maxwell optó por piezas cuidadosamente estructuradas, con cortes precisos y detalles sutiles, mientras que Lim jugó con texturas suaves y capas que agregaron una sofisticación atemporal a sus looks. Esta temporada, el minimalismo no solo se trató de la simplicidad, sino de la perfección en los detalles, y Toteme lideró esta tendencia con una maestría que dejó huella en su primer desfile en la gran manzana.

El escote profundo: audacia al límite

Los escotes profundos dominaron las pasarelas, con diseñadores empujando los límites de la sensualidad. Carolina Herrera presentó vestidos con escotes que bajaban hasta el ombligo, mientras que Off-White mostró bodysuits con cremalleras abiertas que llegaban casi hasta la cadera. Brandon Maxwell se situó en un término medio, con cardigans cortos y un vestido de seda rosa con un escote igualmente bajo. Esta tendencia está diseñada para aquellos que no temen ser el centro de atención.



La nueva neutralidad: el auge de los tonos tierra

Esta temporada, los tonos neutros han pasado de ser simples telones de fondo a protagonistas de las colecciones. Sandy Liang, Alaïa y Luar apostaron por una paleta de marrones y tonos tierra que brindaron una sensación de calma y calidez. Desde prendas estructuradas hasta faldas sueltas, los tonos cálidos dominaron las pasarelas, acompañados por colores complementarios como el amarillo mantequilla y el rosa pastel. Los neutros son la nueva apuesta para la primavera.



El regreso del peplum: una silueta que divide opiniones

Cuando creíamos que el peplum había quedado en el olvido, NYFW lo trajo de vuelta con fuerza. Ya sea en versiones fruncidas, plisadas o asimétricas, esta silueta apareció en varias colecciones. Collina Strada mostró peplums sobre faldas mini, mientras que Khaite lo reinventó en tops tejidos a mano. Alaïa optó por peplums en organza azul bebé y rosa salmón, cerrando con una falda midi escalonada que se robó todas las miradas. Sin duda, el peplum está de regreso, y esta vez con más estilo que nunca.





La camisa todoterreno: una prenda, mil posibilidades

Si hay una pieza que dominó las pasarelas de NYFW, fue la camisa. Los diseñadores demostraron que este básico puede ser mucho más que una prenda de oficina. Proenza Schouler abrió la semana con una camisa asimétrica a rayas, estilizada como un top que dejaba un hombro al descubierto. Tommy Hilfiger, fiel a su estética náutica, presentó versiones alargadas que funcionaban como ligeras chaquetas, acompañadas de pantalones capri a juego. Toteme apostó por un enfoque más clásico, con camisas abotonadas formales combinadas con medias negras. En resumen, la camisa se ha convertido en el nuevo comodín infalible del guardarropa.



Americana reinventada: diversión y nostalgia

En un claro homenaje a la moda americana, marcas como Coach y Tommy Hilfiger revivieron los iconos clásicos de la moda estadounidense. Coach presentó camisetas “I Love NY” con un toque vintage y desgastado, mientras que Tommy Hilfiger modernizó el estilo country club con pantalones rayados. Por su parte, Ralph Lauren nos transportó a una fiesta en los Hamptons con un vestido columna azul brillante y faldas con flecos que agregaban un toque desenfadado. La moda americana nunca ha sido tan divertida e innovadora.



Sporty Chic: la evolución del athleisure

La influencia de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha dejado una huella imborrable en las colecciones de esta temporada. Off-White lideró la tendencia con sus atrevidas propuestas de bodysuits, leggings y faldas que toman la funcionalidad deportiva con el estilo urbano. Tory Burch presentó trajes de baño de una pieza combinados con pantalones deportivos, dando un giro moderno y sofisticado al clásico athleisure. En contraste, Melitta Baumeister llevó el concepto a un nivel más conceptual, incorporando jerseys de fútbol americano exagerados y hombreras desmesuradas. Esta temporada, el deporte no solo se practica, también se viste.



El toque final: detalles que hacen la diferencia

La temporada Primavera/Verano 2025 no solo se trata de grandes siluetas y colores llamativos, sino también de los pequeños detalles que elevan cualquier look. Prabal Gurung añadió discos reflectantes a sus minivestidos, que se movían al ritmo de las modelos, capturando la luz de manera mágica. Michael Kors nos sorprendió con una falda midi color mostaza oscuro adornada con apliques florales tridimensionales, mientras que Ulla Johnson optó por mariposas y motivos salvajes que aportaron un aire bohemio a sus creaciones. Esta temporada, los adornos son esenciales para dar un toque de magia a cada prenda.





La Semana de la Moda de Nueva York Primavera/Verano 2025 nos ha mostrado que la moda está en constante evolución. Con una mezcla de nostalgia, innovación y audacia, los diseñadores han demostrado que están listos para enfrentarse a un futuro brillante. Las tendencias vistas en las pasarelas no solo marcarán el ritmo de la temporada, sino que también influirán en nuestro guardarropa diario. ¿La clave? Atreverse, divertirse y, sobre todo, ser uno mismo a través de la moda.

Fuente: Glamour