El primer desfile de Michael Costello en MBFWM: una colección inspirada en la muerte y su renacer de la mano de Paula Echevarría

Ha sido imagen y embajadora de muchas firmas de moda, con lo que ha posado en photocalls, eventos y campañas con la maestría de una modelo profesional. Sin embargo, nunca se había lanzado a desfilar sobre una pasarela. Incluso, hace un par de años, confesaba que no se atrevería a hacerlo: "Quizá sí me lo han propuesto, aunque me acuerdo. Pero no me atrevo. Quizá a hacer una performance sí, de lo mío, pero desfilar...", respondía a los medios en un desfile de Fashion Week Madrid. Y precisamente ha sido en la pasarela madrileña, la más importante de nuestro país, donde ha superado, y con gran maestría, el reto de cerrar un desfile. ¿La razón? Apoyar a un gran amigo, el diseñador estadounidense Michael Costello, en su debut en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Fue en 2015 cuando Michael Costello, que ya despuntaba en las alfombras rojas de Hollywood de la mano de Beyoncé y otros grandes nombres como Jennifer Lopez, decidió contactar con Paula Echevarría, vía Instagram, para prestarle uno de sus vestidazos. El diseñador estaba "enganchado" a la serie Velvet y, aunque no sabía español, seguía de cerca la historia de amor entre Ana Ribera (personaje de la asturiana) y Alberto Márquez (a quien daba vida Miguel Ángel Silvestre). Su asistente le animó a escribir a la actriz por redes sociales y, para sorpresa de Costello, a quien caracteriza una increíble humildad, Paula le comenzó a seguir. Ese fue el inicio de una amistad gracias a la que el modisto se ha atrevido a abrir un atelier en Madrid y, este sábado por la noche, presentar su colección más personal en la Semana de la moda. Para ello contaba con la popular intérprete y jurado de Got Talent, quien hacía su aparición estelar luciendo un espectacular vestido negro palabra de honor con maxifalda.

"Paula me ha presentado a todo el mundo en España", nos contaba Costello unas horas antes de este primer desfile, un show al que no han faltado muchas de esas personas influyentes a las que se refería en nuestra entrevista. Así, entre el público presente, se encontraban destacados nombres como Mar Flores, Jaydy Michel, Susanna Griso, Mónica Cruz, Marta Robles, Antonia San Juan, Ana Antic y Óscar Higares con su hija India, entre otros. Un desfile de rostros conocidos para la ocasión aunque, sin duda, la gran protagonista ha sido Paula Echevarría, quien ha caminado como una auténtica profesional sobre la pasarela.

Fuente: Hola