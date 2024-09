El novio de Guido Süller dio detalles del romance: “Bromeamos con que soy su colágeno”

Guido Süller volvió a apostar al amor de la mano de Hernán Sanabria. En diálogo con TN Show, el joven de 21 años contó su historia de amor, habló del vínculo que mantienen y reveló detalles de la intimidad.

Oriundo de San Pedro de Jujuy, Hernán conocía al mediático de la televisión y las redes. “A mí siempre me había gustado, tanto su personalidad como él físicamente”, aseguró.

Sin embargo, hace un año se animó a mandarle un primer mensaje: “Al principio me reaccionaba con emojis. Yo le decía que estaba viviendo en Jujuy y que me encantaría conocerlo, pero él no creía que iba a viajar. Hasta que después de hablar por meses, le dije ‘voy a Buenos Aires’”.

Sobre ese primer encuentro, Hernán destacó: “Fue muy hermoso e inolvidable, el mejor día de mi vida. Me sentí tan cómodo porque él es una persona respetuosa, amable y sencilla. Me trató como un rey. Hasta el día de hoy sigo sintiendo lo que sentí ese primer día”.



Respecto a la relación que mantienen, señaló: “En términos tradicionales, somos una pareja, pero yo digo que es más que eso. Somos compañeros de vida que se apoyan mutuamente y que se aman”.

Hernán Sanabria dio detalles de su relación con Guido Süller

Hernán comentó que disfruta mucho de pasar tiempo junto a Guido Süller. “Compartimos salidas, películas, música, juegos, risas. La verdad que en eso coincidimos mucho. Pese a que tengo 21 años, soy un chico old school”, expresó.

Entonces, explicó: “Nos gustan las películas de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y él me enseña todo sobre los años ‘40, ‘50 y ‘60, que a mí me parece muy interesante”. “Él es como un maestro de vida para mí y siempre le voy a agradecer a la vida por haber puesto a Guido en mi camino. Estoy superfeliz”, sumó.

A puro humor, Hernán se define como el “colágeno” de Guido. “Es un término moderno y gracioso. Bromeamos mucho con eso. Mi función como el colágeno de Guido es hacerlo sentir más vivo y fresco, y enseñarle sobre las nuevas generaciones. Él está en un programa de streaming donde yo le enseño sobre los influencers, tiktokers, etc. También le enseño a usar las redes sociales y a entender el humor de los ‘cristales’”, comentó entre risas.



A modo de cierre, el joven se mostró muy feliz por su presente y por los proyectos a futuro. “Vamos a vivir juntos en el campo. Yo soy un chico humilde y me encantan las cosas sencillas de la vida. No salgo de noche, no fumo, no tomo... Para mí la felicidad es estar en un lugar pacífico, con árboles frutales, huerta, un perrito y con la mejor compañía, o sea, la persona que amo”, sostuvo.

“Mi plan a futuro es estar al lado de él, cuidarlo, respetarlo siempre, y pasarla bien juntos porque considero que lo único que nos llevamos a la tumba, son los mejores recuerdos”, concluyó.

Fuente: TN