Qué le dijo la China Suárez a Cris Morena cuando invitó a su hija Rufina a sumarse a “Margarita”

La China Suárez contó que Cris Morena convocó a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, para su nueva ficción, Margarita (Telefe). “Fue un rotundo no”, aseguró la ex Chiquitas y Casi Ángeles.

Agustina Cherri -que participó con Muna Pauls Cherri en el “Cris Morena Day”-, dijo que en varias oportunidades que la productora invitó a su hija a participar de sus ficciones. Sin embargo, la adolescente jamás aceptó porque tiene una vocación muy marcada en la música y no así en lo actoral.

Consultada por Clarín acerca de si con su hija más grande le pasó lo mismo, la China reveló: “Sí, me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”.

Sobre la decisión, aclaró: “De Nico, de Rufi y mío. Pero fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”.

Fuente: TN