La chicana de Carlos Melconian a Javier Milei por el plan económico y el Presupuesto 2025: "La gente no come superávit fiscal"

Carlos Melconian analizó el Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei el pasado domingo y cuestionó la "devoción" del Gobierno por mantenerse "en el centro del ring" y controlar la agenda mediática con eventos como el del Congreso. "Es agotador, cansa", afirmó el ya reconocido crítico de la gestión actual.

Y es que expresó sus dudas sobre la eliminación inmediata del cepo cambiario y el programa económico del Gobierno. "La gente no come superávit fiscal", dijo, y añadió que el país no está en condiciones de eliminar el cepo de manera irresponsable, aunque reconoció la necesidad de hacer ajustes.

Melconian destacó que la administración de La Libertad Avanza muestra ansiedad por reducir la inflación, pero lo hace desde un enfoque político en lugar de un programa integral. "El enfoque termina siendo como si tuviera la cabeza de un presidente estadounidense: la reelección", señaló. Para lograr su objetivo, el Gobierno parece centrarse en imponer los temas de debate a través de una estrategia mediática agresiva, en parte usando las redes sociales. "Esta cuestión de ocupar el centro del ring diariamente, se resuelva o no, el tema lo impongo yo, y a las 48 horas surge otro tema", agregó, criticando la insistencia del Gobierno en dominar el escenario público.

A pesar de sus críticas, Melconian también reconoció que Milei aún no enfrenta un rival político claro, lo que contribuye a su capacidad de monopolizar la agenda. "Nunca antes hubo una ausencia de rivales al frente de este presidente, como sucede ahora", sostuvo durante una entrevista con TN.

Otras definiciones de Melconian

Sobre el acto en la Cámara de Diputados, Melconian consideró que forma parte de esta estrategia de control mediático, aunque valoró el gesto del Presidente al presentarlo personalmente. "Me gusta que sea el presidente quien presente el presupuesto, como si quisiera dejar en claro que 'la joda se terminó'", comentó.

Sin embargo, cuestionó los números presentados por Milei, incluyendo la proyección de una inflación del 18% y un crecimiento del 5% para 2025. "Al ritmo actual, una proyección de 18 y 5 parece un poco ambiciosa", indicó, y añadió que el programa del Gobierno está retrasado en comparación con planes anteriores como la convertibilidad o el Plan Austral.

Melconian también advirtió sobre el riesgo de buscar una inflación del 0% o 1% sin antes resolver los problemas estructurales. "Será pan para hoy y hambre para mañana", advirtió, sugiriendo que antes de lanzar un programa de estabilidad, es esencial controlar el déficit fiscal y evitar que quede inflación latente.

Con información de www.ambito.com