La exnovia de Julián Serrano hizo un descargo feroz y expuso la traición del influencer: "Está desquiciado"

Chiara de Vita, la exnovia del conocido influencer Julián Serrano, decidió hablar públicamente sobre los verdaderos motivos detrás de su separación. A solo dos meses de haber confirmado su relación, la joven rompió el silencio mediante un vivo de TikTok, donde no dejó nada a la imaginación y expuso la dura verdad sobre el final de su romance.



La exnovia de Julián Serrano expuso la traición del influencer en redes sociales

Según contó Chiara, fue Julián quien tomó la decisión de cortar la relación de manera abrupta, argumentando que quería enfocarse en su carrera. "Me dijo que no le interesaba estar con otras minas", comentó la influencer visiblemente afectada.

Sin embargo, según ella, los hechos demostraron lo contrario: "A los dos días de cortar, ya estabas mandando mensajes a otras mujeres para subirte el ego", reveló. Además, aseguró tener pruebas de esas acciones, incluyendo un vivo grabado de otra chica.

Durante la transmisión en vivo, Serrano sorprendió al sumarse como espectador mientras más de 8 mil personas seguían el descargo de Chiara. En lugar de mantenerse al margen, el influencer decidió comentar: "Qué considerada", lo que desató la furia de su exnovia. "¿Encima comentás habiendo 8 mil personas mirando el vivo?", le respondió ella, notablemente alterada.

Chiara no se detuvo ahí y continuó con sus explosivas declaraciones, acusándolo de causarle un profundo malestar emocional durante la relación. "¿Por qué tengo que callarme yo, mientras vos seguís con tu vida? Bajé cinco kilos por semana de los ataques de pánico", afirmó, dejando en evidencia las secuelas que le dejó la relación.

El vivo de TikTok terminó con Chiara visiblemente enfadada, mientras sus seguidores le sugerían bloquear a Julián Serrano. "Encima pone: ‘¿Qué onda mi gente? ¿Qué se cuenta?’. ¿Qué te pasa? Está desquiciado", sentenció la influencer antes de concluir su transmisión.

